Manchester United'a evinde şok

Premier Lig'in 19. haftasında Manchester United, sahasında Wolverhampton ile 1-1 berabere kaldı. Bu beraberlik ile ligde 11 maç sonra ilk kez puan alan Wolverhampton ise 3 puanla son sırada konumlandı.

Premier Lig'in 19. haftasında Manchester United, sahasında Wolverhampton'u konuk etti.

Old Trafford'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Karşılaşmada Manchester United'ın golünü 27. dakikada Joshua Zirkzee attı. Konuk ekip Wolverhampton'un beraberlik golünü ise 45. dakikada Ladislav Krejci kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester United, 30 puanla 6. sırada yer aldı. Bu beraberlik ile ligde 11 maç sonra ilk kez puan alan Wolverhampton ise 3 puanla son sırada konumlandı.

Ligde sonraki hafta Manchester United, Leeds'e konuk olacak. Wolverhampton, West Ham'ı konuk edecek.

