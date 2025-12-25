Arthur Masuaku Sunderland'da da tutunamadı

Foot RDC'de yer alan habere göre Masuaku, sezonun ilk bölümünde yeterli forma şansı bulamaması nedeniyle daha fazla süre alabileceği bir kulübe transfer olmak istiyor. Deneyimli oyuncunun, düzenli olarak sahada yer alabileceği bir ortam aradığı ifade ediliyor.

Arthur Masuaku (Takvim Foto Arşiv)

SUNDERLAND CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Sunderland Teknik Direktörü Regis Le Bris, Masuaku'nun durumu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Le Bris, şu ifadeleri kullandı:

"Arthur iyi bir oyuncu. Çok fazla oynama şansı bulamamış olsa da bizim için önemli. Afrika Uluslar Kupası öncesinde kendisiyle konuştuk ve bu transfer döneminin, geleceği hakkında konuşmak için bir fırsat olacağı konusunda anlaştık. Ancak bu, kesin olarak ayrılacağı anlamına gelmiyor. Bir uzlaşma bulmamız gerekecek."