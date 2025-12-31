Chelsea'de Enzo Maresca'nın geleceği tehlike altında
Chelsea’de teknik direktör Enzo Maresca’nın geleceği tartışma konusu oldu. Londra temsilcisinde alınan sonuçların ardından İtalyan çalıştırıcının görevde kalıp kalmayacağına dair soru işaretleri gündeme geldi.
Chelsea, son dokuz karşılaşmasında yalnızca iki galibiyet elde edebildi. Premier Lig'in 19. haftasında Bournemouth ile oynanan ve 2-2 sona eren mücadele, beklentilerin karşılanmamasına neden oldu. Bu tablo, teknik heyet üzerindeki baskıyı artırdı.
OCAK SONUNU GÖREMEZ!
Sky Sports'un aktardığı bilgilere göre Enzo Maresca'nın, 2026 yılına Chelsea'nin başında girmesi planlanıyor. Ancak haberde, takımın performansında kısa sürede belirgin bir iyileşme yaşanmaması halinde İtalyan teknik adamın ocak ayının sonuna kadar görevini sürdürmesinin zorlaşabileceği ifade edildi.
5. SIRADA
Chelsea, Premier Lig'de oynadığı 19 hafta sonunda topladığı 30 puanla beşinci sırada yer alıyor. Londra ekibinin üst sıralardaki rakipleriyle arasındaki puan farkı, önümüzdeki haftaların Maresca açısından belirleyici olacağını gösteriyor.