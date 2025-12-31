Kenan Yıldız için Premier Lig iddiası! Dev kulübün starı olacak
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Geleceği merakla takip edilen 20 yaşındaki golcünün, Avrupa devlerinden birinin radarına girdiği öne sürüldü.
İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre Kenan Yıldız, Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un transfer listesinde yer alıyor. İngiliz kulübünün, genç futbolcunun gelişimini yakından izlediği ve olası bir hamle için hazırlık yaptığı belirtildi.
SALAH SENARYOSU DETAYI
Haberde, Liverpool'da Mohamed Salah'ın geleceğine dair belirsizliğin bu ilgide etkili olduğu aktarıldı. Arne Slot ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Mısırlı yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği konuşulurken, Liverpool'un bu ihtimal doğrultusunda Kenan Yıldız'ı alternatif olarak değerlendirdiği ifade edildi.
YÜKSEK BONSERVİS İDDİASI
Merseyside temsilcisinin, Kenan Yıldız transferi için yaklaşık 100 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedelini gözden çıkarabileceği öne sürüldü. Bu rakam, genç futbolcuya duyulan güvenin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ DİKKAT ÇEKTİ
Kenan Yıldız'ın, bir süredir Juventus ile yeni sözleşme görüşmeleri yürüttüğü ancak henüz anlaşmaya varmadığı da haberde yer aldı. 2022 yılından bu yana Juventus forması giyen milli futbolcunun, İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 23 resmi karşılaşmada görev aldı. Milli futbolcu bu maçlarda 7 gol atarken 6 asistlik katkı sağladı. A Milli Futbol Takımı'nda da 26 maçta forma giyen Kenan, bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti.