Katalanlar seriyi 8 maça çıkardı! Villarreal - Barcelona: 0-2 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga’da Barcelona, 17. hafta mücadelesinde Villarreal’e konuk oldu. Estadio de la Ceramica’da oynanan karşılaşmayı Barcelona 2-0 kazandı.
Katalan ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan Raphinha ve 63. dakikada Lamine Yamal kaydetti.
VıLLARREAL 10 KİŞİ KALDI
Ev sahibi Villarreal'de Renato Veiga, 39. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı. Sarı Denizaltı, maçın geri kalan bölümünü eksik oynadı.
BARCELONA SERİYİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonucun ardından Barcelona, ligde üst üste 8. galibiyetini aldı. Villarreal ise La Liga'da 7 maç aradan sonra mağlubiyetle tanıştı.
PUAN DURUMU
Barcelona, aldığı galibiyetle puanını 46'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. Villarreal 35 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA
La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, Espanyol deplasmanına gidecek. Villarreal ise Elche ile deplasmanda karşılaşacak.