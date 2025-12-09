Kazakistan'da tek golle 3 puan! Kairat - Olympiakos: 0-1 | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Olympiakos, Kazakistan temsilcisi Kairat’a konuk olduğu mücadeleyi 1-0 kazanarak önemli bir üç puan aldı.
Giriş Tarihi:
Karşılaşmanın tek golü 73. dakikada Gelson Martins'ten geldi. Yunan ekibi, zorlu deplasmanda bulduğu bu golle sahadan galip ayrılmayı başardı.
YUNAN EKİBİ ÜST TUR UMUDUNU SÜRDÜRÜYOR
Bu sonucun ardından Olympiakos puanını 5'e yükseltti ve son iki maç öncesi üst tur iddiasını devam ettirdi. Ev sahibi Kairat ise 1 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Olympiakos, sahasında güçlü rakibi Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Kairat ise yine evinde Club Brugge ile karşılaşacak.