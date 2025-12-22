PODCAST CANLI YAYIN

Memphis Depay'dan yönetime olay yaratan sözler!

Corinthians forması giyen Memphis Depay, Brezilya temsilcisinde yönetim kurulu üyelerinin görevden ayrılmaları gerektiğini söyledi.

Giriş Tarihi:
Corinthians forması giyen Memphis Depay, Brezilya Kupası'nı kazandıkları Vasco da Gama maçının ardından yönetimle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BAŞKA YERDE FELAKET YARATSINLAR"

"Yönetim kurulu üyeleri uyanmalı!" diyen Hollandalı yıldız, "Kimlerden bahsettiğimi çok iyi biliyorum ve onlar da kim olduklarını çok iyi biliyorlar. Bu kulüpten ayrılsınlar ve başka yerde felaket yaratsınlar! Çünkü bu kulüp büyümeli, gelişmeli. Bu kulüp, her yıl Libertadores ve ligi kazanmak için mücadele etmeli. Taraftarlar bunu hak ediyor." dedi.



DAHA ÖNCE DE ANLAŞMAZLIK

Depay, daha önce de ödenmemiş primler ve yeni sözleşme nedeniyle yönetimle anlaşmazlık yaşamıştı.

2024 yılından bu yana Corinthians forması giyen Depay'ın, Brezilya temsilcisi ile sözleşmesi Aralık 2026'ya kadar devam ediyor.

Corinthians forması altında 65 maçta süre bulan 31 yaşındaki Depay, 19 gol attı ve 14 asist yaptı.

