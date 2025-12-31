Jorgen Strand Larsen'in bonservisi belli oldu
Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton’da Jorgen Strand Larsen’in geleceğine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz kulübü, Norveçli santrfor için talep edeceği bonservis bedelini belirledi.
The Guardian'da yer alan habere göre West Ham United, 25 yaşındaki golcü futbolcuyla yakından ilgileniyor. Londra temsilcisinin, Jorgen Strand Larsen için resmi bir teklif sunmaya hazırlandığı ve transfer sürecini yakından takip ettiği aktarıldı.
40 MİLYON STERLİNLİK TALEP
Bu gelişmenin ardından Wolverhampton yönetiminin, Jorgen Strand Larsen için 40 milyon sterlinlik bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. Söz konusu rakamın yaklaşık 45,8 milyon euroya karşılık geldiği belirtildi. Kulübün, oyuncunun değerini bu seviyede konumlandırdığı vurgulandı.
DAHA ÖNCE YÜKSEK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ
Wolverhampton'ın, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Jorgen Strand Larsen için Newcastle United'dan gelen 55 milyon sterlinlik teklifi kabul etmediği hatırlatıldı. İngiliz kulübünün, o dönemde oyuncuyu kadroda tutma kararı aldığı kaydedildi.