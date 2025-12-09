Kazakistan'da tek golle 3 puan! Kairat - Olympiakos: 0-1 | MAÇ SONUCU

Olympiakos Kairat'ı 1-0 yendi (EPA)

YUNAN EKİBİ ÜST TUR UMUDUNU SÜRDÜRÜYOR

Bu sonucun ardından Olympiakos puanını 5'e yükseltti ve son iki maç öncesi üst tur iddiasını devam ettirdi. Ev sahibi Kairat ise 1 puanda kaldı.