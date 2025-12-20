PODCAST CANLI YAYIN

Thiago Silva resmen Porto'da

Fluminense ile yollarını ayıran 41 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Thiago Silva’nın yeni takımı belli oldu. Brezilyalı yıldız, Porto ile anlaşarak Avrupa'ya geri döndü.

Giriş Tarihi:
Thiago Silva resmen Porto'da

Portekiz temsilcisi Porto, Thiago Silva ile anlaşma sağlandığını resmi olarak duyurdu. D

SÖZLEŞME DETAYLARI

Porto, Thiago Silva ile sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmada ayrıca bir yıllık uzatma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

TECRÜBESİYLE KATKI VERECEK

Kariyerinde Milan, Paris Saint-Germain, Chelsea ve Fluminense gibi önemli kulüplerin formasını giyen Thiago Silva, tecrübesiyle Porto savunmasına liderlik etmesi beklenen isimler arasında yer alıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Donanmanın gurur günü! Başkan Erdoğan açıkladı: Kimsenin toprağında gözümüz yok
Sadettin Saran'ın ifadesi alındı! Ela Rümeysa Cebeci ile yazışmaları ortaya çıktı | Esrar var mı? | Escobar mıyım?
Eyüpspor - Fenerbahçe | CANLI
Son dakika: Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Fatih Garipoğlu hakkında yakalama kararı
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik temas: DEM Parti AK Parti'yi ziyaret ediyor
MSB'den SDG'ye uyarı: Gerekeni kimseye sormadan yaparız | Bakan Yaşar Güler açıkladı... Askerlik sistemine "aile" ayarı
Başörtüsünü aşağılamıştı: Fenomen Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı
Anahtar kadınlarla şantaj ağı! Kenan Tekdağ Ela Rümeysa Cebeci'yi nasıl kullandı? Tanıktan Mehmet Akif Ersoy iddiası
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gerçekle yüzleşiyorum
Güllü'nün kızı Tuğyan'dan şoke eden görüntüler! Sevgilisine silah çekti: Zorla alıkoydu
Asrın projesine rekor başvuru! Bakan Kurum açıkladı
Epstein’ın evinden İsrail ordusu tişörtü çıktı! Michael Jackson, Bill Clinton, çıplak kadınlar…
Ekrem İmamoğlu'nun yalancı tanığı... "Hırsız" kavgası büyüyor: Enver Aysever'den olay paylaşım
Milyonların gözü asgari ücrette: Masadaki rakam | Yüzde 14'lük enflasyon farkı talebi
Kar için geri sayım! Uzman isim İstanbul’a tarih verdi: MGM'den il il hava durumu raporu
Galatasaray'dan 3 transfer bombası! Lemina kankası için devrede
Suriye'de DEAŞ tezgahı mı kuruluyor? Palmira'da yaşananların ardından ABD çok sayıda noktaya saldırdı | Trump'tan tehdit
Milyonları ilgilendiren torba yasa yürürlükte: Emeklilik hesapları değişiyor
ATV’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında sete çıktı: İlk sahneler Londra’da çekiliyor!
Eski eşi ünlü oyuncu çıktı! Şımarık’ın Teoman’ı Ahmet Mümtaz Taylan bakın kiminle evliymiş