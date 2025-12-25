Kenan Yıldız'dan Juventus'a yeni kontrat için iki şart! Hedefi Jonathan David
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, yeni sözleşme görüşmelerinde İtalyan devine taleplerini net şekilde iletti. Genç yıldızın hem maddi hem de sportif beklentileri dikkat çekti. Kontrat görüşmelerine de bu durumu yansıtmak isteyen Kenan, kulübüne iki şart sundu.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Kenan Yıldız, yeni kontratla birlikte Juventus'un en fazla kazanan oyuncuları arasında yer almayı hedefliyor. Milli futbolcunun bu konuda net bir duruş sergilediği ifade ediliyor.
BEKLENTİ: 6 MİLYON EURO
20 yaşındaki yıldızın, Juventus'tan Jonathan David'in aldığı yıllık 6 milyon euro seviyesinde bir maaş talep ettiği belirtiliyor. Juventus cephesinin ise şu anda yıllık 1,7 milyon euro kazanan Kenan Yıldız'a 4–5 milyon euro bandında maaş ve bonus içeren bir teklif sunduğu aktarıldı.
PROJE VE GELECEK GARANTİSİ
Kenan Yıldız'ın talepleri yalnızca ücretle sınırlı değil. Milli futbolcu, Juventus yönetiminden kulübün sportif projesinin geleceğine dair garanti istedi. Genç yıldız, uzun vadede takımın merkezinde yer alacağı bir planlama talep ediyor.
HEDEFİ KUPALAR KAZANMAK
Kenan Yıldız, kariyer hedefiyle ilgili olarak hem Serie A'da hem de Avrupa'da kupa kazanabilecek bir takımda, önemli bir rol üstlenerek forma giymek istediğini net şekilde ortaya koydu.
JUVENTUS'UN PLANLARI
Milli futbolcunun Juventus ile olan mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. İtalyan kulübünün, Kenan Yıldız'ın kontratını en az bir yıl daha uzatmayı planladığı ve görüşmeleri bu doğrultuda sürdürdüğü ifade ediliyor.
SEZON PERFORMANSI
Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 22 resmi maçta süre aldı. Genç yıldız bu karşılaşmalarda 6 gol ve 6 asist üreterek takımına 12 gollük katkı sağladı.