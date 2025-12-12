PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye'yi anlatınca her şey değişti! Arda Turan'dan etkileyici konuşma

UEFA Konferans Ligi’nin 5. haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Malta temsilcisi Hamrun Spartans’a konuk oldu. Ta’Qali Ulusal Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Ukrayna ekibi, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Teknik direktör Arda Turan, maç sonu yaptığı açıklamayla damga vurdu.

Giriş Tarihi:
Türkiye'yi anlatınca her şey değişti! Arda Turan'dan etkileyici konuşma

İlk yarıda etkisiz bir oyun ortaya koyan Shakhtar Donetsk, 61. dakikada Luca Meirelles'in golüyle öne geçti. Bu golden kısa süre sonra 64. dakikada Isaque Severino Silva sahneye çıktı ve farkı ikiye yükseltti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Shakhtar Donetsk, deplasmandan üç puanla döndü.

Arda Turan (AA)Arda Turan (AA)

ARDA TURAN'DAN MAÇ SONU DEĞERLENDİRME

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Arda Turan, mücadelenin zorluk derecesine dikkat çekti. Zor bir maç oynadıklarını belirten Turan, bazı karşılaşmaların kağıt üzerinde küçük görünse de çok daha zor geçebildiğini ifade etti. İlk yarıda sahaya tam anlamıyla odaklanamadıklarını söyleyen Turan, ikinci yarıda ise takımın kimliğine geri döndüğünü ve doğru kararlar alarak galibiyete ulaştıklarını dile getirdi.

Arda Turan (AA)Arda Turan (AA)

DEVRE ARASINDA TÜRKİYE'DEN ÖRNEK VERDİ

Arda Turan, devre arasında oyuncularıyla yaptığı konuşmanın detaylarını da paylaştı. 2008 yılında Malta'ya karşı oynanan ve puan kaybedilen milli maçta sahada olduğunu hatırlattığını söyleyen Turan, bu tür karşılaşmaların ne kadar zor olabildiğini oyuncularına anlattığını belirtti. Kendilerine yalnızca teknik direktör olarak değil, bu atmosferi daha önce yaşamış biri olarak da destek verdiğini ifade etti.

Arda Turan (AA)Arda Turan (AA)

KİMLİĞE VE FUTBOLA VURGU

Türk teknik adam, futbolun ve formanın taşıdığı değere dikkat çekerek oyuncularına oyuna saygı göstermeleri gerektiğini hatırlattığını söyledi. Futbolcu olmayı hayal eden milyonlarca çocuğun yalnızca çok küçük bir bölümünün profesyonel seviyeye ulaşabildiğini vurgulayan Arda Turan, bu bilinçle sahaya çıkmanın önemine değindi. Turan, ikinci yarıdaki performanslarından dolayı oyuncularını tebrik ederek galibiyetten büyük mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Eko"sistem için hesap zamanı: Tarih belli oldu!
Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile bir araya geldi: Türkiye ev sahipliğine hazır
D&R
ABD’de Epstein bombası! 95 bin yeni fotoğraf ortaya çıktı: Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates…
MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti: Terörsüz Türkiye'de ikinci aşamaya geçildi
Galatasaray'ın orta sahasına general transferi! Dengeler değişebilir
D&R
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı sona erdi! İkinci zirvenin tarihi belli oldu
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması! Liderlerle bir araya geldi
Takvim aylardır yazıyor: Terörsüz Bölgeye takoz İsrail! Hakan Fidan uyardı: Artık bunu söylemek gerekiyor
İzmir Torbalı'da aile katliamında katil oğul çıktı: Suçu ölen kardeşinin üstüne attı
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! Anlaşma tamam
Trump konuşurken üzerine kapı çarptılar! Air Force One uçağında şaşkına çeviren anlar
"Mahzen"e girildi! Mehmet Akif Ersoy'un "Gece"cisi de gözaltında | Rezan Epözdemir ile nereden çıktılar?
Dursun Özbek'ten İbrahim Hacıosmanoğlu'na yanıt! "Tarafsızlığını kaybetti"
MSB'den SDG açıklaması: Zaman kazanma çabaları boşuna!
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre 2026 Ocak'ta kim, ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna ve Gazze çağrısı: "Uluslararası toplumun Filistin'e borcunu ödeme zamanı geldi"
6.5 milyon memur ve memur emeklisine yeni zam hesabı! Mesleklere göre kim, ne alacak?
Hayat Bilgisi’nin Gamze’si İpek Erdem’in son haline yorum yağdı: Eski güzellik geri gelmiş