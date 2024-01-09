5 litrelik yağ, 12’li tuvalet kağıdı, 16’lı platinum gece ped ve sürpriz ürünler yayında: ŞOK market 9 Ocak aktüel ürünler kataloğu SATIŞA ÇIKTI!

ŞOK zincir marketlerinin 9 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu şimdi yayımlandı. Temizlik ürünlerinden gıdaya, elektronik ürünlerden giyime yüzlerce ihtiyaç ürünü bu hafta ŞOK ile satışa çıktı. Sınırlı sayıdaki ürünler kargo ile hemen teslim alınabiliyor. Vatandaşlar her hafta ŞOK marketlerinin aktüel ürünlerini inceliyor. Ocak ayının ikinci haftası yaklaşırken ŞOK marketleri de harekete geçti. Bu hafta 5 litrelik yağ 185 TL, 12'li tuvalet kağıdı 71.90, 6'lı orkid 46.90'a satılıyor. İşte ŞOK marketleri 9 Ocak aktüeli...