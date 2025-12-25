PODCAST CANLI YAYIN

Kenan Yıldız'dan Juventus'a yeni kontrat için iki şart! Hedefi Jonathan David

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, yeni sözleşme görüşmelerinde İtalyan devine taleplerini net şekilde iletti. Genç yıldızın hem maddi hem de sportif beklentileri dikkat çekti. Kontrat görüşmelerine de bu durumu yansıtmak isteyen Kenan, kulübüne iki şart sundu.

Giriş Tarihi:
Kenan Yıldız'dan Juventus'a yeni kontrat için iki şart! Hedefi Jonathan David

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Kenan Yıldız, yeni kontratla birlikte Juventus'un en fazla kazanan oyuncuları arasında yer almayı hedefliyor. Milli futbolcunun bu konuda net bir duruş sergilediği ifade ediliyor.

Kenan Yıldız (Takvim Foto Arşiv)Kenan Yıldız (Takvim Foto Arşiv)

BEKLENTİ: 6 MİLYON EURO

20 yaşındaki yıldızın, Juventus'tan Jonathan David'in aldığı yıllık 6 milyon euro seviyesinde bir maaş talep ettiği belirtiliyor. Juventus cephesinin ise şu anda yıllık 1,7 milyon euro kazanan Kenan Yıldız'a 4–5 milyon euro bandında maaş ve bonus içeren bir teklif sunduğu aktarıldı.

Kenan Yıldız (Takvim Foto Arşiv)Kenan Yıldız (Takvim Foto Arşiv)

PROJE VE GELECEK GARANTİSİ

Kenan Yıldız'ın talepleri yalnızca ücretle sınırlı değil. Milli futbolcu, Juventus yönetiminden kulübün sportif projesinin geleceğine dair garanti istedi. Genç yıldız, uzun vadede takımın merkezinde yer alacağı bir planlama talep ediyor.

Kenan Yıldız (Takvim Foto Arşiv)Kenan Yıldız (Takvim Foto Arşiv)

HEDEFİ KUPALAR KAZANMAK

Kenan Yıldız, kariyer hedefiyle ilgili olarak hem Serie A'da hem de Avrupa'da kupa kazanabilecek bir takımda, önemli bir rol üstlenerek forma giymek istediğini net şekilde ortaya koydu.

Kenan Yıldız (Takvim Foto Arşiv)Kenan Yıldız (Takvim Foto Arşiv)

JUVENTUS'UN PLANLARI

Milli futbolcunun Juventus ile olan mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. İtalyan kulübünün, Kenan Yıldız'ın kontratını en az bir yıl daha uzatmayı planladığı ve görüşmeleri bu doğrultuda sürdürdüğü ifade ediliyor.

Kenan Yıldız (Takvim Foto Arşiv)Kenan Yıldız (Takvim Foto Arşiv)

SEZON PERFORMANSI

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 22 resmi maçta süre aldı. Genç yıldız bu karşılaşmalarda 6 gol ve 6 asist üreterek takımına 12 gollük katkı sağladı.

Kenan Yıldız için astronomik bonservis bedeliKenan Yıldız için astronomik bonservis bedeli
Kenan Yıldız için astronomik bonservis bedeli
Kenan Yıldız Juventus’ta ayın en iyisiKenan Yıldız Juventus’ta ayın en iyisi
Kenan Yıldız Juventus’ta ayın en iyisi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e "5 dakika" ayarı: Batı'ya ezik Türk'e küstah!
SDG için süre dolarken Suriye'de son durum | "ABD baskısıyla entegrasyon" iddiası: Abdi'nin kafası değişmedi | Şam'dan yalanlama geldi
DR yıl sonu
Rothschild ailesinden Kasım Garipoğlu’na Divine Circus sırrı! Kübrick’in ölümü sapkın partilerde saklı
"Onlar" yalana doymaz! Barış Terkoğlu gözaltına alındı: "Kütüphane'deki savcı" iddiası asılsız çıktı
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Futbolda FETÖ operasyonu! 4 kişi ifadeye çağrıldı... Lütfi Arıboğan'ın FETÖ'cü Baransu ile 101 HTS kaydı çıktı
Ankara'da düşen uçakta personelin kusuru var mı? Savcılık bilirkişi raporu talep etti
Gıda sahtekarlarının listesi yayınlandı: Baharata boya manda yoğurduna inek sütü koymuşlar
Zincir marketlerin pazar tatili gündemde! Esnaf, sanatkarlar ve perakendecilerden ortak karar
İstanbul’a kutup esintisi! Ürperten soğuklar geliyor: İçlik fayda etmeyecek
Fenerbahçe'den Beşiktaş ve Trabzonspor'a transfer çalımı!
Netanyahu’dan Trump propagandası! Yapay zekayla B2 tehdidi
MSB'den düşen Libya jetine ilişkin açıklama! Balıkesir ve Kocaeli'de bulunan İHA'lar incelemede | YPG ve İsrail açıklaması
CHP 'Dikbayır'da tıkandı! Vekiller birbirine saydırdı... Genel Merkez karıştı | "CHP adına 40 yıllık CHP'liymiş gibi konuşmasın"
ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında İstanbul'da sete çıktı: Hikaye Londra'da başladı!
11. Yargı Paketi kapsamında tahliyeler başlıyor! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu
Başkan Erdoğan’ın sözleri siyonist basında yankılandı: “İsrail’i köşeye sıkıştırdı”
Ankara'da düşen Libya uçağında sabotaj ihtimali! El-Haddad Türkiye'ye ilk kez jetle geldi
Başkan Erdoğan restore edilen Habib-i Neccar Camii'ni açacak