Real Madrid'de Jude Bellingham denklemi! Arda Güler'i etkileyen seçim

Jude Bellingham’ın Real Madrid’de yeniden ilk 11’e dönmesi, İspanya futbol kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biri haline geldi. Yapılan değerlendirmede, İngiliz yıldızın Madrid kariyerinin bugüne kadar oldukça dalgalı ve karmaşık bir tablo ortaya koyduğu vurgulandı.

Sport'ta yer alan haberde, Bellingham'ın Real Madrid'e çok yönlü bir orta saha oyuncusu olarak transfer edildiği, ancak ilk aylarında beklenenden çok daha fazlasını vererek adeta doğal bir golcüye dönüştüğü hatırlatıldı. Bu süreçte Ballon d'Or adayları arasında gösterilen İngiliz futbolcunun, ilerleyen dönemde ise belirgin bir performans düşüşü yaşadığı ifade edildi. Bellingham zamanla sahadaki net rolünü kaybetti ve sadece bazı anlarda öne çıkabilen bir oyuncu profiline büründü.

GALİBİYET ORANI DİKKAT ÇEKİYOR

Analizde en çarpıcı bölüm ise istatistikler oldu. Jude Bellingham'ın hiç forma giymediği 5 maçta Real Madrid'in 5'te 5 yaptığına dikkat çekildi. İngiliz yıldızın sadece sonradan oyuna dahil olduğu karşılaşmalarda da Madrid ekibi 6 maçın tamamını kazandı.

Ancak Bellingham'ın ilk 11'de başladığı maçlarda tablo değişiyor. Bu karşılaşmalarda Real Madrid, 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ortaya çıkan sonuç çarpıcı bulundu:

  • Bellingham'ın oynamadığı ya da yedekten girdiği maçlarda galibiyet oranı %100,
  • İlk 11'de başladığı maçlarda ise bu oran %50'ye düşüyor.

ARDA GÜLER DETAYI: POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİ FELAKET GETİRDİ

Sport'un değerlendirmesinde, Bellingham'ın dönüşünün Arda Güler'in sahadaki rolünü doğrudan etkilediği vurgulandı. Omuz ameliyatı sonrası Espanyol ve Levante maçlarında kısa süreler alan Bellingham, Atlético Madrid karşılaşmasıyla birlikte yeniden ilk 11'e döndü.

Xabi Alonso'nun bu tercihiyle Arda Güler'in etkili olduğu bölgeden uzaklaştırıldığı ve bunun ağır bir sonuca yol açtığı belirtildi. Simeone yönetimindeki Atlético Madrid, Real Madrid'i 5-2 gibi çarpıcı bir skorla mağlup etti.

BELLINGHAM DÖNDÜ ARDA'NIN FORMU DÜŞTÜ

Haberde ayrıca, Bellingham'ın sahalara dönüşüyle Arda Güler'in performansındaki düşüşün aynı döneme denk geldiğine dikkat çekildi. İngiliz yıldızın orta sahada beklenen baskınlığı kuramadığı, oyun görüşünün çoğunlukla ceza sahasına odaklandığı ve bunun Mbappé ile rol çakışmalarına yol açtığı savunuldu.

Bellingham'ın topu fazla ayağında tutması, çok sayıda dokunuş yapması ve oyunu yavaşlatması, doğru karar vermesini zorlaştırıyor. Bu durum da Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu oyun organizasyonunun kurulmasını engelliyor.

"KİMSENİN ÖNGÖREMEYECEĞİ BİR SORUN"

Yazının sonunda ise dikkat çekici bir yorum yapıldı. İki yıl önce kimsenin tahmin edemeyeceği bir problemin bugün Real Madrid'de acil çözüm bekleyen bir meseleye dönüştüğü ifade edildi. Bellingham'ın rolü, Arda Güler'in kullanımı ve takım içi denge, Madrid için sezonun en kritik başlıklarından biri olarak gösterildi.

