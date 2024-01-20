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Ayçiçek yağına çılgın indirim! O market hodri meydan dedi! 38.90'a satılıyor

Türkiye'de ayçiçek yağı fiyatları uzun bir süredir gündemden düşmüyor. Marketlerin yaptığı indirimlerle vatandaşlar ucuza yağ almanın yollarını arıyor. Şimdi ise büyük bir haber var: Zincir marketlerden biri, 1 litrelik ayçiçek yağını 38.90'a satıyor. Tarım Kredi Market, 20-26 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan indirim dönemi ile müşterilerine muhteşem bir alışveriş deneyimi sunuyor. Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedefleyen firma, bu dönemde müşterilerine özel avantajlar sunuyor. İşte 20-26 Ocak tarihleri arasında Tarım Kredi Market'te bulabileceğiniz aktüel ürünler...

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 17:47 Güncelleme 20 Ocak 2024, 17:47
Ayçiçek yağına çılgın indirim! O market hodri meydan dedi! 38.90’a satılıyor

Tarım Kredi Market, 20 Ocak'tan itibaren geçerli olacak ve 26 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek olan indirim kataloğunu yayınladı. Bu süre zarfında mağazalarda bulunacak indirimli ürünler listesi haberimizde yer alıyor.

Enflasyonun Etkisiyle Zamlar Kaçınılmaz

Özellikle temel gıda ürünlerinden biri olan ayçiçek yağı, günlük hayatta sıkça kullanıldığı için fiyatlarının düşük olması önem taşıyor.

Ayçiçek Yağı Fiyatlarındaki Değişim

  • TK Ayçiçek Yağı Dar Ağızlı Pet 5 Lt sadece 199,00 TL.
  • TK Ayçiçek Yağı Geniş Ağızlı Pet 5 Lt ise 204,00 TL fiyatla sunuluyor.
  • TK Ayçiçek Yağı: 38,50 TL

Bunun dışında indirimli satılan bazı ürünler şu şekilde:

Tarım Kredi Market, 20 Ocak'tan itibaren geçerli olacak olan indirim kataloğunu ve fiyatlarını müşterileriyle paylaştı. 26 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek bu indirimlerle, alışveriş yaparken önemli tasarruflar yapabilirsiniz. İşte dikkat çeken ürünler ve fiyatları:

  • Rendelenmiş Domates: 23,90 TL
  • TK Dana Sosis: 42,90 TL
  • TK Salamura Zeytin: 55 TL
  • TK Organik Yumurta: 54,50 TL
  • TK Satır Köfte: 124,50 TL
  • TK Salep: 71,90 TL
  • Sütaş Krema: 29,90 TL
  • TK Süzme Peynir: 92 TL
  • Aynes Beyaz Peynir: 104,90 TL
  • TK Erzincan Tulum Peynir: 99,90 TL

  • TK Makarna Çeşitleri: 13,75 TL
  • TK Şehriye Çeşitleri: 13,75 TL
  • TK Doğal Tarhana: 39,50 TL
  • TK Makarna Çeşitleri: 13,75 TL
  • TK Şehriye Çeşitleri: 13,75 TL
  • TK Rendelenmiş Domates: 23,90 TL
  • TK Dana Sosis: 42,90 TL
  • TK Salamura Zeytin: 55 TL
  • TK Organik Yumurta: 54,50 TL
  • TK Satır Köfte: 124,50 TL
  • TK Salep: 71,90 TL
  • Sütaş Krema: 29,90 TL

  • TK Süzme Peynir: 92 TL
  • Aynes Beyaz Peynir: 104,90 TL
  • TK Erzincan Tulum Peynir: 99,90 TL
  • TUKAŞ Kaşar Peynir: 83,90 TL
  • TK Dondurulmuş Patates: 43,90 TL
  • TK Parmak Sucuk: 114,90 TL
  • TUKAŞ Ketçap: 35,90 TL
  • TUKAŞ Mayonez: 39,90 TL
  • TK Gezen Tavuk Yumurta: 52,50 TL
  • TK Organik Yumurta: 54,90 TL
  • Hazır Et Döner: 69,90 TL

  • SUPERFRESH Milföy Hamuru: 49,90 TL
  • SUPERFRESH Soğan Halkası: 49,90 TL
  • SUPERFRESH Taş Fırın Pizza: 69,90 TL
  • SUPERFRESH Pizza King: 99,90 TL
  • TK Bohça Manti: 25,90 TL
  • ASR Ayak Paça Çorbası: 78,90 TL
  • ASR İşkembe Çorbası: 75,90 TL
  • SÜTAŞ Krema: 29,90 TL
  • TK Salep: 71,90 TL
  • TK Süzme Beyaz Peynir: 92 TL
  • Aynes Beyaz Peynir: 104,90 TL
  • TARSÜT Klasik Beyaz Peynir: 112,90 TL
  • TK Eski Kaşar Peynir: 89,90 TL
  • TARSÜT İzmir Tulum Peynir: 95 TL
  • TK Erzincan Tulum Peynir: 99,90 TL
  • TUKAŞ Sos Çeşitleri: 32,90 TL
  • TK Ayçiçek Yağı: 38,90 TL
  • SUPERFRESH Ton Balığı: 74,90 TL
  • TUKAŞ Pilaki Çeşitleri: 21,90 TL
  • DUDOMİ Bardak Noodle: 9,75 TL
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