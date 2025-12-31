Jorgen Strand Larsen'in bonservisi belli oldu

The Guardian'da yer alan habere göre West Ham United, 25 yaşındaki golcü futbolcuyla yakından ilgileniyor. Londra temsilcisinin, Jorgen Strand Larsen için resmi bir teklif sunmaya hazırlandığı ve transfer sürecini yakından takip ettiği aktarıldı.

Jorgen Strand Larsen (AFP) 40 MİLYON STERLİNLİK TALEP Bu gelişmenin ardından Wolverhampton yönetiminin, Jorgen Strand Larsen için 40 milyon sterlinlik bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. Söz konusu rakamın yaklaşık 45,8 milyon euroya karşılık geldiği belirtildi. Kulübün, oyuncunun değerini bu seviyede konumlandırdığı vurgulandı.