A101 AKTÜEL ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ: 25 Ocak 2024 indirimli ürünler! Kahvaltılık, bebek bezi, deterjan...

A101 market, her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerine birbirinden cazip indirimler sunan yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. 25 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak olan indirimli ürünler, alışveriş tutkunları için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Bu haftanın gözde ürünleri arasında çekme karavan, filtre kahve makinesi, kablosuz kulaklık ve tıraş makinesi bulunuyor. Hem pratik kullanımıyla hem de uygun fiyatlarıyla dikkat çeken bu ürünler, müşterilerin beklentilerini karşılamak için A101 raflarında yerini alıyor.