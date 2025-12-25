PODCAST CANLI YAYIN

Arthur Masuaku Sunderland'da da tutunamadı

Son transfer döneminde Beşiktaş’tan İngiltere Championship ekiplerinden Sunderland’a transfer olan Arthur Masuaku, kış transfer döneminde takımdan ayrabilir. Kongolu sol bekin geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Deneyimli futbolcunun takımdan ayrılacağı öğrenildi.

Foot RDC'de yer alan habere göre Masuaku, sezonun ilk bölümünde yeterli forma şansı bulamaması nedeniyle daha fazla süre alabileceği bir kulübe transfer olmak istiyor. Deneyimli oyuncunun, düzenli olarak sahada yer alabileceği bir ortam aradığı ifade ediliyor.

SUNDERLAND CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Sunderland Teknik Direktörü Regis Le Bris, Masuaku'nun durumu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Le Bris, şu ifadeleri kullandı:

"Arthur iyi bir oyuncu. Çok fazla oynama şansı bulamamış olsa da bizim için önemli. Afrika Uluslar Kupası öncesinde kendisiyle konuştuk ve bu transfer döneminin, geleceği hakkında konuşmak için bir fırsat olacağı konusunda anlaştık. Ancak bu, kesin olarak ayrılacağı anlamına gelmiyor. Bir uzlaşma bulmamız gerekecek."

HEDEF DÜNYA KUPASI RİTMİ

Masuaku'nun, Kongo Milli Takımı ile Mart ayında oynanacak Dünya Kupası uluslararası play-off maçları öncesinde maç ritmini yakalamak istediği belirtiliyor. Bu nedenle düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer fikrine sıcak baktığı aktarılıyor.

SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

32 yaşındaki sol bek, bu sezon Sunderland formasıyla 4 maçta 217 dakika sahada kaldı. Arthur Masuaku'nun İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

