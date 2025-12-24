PODCAST CANLI YAYIN

Goretzka'ya Atletico kancası!

Atletico Madrid, Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Leon Goretzka ile ilgileniyor. İspanyol ekibi, Goretzka'nın menajerinden transfer şartları için bilgi aldı.

Atletico Madrid, Bayern Münih ile sözleşmesinin son yılında olan Leon Goretzka transferi için harekete geçti.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Atletico Madrid, Goretzka'nın transfer şartlarını araştırdı.



Goretzka'nın temsilcisiyle temasa geçen Atletico Madrid, Alman yıldızın transfer şartları hakkında bilgi aldı.

30 yaşındaki Leon Goretzka, Bayern Münih'te bu sezon 30 maçta süre buldu.

