Ayçiçek yağına çılgın indirim! O market hodri meydan dedi! 38.90’a satılıyor

Tarım Kredi Market, 20 Ocak'tan itibaren geçerli olacak ve 26 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek olan indirim kataloğunu yayınladı. Bu süre zarfında mağazalarda bulunacak indirimli ürünler listesi haberimizde yer alıyor.

Enflasyonun Etkisiyle Zamlar Kaçınılmaz Özellikle temel gıda ürünlerinden biri olan ayçiçek yağı, günlük hayatta sıkça kullanıldığı için fiyatlarının düşük olması önem taşıyor. Ayçiçek Yağı Fiyatlarındaki Değişim TK Ayçiçek Yağı Dar Ağızlı Pet 5 Lt sadece 199,00 TL.

TK Ayçiçek Yağı Geniş Ağızlı Pet 5 Lt ise 204,00 TL fiyatla sunuluyor.

TK Ayçiçek Yağı: 38,50 TL