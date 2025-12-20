Thiago Silva resmen Porto'da
Fluminense ile yollarını ayıran 41 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Thiago Silva’nın yeni takımı belli oldu. Brezilyalı yıldız, Porto ile anlaşarak Avrupa'ya geri döndü.
Portekiz temsilcisi Porto, Thiago Silva ile anlaşma sağlandığını resmi olarak duyurdu. D
SÖZLEŞME DETAYLARI
Porto, Thiago Silva ile sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmada ayrıca bir yıllık uzatma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.
TECRÜBESİYLE KATKI VERECEK
Kariyerinde Milan, Paris Saint-Germain, Chelsea ve Fluminense gibi önemli kulüplerin formasını giyen Thiago Silva, tecrübesiyle Porto savunmasına liderlik etmesi beklenen isimler arasında yer alıyor.