Brahim Diaz 2030'a kadar Real Madrid'de
Real Madrid, kadro planlamasına yönelik önemli bir adım attı. İspanyol devi, orta saha oyuncusu Brahim Diaz ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Kulübün, 26 yaşındaki futbolcunun geleceğini uzun vadeli olarak güvence altına aldığı belirtildi.
Cadena SER kaynaklı habere göre Real Madrid, Brahim Diaz'ın mevcut kontratını 2030 yılına kadar uzatma konusunda oyuncu cephesiyle el sıkıştı. Yapılan görüşmelerde taraflar arasında önemli bir pürüz yaşanmadığı ve sürecin kısa sürede tamamlandığı aktarıldı.
MAAŞ VE BONUS DETAYLARI NETLEŞTİ
Yeni anlaşmada Brahim Diaz'ın maaşında sınırlı bir iyileştirme yapılacağı ifade edildi. Ayrıca sözleşmede performansa dayalı bonus maddelerinin de yer aldığı belirtildi. Bu detayların, oyuncunun takım içindeki rolüne paralel şekilde hazırlandığı kaydedildi.
TEKNİK HEYETTEN DAHA FAZLA SÜRE PLANI
Haberde yer alan bilgilere göre Real Madrid teknik heyeti, Brahim Diaz'ın önümüzdeki dönemde daha fazla forma şansı bulmasını planlıyor. Bu durumun, sözleşme uzatma kararında etkili olduğu ifade edilirken, oyuncunun kadro içindeki öneminin artacağı vurgulandı.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Real Madrid'in, Brahim Diaz ile yapılan yeni sözleşmeyi sezon sona ermeden kamuoyuna duyurması bekleniyor. Kulüp cephesinde sürecin yalnızca resmi imzaların tamamlanmasına kaldığı aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Brahim Diaz, bu sezon Real Madrid formasıyla 18 resmi karşılaşmada görev aldı. İspanyol futbolcu bu maçlarda 1 gol atarken 2 asistlik katkı sağladı.