Jorgen Strand Larsen'in bonservisi belli oldu

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton’da Jorgen Strand Larsen’in geleceğine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz kulübü, Norveçli santrfor için talep edeceği bonservis bedelini belirledi.

The Guardian'da yer alan habere göre West Ham United, 25 yaşındaki golcü futbolcuyla yakından ilgileniyor. Londra temsilcisinin, Jorgen Strand Larsen için resmi bir teklif sunmaya hazırlandığı ve transfer sürecini yakından takip ettiği aktarıldı.

Jorgen Strand Larsen (AFP)

40 MİLYON STERLİNLİK TALEP

Bu gelişmenin ardından Wolverhampton yönetiminin, Jorgen Strand Larsen için 40 milyon sterlinlik bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. Söz konusu rakamın yaklaşık 45,8 milyon euroya karşılık geldiği belirtildi. Kulübün, oyuncunun değerini bu seviyede konumlandırdığı vurgulandı.

Jorgen Strand Larsen (AFP)

DAHA ÖNCE YÜKSEK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Wolverhampton'ın, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Jorgen Strand Larsen için Newcastle United'dan gelen 55 milyon sterlinlik teklifi kabul etmediği hatırlatıldı. İngiliz kulübünün, o dönemde oyuncuyu kadroda tutma kararı aldığı kaydedildi.

Jorgen Strand Larsen (AFP)

SEZON PERFORMANSI

Jorgen Strand Larsen, bu sezon Wolverhampton formasıyla 19 resmi karşılaşmada görev aldı. Norveçli santrfor bu maçlarda 3 gol kaydetti.

