Joey Veerman sahneye çıktı 3 puanı getirdi! Utrecht - PSV: 1-2 | MAÇ SONUCU

Hollanda Eredivisie’nin 17. haftasında PSV, deplasmanda Utrecht ile karşı karşıya geldi. Galgenwaard Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi PSV 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın 31. dakikasında ev sahibi ekip, Mike Van der Hoorn'un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

PSV İKİNCİ YARIDA MAÇI ÇEVİRDİ

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan PSV, Ricardo Pepi'nin golüyle eşitliği sağladı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü ise Ivan Perisic kaydetti. Perisic'in golünde asisti, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Joey Veerman yaptı.

SCHOUTEN KIRMIZI KART GÖRDÜ

PSV'de Jerdy Schouten, 88. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadele kalan dakikalarda PSV'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Joey Veerman (AFP)Joey Veerman (AFP)

LİDER PSV FARKI AÇTI

Üst üste 11. galibiyetini alan PSV, puanını 46'ya yükseltti ve en yakın rakibi Feyenoord ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkardı. Ligde 5 maçtır kazanamayan Utrecht ise 23 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Eredivisie'nin 18. haftasında PSV, sahasında Excelsior'u konuk edecek. Utrecht ise deplasmanda NEC Nijmegen ile karşılaşacak.

VEERMAN 86 DAKİKA SAHADA KALDI

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Joey Veerman, Utrecht karşılaşmasına ilk 11'de başladı ve 86 dakika sahada kaldı. Hollandalı futbolcu, 86. dakikada yerini Armando Obispo'ya bıraktı. Oyundan alınırken kısa süreli bir şaşkınlık yaşadığı gözlendi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon PSV formasıyla 23 maça çıkan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Joey Veerman, 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

BOSZ'DAN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMA

PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, Utrecht maçı öncesinde Joey Veerman'ın geleceğine dair yaptığı açıklamada, "En azından bir maç daha onun keyfini çıkaralım. Onunla kısa bir konuşma yaptım ve bana süreci anlattı. Benim için asıl önemli olan bu maç ve oyuncularımın yüzde 100 performansla sahada olması" ifadelerini kullanmıştı.

