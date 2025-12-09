Luciano Spalletti'den Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Pafos maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
İtalyan teknik adam, genç oyuncunun gelişiminden memnun olduğunu belirterek, "Kenan Yıldız'ın içinde henüz görmediğiniz büyük bir potansiyel olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı. Spalletti, Kenan'ın çalışma disiplininin ve oyun zekâsının Juventus için çok değerli olduğunu vurguladı.
KVARATSKHELIA BENZETMESİ
Spalletti, Kenan Yıldız'ı Napoli döneminde birlikte çalıştığı ve şampiyonluk yaşadığı Khvicha Kvaratskhelia'ya benzetti. Deneyimli hoca, "Bana Kvaratskhelia'yı hatırlatıyor." diyerek genç futbolcunun üst düzey bir yıldıza dönüşebileceğinin sinyalini verdi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Juventus formasıyla çıkış gösteren 19 yaşındaki milli futbolcu, 19 maçta görev aldı. Kenan Yıldız, bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 4 asist üreterek takımına önemli katkı sağladı.