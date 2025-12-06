Arda Turan liderliği kaptırdı! Kolos Kovalivka - Shakhtar Donetsk: 0-0 | MAÇ SONUCU

Shakhtar Donetsk, golsüz beraberliğin ardından puanını 32'ye çıkardı. Ev sahibi Kolos Kovalivka ise aldığı 1 puanla toplam puanını 24 yaptı. Ligin 16. haftasında Arda Turan'ın öğrencileri, sahasında Epitsentr'i ağırlayacak. Kolos Kovalivka ise Kryvbas deplasmanında sahne alacak.