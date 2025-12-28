3 puan Rasmus Höjlund'dan! Cremonese - Napoli: 0-2 | MAÇ SONUCU

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri Rasmus Höjlund kaydetti. Danimarkalı futbolcu, 13. ve 45. dakikalarda attığı gollerle takımının iki farklı üstünlüğünü sağladı ve maçın yıldızı oldu.

NAPOLİ YARIŞTAN KOPMUYOR

Bu sonuçla ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Napoli, puanını 34'e yükseltti ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Son haftalardaki istikrarlı performans, Napoli cephesinde moralleri yükseltti.

CREMONESE'DE GALİBİYET HASRETİ UZADI

Ev sahibi Cremonese ise galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. 21 puanda kalan Cremonese, alt sıralardan uzaklaşma fırsatını değerlendiremedi.

SIRADAKİ MAÇLAR

Serie A'da bir sonraki hafta Napoli, zorlu Lazio deplasmanına konuk olacak. Cremonese ise Fiorentina deplasmanında puan arayacak.