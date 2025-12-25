Kenan Yıldız'dan Juventus'a yeni kontrat için iki şart! Hedefi Jonathan David

Kenan Yıldız (Takvim Foto Arşiv) HEDEFİ KUPALAR KAZANMAK Kenan Yıldız, kariyer hedefiyle ilgili olarak hem Serie A'da hem de Avrupa'da kupa kazanabilecek bir takımda, önemli bir rol üstlenerek forma giymek istediğini net şekilde ortaya koydu.

Kenan Yıldız (Takvim Foto Arşiv) JUVENTUS'UN PLANLARI Milli futbolcunun Juventus ile olan mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. İtalyan kulübünün, Kenan Yıldız'ın kontratını en az bir yıl daha uzatmayı planladığı ve görüşmeleri bu doğrultuda sürdürdüğü ifade ediliyor.