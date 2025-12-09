PODCAST CANLI YAYIN

Kazakistan'da tek golle 3 puan! Kairat - Olympiakos: 0-1 | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Olympiakos, Kazakistan temsilcisi Kairat’a konuk olduğu mücadeleyi 1-0 kazanarak önemli bir üç puan aldı.

Giriş Tarihi:
Kazakistan'da tek golle 3 puan! Kairat - Olympiakos: 0-1 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın tek golü 73. dakikada Gelson Martins'ten geldi. Yunan ekibi, zorlu deplasmanda bulduğu bu golle sahadan galip ayrılmayı başardı.

Olympiakos Kairat'ı 1-0 yendi (EPA)Olympiakos Kairat'ı 1-0 yendi (EPA)

YUNAN EKİBİ ÜST TUR UMUDUNU SÜRDÜRÜYOR

Bu sonucun ardından Olympiakos puanını 5'e yükseltti ve son iki maç öncesi üst tur iddiasını devam ettirdi. Ev sahibi Kairat ise 1 puanda kaldı.

Olympiakos Kairat'ı 1-0 yendi (EPA)Olympiakos Kairat'ı 1-0 yendi (EPA)

SIRADAKİ MAÇLAR

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Olympiakos, sahasında güçlü rakibi Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Kairat ise yine evinde Club Brugge ile karşılaşacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "SDG Suriye'de tehdittir" uyarısı: 10 Mart mutabakatına uyun!
Takas Bank
Galatasaray'ın Monaco maçı ilk 11'i belli oldu
Kurultay sonrası cadı avı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a kesin ihraç talebi: TAKVİM'e konuştu disipline sevk edildi
Tony Blair Gazze konseyinden çıkarıldı mı? Netanyahu ile gizli görüşme iddiası
Türk Telekom
Galatasaray ve Fenerbahçe 2 yıldızın transferinde karşı karşıya!
Başkan Erdoğan'dan İsrail ve YPG'ye uyarı Şam'a destek: Suriye'den sonra sıra Filistin'de
Trump Başkan Erdoğan'a övgüler yağdırdı: "Çok çetin bir adam, çok seviyorum" | Avrupalı liderleri topa tuttu
Polis Emre Albayrak'ın katillerinin evinden cephanelik çıktı! Aile boyu sabıkalılar...
D&R E-Ticaret
YPG'ye müzakere için verilen süre doluyor! Harekat seçeneği masada | "Terörsüz Bölge"ye Abdi-İsrail sabotajı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri ve Okan Buruk'a yanıt!
CHP'de demokrasi rafa kalktı! "Ekrem" diyen disipline sevk edildi: İhraç furyasında sıra Kılıçdaroğlu'nda mı?
Yunanistan-Hafter krizi: Türkiye ile mutabakatı bırak diktesi! Atina’nın hayalleri suya düştü
Ateşkeste ikinci aşama için tarih verildi! İsrail basınından iddia: Trump daha fazla çekilme isteyecek
Fenerbahçe'den dünya yıldızları için flaş hamle!
Futbolda bahis soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı! Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da listede
Gözleri KaraDeniz’in Havva’sı Ebru Aykaç’ın kızına bakın: Güzellik genetik!