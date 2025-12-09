PODCAST CANLI YAYIN

Bayern Münih'ten Mohamed Salah açıklaması! "Hiçbir anlamı yok"

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Mohamed Salah’ın transfer gündemlerinde olduğuna dair çıkan iddiaları kesin bir dille yalanladı. Eberl, Lennart Karl'a güvendiklerini söyledi.

Eberl, kulübün genç oyuncularından Lennart Karl'a duydukları güveni öne çıkararak Mısırlı yıldız Salah'ın transferinin kesinlikle gündemlerinde olmadığını ifade etti. Alman futbol adamı, "Elimizde Lennart Karl gibi olağanüstü bir yetenek varken, şu anda onun önüne birini koymanın hiçbir anlamı yok." açıklamasını yaptı.

TRANSFER PLANLAMASI NETLEŞTİ

Eberl'in sözleriyle birlikte Bayern Münih'in kanat bölgesine büyük bir yıldız takviyesi yapma planı olmadığı kesinlik kazandı. Kulübün önceliğinin tamamen Karl'ın gelişimi olduğu ve Salah konusunda herhangi bir girişim düşünülmediği belirtildi.

