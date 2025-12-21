Katalanlar seriyi 8 maça çıkardı! Villarreal - Barcelona: 0-2 | MAÇ SONUCU

Ev sahibi Villarreal 'de Renato Veiga, 39. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı. Sarı Denizaltı, maçın geri kalan bölümünü eksik oynadı.

Katalan ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan Raphinha ve 63. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

Barcelona üst üste 8. maçını kazandı (AFP)

BARCELONA SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonucun ardından Barcelona, ligde üst üste 8. galibiyetini aldı. Villarreal ise La Liga'da 7 maç aradan sonra mağlubiyetle tanıştı.

PUAN DURUMU

Barcelona, aldığı galibiyetle puanını 46'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. Villarreal 35 puanda kaldı.