Arda Turan liderliği kaptırdı! Kolos Kovalivka - Shakhtar Donetsk: 0-0 | MAÇ SONUCU

Ukrayna Premier Ligi'nin 15. haftasında Kolos Kovalivka, sahasında Shakhtar Donetsk’i konuk etti. Kolos Stadium’da oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki turuncu siyahlılar, ligde üst üste ikinci beraberliğini aldı ve liderliği LNZ Cherkasy’ye kaptırdı.

Shakhtar Donetsk, golsüz beraberliğin ardından puanını 32'ye çıkardı. Ev sahibi Kolos Kovalivka ise aldığı 1 puanla toplam puanını 24 yaptı. Ligin 16. haftasında Arda Turan'ın öğrencileri, sahasında Epitsentr'i ağırlayacak. Kolos Kovalivka ise Kryvbas deplasmanında sahne alacak.

