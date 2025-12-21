PODCAST CANLI YAYIN

Katalanlar seriyi 8 maça çıkardı! Villarreal - Barcelona: 0-2 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga’da Barcelona, 17. hafta mücadelesinde Villarreal’e konuk oldu. Estadio de la Ceramica’da oynanan karşılaşmayı Barcelona 2-0 kazandı.

Katalan ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan Raphinha ve 63. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

VıLLARREAL 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi Villarreal'de Renato Veiga, 39. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı. Sarı Denizaltı, maçın geri kalan bölümünü eksik oynadı.

Barcelona üst üste 8. maçını kazandı (AFP)Barcelona üst üste 8. maçını kazandı (AFP)

BARCELONA SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonucun ardından Barcelona, ligde üst üste 8. galibiyetini aldı. Villarreal ise La Liga'da 7 maç aradan sonra mağlubiyetle tanıştı.

PUAN DURUMU

Barcelona, aldığı galibiyetle puanını 46'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. Villarreal 35 puanda kaldı.

Lamine Yamal (REUTERS)Lamine Yamal (REUTERS)

GELECEK HAFTA

La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, Espanyol deplasmanına gidecek. Villarreal ise Elche ile deplasmanda karşılaşacak.

