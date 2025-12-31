Brahim Diaz 2030'a kadar Real Madrid'de

Cadena SER kaynaklı habere göre Real Madrid, Brahim Diaz'ın mevcut kontratını 2030 yılına kadar uzatma konusunda oyuncu cephesiyle el sıkıştı. Yapılan görüşmelerde taraflar arasında önemli bir pürüz yaşanmadığı ve sürecin kısa sürede tamamlandığı aktarıldı.

Brahim Diaz (AA) MAAŞ VE BONUS DETAYLARI NETLEŞTİ Yeni anlaşmada Brahim Diaz'ın maaşında sınırlı bir iyileştirme yapılacağı ifade edildi. Ayrıca sözleşmede performansa dayalı bonus maddelerinin de yer aldığı belirtildi. Bu detayların, oyuncunun takım içindeki rolüne paralel şekilde hazırlandığı kaydedildi.