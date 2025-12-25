Real Madrid'de Jude Bellingham denklemi! Arda Güler'i etkileyen seçim

Sport'ta yer alan haberde, Bellingham'ın Real Madrid 'e çok yönlü bir orta saha oyuncusu olarak transfer edildiği, ancak ilk aylarında beklenenden çok daha fazlasını vererek adeta doğal bir golcüye dönüştüğü hatırlatıldı. Bu süreçte Ballon d'Or adayları arasında gösterilen İngiliz futbolcunun, ilerleyen dönemde ise belirgin bir performans düşüşü yaşadığı ifade edildi. Bellingham zamanla sahadaki net rolünü kaybetti ve sadece bazı anlarda öne çıkabilen bir oyuncu profiline büründü.

Jude Bellingham (AA)

GALİBİYET ORANI DİKKAT ÇEKİYOR

Analizde en çarpıcı bölüm ise istatistikler oldu. Jude Bellingham'ın hiç forma giymediği 5 maçta Real Madrid'in 5'te 5 yaptığına dikkat çekildi. İngiliz yıldızın sadece sonradan oyuna dahil olduğu karşılaşmalarda da Madrid ekibi 6 maçın tamamını kazandı.

Ancak Bellingham'ın ilk 11'de başladığı maçlarda tablo değişiyor. Bu karşılaşmalarda Real Madrid, 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ortaya çıkan sonuç çarpıcı bulundu: