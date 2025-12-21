Panzer farklı kazandı! Heidenheim - Bayern Münih: 0-4 | MAÇ SONUCU

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Josip Stanisic, 32. dakikada Michael Olise, 86. dakikada Luis Diaz ve 90+2. dakikada Harry Kane kaydetti.

HARRY KANE'DEN TARİHİ PERFORMANS

Mücadelenin son golünü atan Harry Kane, Bundesliga'da 100 gol katkısına en hızlı ulaşan futbolcu oldu. İngiliz yıldız, ligde 78 maçta 81 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.

PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 41'e yükseltti. Heidenheim ise 11 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA

Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Bayern Münih, sahasında Wolfsburg'u konuk edecek. Heidenheim ise evinde Köln ile karşılaşacak.