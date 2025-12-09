Bayern Münih'ten Mohamed Salah açıklaması! "Hiçbir anlamı yok"

Eberl, kulübün genç oyuncularından Lennart Karl'a duydukları güveni öne çıkararak Mısırlı yıldız Salah'ın transferinin kesinlikle gündemlerinde olmadığını ifade etti. Alman futbol adamı, "Elimizde Lennart Karl gibi olağanüstü bir yetenek varken, şu anda onun önüne birini koymanın hiçbir anlamı yok." açıklamasını yaptı.

TRANSFER PLANLAMASI NETLEŞTİ

Eberl'in sözleriyle birlikte Bayern Münih'in kanat bölgesine büyük bir yıldız takviyesi yapma planı olmadığı kesinlik kazandı. Kulübün önceliğinin tamamen Karl'ın gelişimi olduğu ve Salah konusunda herhangi bir girişim düşünülmediği belirtildi.