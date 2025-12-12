Türkiye'yi anlatınca her şey değişti! Arda Turan'dan etkileyici konuşma

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Arda Turan , mücadelenin zorluk derecesine dikkat çekti. Zor bir maç oynadıklarını belirten Turan, bazı karşılaşmaların kağıt üzerinde küçük görünse de çok daha zor geçebildiğini ifade etti. İlk yarıda sahaya tam anlamıyla odaklanamadıklarını söyleyen Turan, ikinci yarıda ise takımın kimliğine geri döndüğünü ve doğru kararlar alarak galibiyete ulaştıklarını dile getirdi.

Arda Turan (AA)

DEVRE ARASINDA TÜRKİYE'DEN ÖRNEK VERDİ

Arda Turan, devre arasında oyuncularıyla yaptığı konuşmanın detaylarını da paylaştı. 2008 yılında Malta'ya karşı oynanan ve puan kaybedilen milli maçta sahada olduğunu hatırlattığını söyleyen Turan, bu tür karşılaşmaların ne kadar zor olabildiğini oyuncularına anlattığını belirtti. Kendilerine yalnızca teknik direktör olarak değil, bu atmosferi daha önce yaşamış biri olarak da destek verdiğini ifade etti.