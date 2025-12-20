Thiago Silva resmen Porto'da

Portekiz temsilcisi Porto, Thiago Silva ile anlaşma sağlandığını resmi olarak duyurdu. D

SÖZLEŞME DETAYLARI

Porto, Thiago Silva ile sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmada ayrıca bir yıllık uzatma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

TECRÜBESİYLE KATKI VERECEK

Kariyerinde Milan, Paris Saint-Germain, Chelsea ve Fluminense gibi önemli kulüplerin formasını giyen Thiago Silva, tecrübesiyle Porto savunmasına liderlik etmesi beklenen isimler arasında yer alıyor.