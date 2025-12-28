PODCAST CANLI YAYIN

Renato Dall'Ara'da puanlar paylaşıldı! Bologna - Sassuolo: 1-1 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A’nın 17. haftasında Bologna ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Renato Dall'Ara Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi Bologna'nın golünü Giovanni Fabbian kaydederken, Sassuolo'nun beraberlik golü Tarik Muharemovic'ten geldi. İki ekip de kalan dakikalarda üstünlük golünü bulamayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından Bologna puanını 26'ya yükseltti. Sassuolo ise 22 puana ulaştı. Serie A'nın bir sonraki haftasında Bologna, zorlu Inter deplasmanına konuk olacak. Sassuolo ise sahasında Parma'yı ağırlayacak.

