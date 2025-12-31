Kenan Yıldız için Premier Lig iddiası! Dev kulübün starı olacak

Kenan Yıldız (AFP)

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Kenan Yıldız'ın, bir süredir Juventus ile yeni sözleşme görüşmeleri yürüttüğü ancak henüz anlaşmaya varmadığı da haberde yer aldı. 2022 yılından bu yana Juventus forması giyen milli futbolcunun, İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.