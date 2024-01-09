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5 litrelik yağ, 12'li tuvalet kağıdı, 16'lı platinum gece ped ve sürpriz ürünler yayında: ŞOK market 9 Ocak aktüel ürünler kataloğu SATIŞA ÇIKTI!

9 Ocak geldi ŞOK kataloğunu yayımladı. ŞOK marketlerinin her hafta yayımladığı katalog ile vatandaşlar hangi ürünlerde indirim var, hangi ürünler satışta öğrenebiliyor. Yeni yılla birlikte yüzlerce üründe dev indirimlerin uygulandığı duyurulurken, bu haftanın kataloğu da satışa çıktı. Bingo marka ürünlerde %30'a varan indirimler uygulanırken, Anadolu Mutfağı marka bulgur ve pirinçte de indirimler vatandaşları bekliyor. Tüm fiyatların yer aldığı güncel ŞOK aktül kataloğu haberimizin devamında! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam liste...

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 09:06 Güncelleme 09 Ocak 2024, 09:06
5 litrelik yağ, 12’li tuvalet kağıdı, 16’lı platinum gece ped ve sürpriz ürünler yayında: ŞOK market 9 Ocak aktüel ürünler kataloğu SATIŞA ÇIKTI!

ŞOK zincir marketlerinin 9 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu şimdi yayımlandı. Temizlik ürünlerinden gıdaya, elektronik ürünlerden giyime yüzlerce ihtiyaç ürünü bu hafta ŞOK ile satışa çıktı. Sınırlı sayıdaki ürünler kargo ile hemen teslim alınabiliyor. Vatandaşlar her hafta ŞOK marketlerinin aktüel ürünlerini inceliyor. Ocak ayının ikinci haftası yaklaşırken ŞOK marketleri de harekete geçti. Bu hafta 5 litrelik yağ 185 TL, 12'li tuvalet kağıdı 71.90, 6'lı orkid 46.90'a satılıyor. İşte ŞOK marketleri 9 Ocak aktüeli...

ŞOK 9 ARALIK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Bingo Matik Çamaşır Deterjanı 10 Kg 329,90

Demirdöküm yoğuşmalı kombi 17399 TL

Birtat pekmez 50 TL

Bulgur 16.50, pirinç 32.90

Bingo Soft Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı 1440 Ml 70.50

Beyaz Güvercin Bambu Tuvalet Kağıdı 12'li 71,90

10'lu ped 14.25

5 litrelik yağ 185 TL

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