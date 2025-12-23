Dani Alves farklı projelerle sahada olacak

ESPN Brezilya'nın haberine göre Dani Alves, Portekiz 3. Lig ekiplerinden Sporting Clube de Sao Joao de Ver'i satın almak için gerekli tüm detayları netleştirdi. 42 yaşındaki futbolcunun, bu süreçte Brezilyalı yatırımcılardan oluşan bir grubun desteğini aldığı belirtiliyor.

SAHALARA DÖNME İHTİMALİ GÜNDEMDE

Alves'in kulüpteki yeni yapılanma kapsamında yalnızca yönetici olarak değil, futbolcu kimliğiyle de sahalara dönme ihtimalini değerlendirdiği ifade ediliyor. Deneyimli ismin, 6 aylık kısa süreli bir sözleşmeyle yeniden forma giyme seçeneğini masada tuttuğu aktarıldı.