48 üründe fiyatlar düştü! Şok Çarşamba özel indirimi başladı! Yumuşatıcı 69 TL, kaşar 125 TL, zeytin 59 TL, ton balığı 49 TL, kahve 89 TL...

ŞOK Marketler zinciri, müşterilerine büyük bir indirim kampanyasıyla merhaba diyor. 29 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, elektronikten ev eşyalarına, güzellik ürünlerinden mobilyalara kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla sunulacak.