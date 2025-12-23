Dani Alves farklı projelerle sahada olacak
Barcelona ve Brezilya Milli Takımı’nın eski yıldız savunmacısı Dani Alves, futbol dünyasına farklı bir kimlikle geri dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli ismin, aktif kariyerinin ardından kulüp sahibi ve yönetici rolüne adım atması gündemde. Sambacı yıldız aynı zamanda sahaya inecek.
ESPN Brezilya'nın haberine göre Dani Alves, Portekiz 3. Lig ekiplerinden Sporting Clube de Sao Joao de Ver'i satın almak için gerekli tüm detayları netleştirdi. 42 yaşındaki futbolcunun, bu süreçte Brezilyalı yatırımcılardan oluşan bir grubun desteğini aldığı belirtiliyor.
SAHALARA DÖNME İHTİMALİ GÜNDEMDE
Alves'in kulüpteki yeni yapılanma kapsamında yalnızca yönetici olarak değil, futbolcu kimliğiyle de sahalara dönme ihtimalini değerlendirdiği ifade ediliyor. Deneyimli ismin, 6 aylık kısa süreli bir sözleşmeyle yeniden forma giyme seçeneğini masada tuttuğu aktarıldı.
HUKUKİ SÜREÇ SONRASI YENİ SAYFA
Dani Alves'in adı bu yılın başlarında İspanya'da görülen dava süreciyle yeniden gündeme gelmişti. İspanyol mahkemesi, temyiz aşamasında daha önce verilen mahkûmiyet kararını bozarak, masumiyet karinesini ortadan kaldıracak yeterli delil bulunmadığına hükmetmişti.
1 MİLYON EURO KEFALETLE SERBEST KALMIŞTI
Ocak 2023'ten bu yana resmi bir maçta forma giymeyen Alves, Barcelona'da bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmış ve 20 Ocak 2023 ile Mart 2024 tarihleri arasında cezaevinde kalmıştı. Deneyimli futbolcu, temyiz süreci devam ederken 1 milyon euro kefalet ödeyerek serbest bırakılmıştı.
HEDEF: YENİDEN SAHALAR VE ANTRENÖRLÜK
Cezaevinden çıktıktan sonra futbolun organizasyon ve menajerlik tarafında çalışmalar yürüten Dani Alves'in asıl hedefinin yeniden sahalara dönmek olduğu ifade ediliyor. Brezilyalı yıldızın, ilerleyen dönemde antrenörlük lisansı almayı da planladığı belirtiliyor.
MAÇ KONDİSYONUNA GÜVENİYOR
Evinde bireysel çalışmalarını sürdüren Dani Alves, yaklaşık 30 gün içinde maç kondisyonuna ulaşabileceğine inanıyor. Fiziksel olarak kendisini hazır hissettiği vurgulanan tecrübeli futbolcu, geri dönüş konusunda kararlı bir görüntü sergiliyor.
SON RESMİ MAÇI PUMAS FORMASIYLA
Alves, son resmi karşılaşmasına 8 Ocak 2023'te Meksika Ligi ekiplerinden Pumas formasıyla çıkmıştı. Kulüp, oyuncunun tutuklanmasının ardından sözleşmesini feshetmişti.
KADRODA BREZİLYALI İSİMLER VAR
Sporting Clube de Sao Joao de Ver'in mevcut kadrosunda, eski Palmeiras kanat oyuncusu Washington'un da aralarında bulunduğu üç Brezilyalı futbolcunun yer aldığı aktarıldı. Dani Alves'in bu kulüp üzerinden futbola güçlü bir dönüş yapmayı hedeflediği kaydediliyor.