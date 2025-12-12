Türkiye'yi anlatınca her şey değişti! Arda Turan'dan etkileyici konuşma
UEFA Konferans Ligi’nin 5. haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Malta temsilcisi Hamrun Spartans’a konuk oldu. Ta’Qali Ulusal Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Ukrayna ekibi, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Teknik direktör Arda Turan, maç sonu yaptığı açıklamayla damga vurdu.
İlk yarıda etkisiz bir oyun ortaya koyan Shakhtar Donetsk, 61. dakikada Luca Meirelles'in golüyle öne geçti. Bu golden kısa süre sonra 64. dakikada Isaque Severino Silva sahneye çıktı ve farkı ikiye yükseltti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Shakhtar Donetsk, deplasmandan üç puanla döndü.
ARDA TURAN'DAN MAÇ SONU DEĞERLENDİRME
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Arda Turan, mücadelenin zorluk derecesine dikkat çekti. Zor bir maç oynadıklarını belirten Turan, bazı karşılaşmaların kağıt üzerinde küçük görünse de çok daha zor geçebildiğini ifade etti. İlk yarıda sahaya tam anlamıyla odaklanamadıklarını söyleyen Turan, ikinci yarıda ise takımın kimliğine geri döndüğünü ve doğru kararlar alarak galibiyete ulaştıklarını dile getirdi.
DEVRE ARASINDA TÜRKİYE'DEN ÖRNEK VERDİ
Arda Turan, devre arasında oyuncularıyla yaptığı konuşmanın detaylarını da paylaştı. 2008 yılında Malta'ya karşı oynanan ve puan kaybedilen milli maçta sahada olduğunu hatırlattığını söyleyen Turan, bu tür karşılaşmaların ne kadar zor olabildiğini oyuncularına anlattığını belirtti. Kendilerine yalnızca teknik direktör olarak değil, bu atmosferi daha önce yaşamış biri olarak da destek verdiğini ifade etti.
KİMLİĞE VE FUTBOLA VURGU
Türk teknik adam, futbolun ve formanın taşıdığı değere dikkat çekerek oyuncularına oyuna saygı göstermeleri gerektiğini hatırlattığını söyledi. Futbolcu olmayı hayal eden milyonlarca çocuğun yalnızca çok küçük bir bölümünün profesyonel seviyeye ulaşabildiğini vurgulayan Arda Turan, bu bilinçle sahaya çıkmanın önemine değindi. Turan, ikinci yarıdaki performanslarından dolayı oyuncularını tebrik ederek galibiyetten büyük mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.