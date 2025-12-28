3 puan Rasmus Höjlund'dan! Cremonese - Napoli: 0-2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A’nın 17. haftasında Cremonese ile Napoli karşı karşıya geldi. Stadio Giovanni Zini’de oynanan mücadelede konuk ekip Napoli, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Giriş Tarihi:
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri Rasmus Höjlund kaydetti. Danimarkalı futbolcu, 13. ve 45. dakikalarda attığı gollerle takımının iki farklı üstünlüğünü sağladı ve maçın yıldızı oldu.
NAPOLİ YARIŞTAN KOPMUYOR
Bu sonuçla ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Napoli, puanını 34'e yükseltti ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Son haftalardaki istikrarlı performans, Napoli cephesinde moralleri yükseltti.
CREMONESE'DE GALİBİYET HASRETİ UZADI
Ev sahibi Cremonese ise galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. 21 puanda kalan Cremonese, alt sıralardan uzaklaşma fırsatını değerlendiremedi.
SIRADAKİ MAÇLAR
Serie A'da bir sonraki hafta Napoli, zorlu Lazio deplasmanına konuk olacak. Cremonese ise Fiorentina deplasmanında puan arayacak.