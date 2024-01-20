Ayçiçek yağına çılgın indirim! O market hodri meydan dedi! 38.90’a satılıyor

Tarım Kredi Market, 20 Ocak'tan itibaren geçerli olacak ve 26 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek olan indirim kataloğunu yayınladı. Bu süre zarfında mağazalarda bulunacak indirimli ürünler listesi haberimizde yer alıyor.
Tarım Kredi Market, 20 Ocak'tan itibaren geçerli olacak ve 26 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek olan indirim kataloğunu yayınladı. Bu süre zarfında mağazalarda bulunacak indirimli ürünler listesi haberimizde yer alıyor.
Özellikle temel gıda ürünlerinden biri olan ayçiçek yağı, günlük hayatta sıkça kullanıldığı için fiyatlarının düşük olması önem taşıyor.
Bunun dışında indirimli satılan bazı ürünler şu şekilde:
Tarım Kredi Market, 20 Ocak'tan itibaren geçerli olacak olan indirim kataloğunu ve fiyatlarını müşterileriyle paylaştı. 26 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek bu indirimlerle, alışveriş yaparken önemli tasarruflar yapabilirsiniz. İşte dikkat çeken ürünler ve fiyatları: