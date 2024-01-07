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Yiyecek indirimleri! Yeni hafta geldi A101 aktüel kataloğu değişti! 89 TL'ye indi! Paket paket satılıyor! Kolot peyniri, sıvı yağ, tuvalet kağıdı...

Bu hafta A101'de büyük fırsatlar! A101 marketlerinin 8-9-10-11-12-13-14 Ocak 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı ve bu hafta alışveriş yapacakların yüzünü güldürecek birbirinden avantajlı indirimler sizi bekliyor. Sütten çaya, peynirden pilavlık bulgura, bulaşık makinesi kapsülünden dönere kadar geniş bir ürün yelpazesiyle sunulan indirimler, şimdiden ilgi görmeye başladı. İşte A101 güncel aktüel ürünler kataloğu tam liste...

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 21:02 Güncelleme 07 Ocak 2024, 21:02
Yiyecek indirimleri! Yeni hafta geldi A101 aktüel kataloğu değişti! 89 TL’ye indi! Paket paket satılıyor! Kolot peyniri, sıvı yağ, tuvalet kağıdı...

A101 marketlerinin 8-9-10-11-12-13-14 Ocak 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta alışveriş yapacaklar için çeşitli ürünlerde indirim fırsatları sunuluyor. İşte indirimlerin tamamı...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Toshiba 65'' Ultra HD Android TV 18.449 TL

Toshiba 50'' Ultra HD Smart TV 11.499 TL

HI-LEVEL 65'' UHD Smart Led TV 14.799 TL

Reeder S19 MAX Cep Telefonu 3.299 TL

HİKING A43 Cep Telefonu 4.599 TL

SEG Silver Çamaşır Makinesi 9.999 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 17.499 TL

Samsung Mikrodalga Fırın 2.699 TL

Kiwi Overlok Makinesi 4.399 TL

Fantom Dikey Süpürge 1.099 TL

1L Birşah Yarım Yağlı Süt 19.50 TL

900 g Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 99.50 TL

1 kg Çaykur Tiryaki Çay 137.50 TL

350 g Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 59.50 TL

2.5 kg Yöremce İri Pilavlık Bulgur 44.50 TL

830 g Çokça Domates Salçası 31.50 TL

Pantene Tüp Saç Kremi Çeşitleri 67.90 TL

60'lı Finish Ultimate Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü 399 TL

4 kg Ariel Toz Deterjan 189 TL

100'lü Doğuş Karadeniz Demlik Poşet Çay 52.50 TL

10'lu Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 49.90 TL

1L Birşah Yağsız Süt 18.75 TL

1L Birşah Süt 24 TL

1L Birşah laktozsuz Süt 27.50 TL

Birşah Tam Yağlı Ayran 4.75 TL

Eker Ayran 8.25 TL

Pınar Ayran 8.25 TL

Sütaş Ayran 6.50 TL

5L Hayat Su 22.50 TL

1.5L Hayat Su 12.50 TL

1.5L Su 4.50 TL

0.5L Hayat Su 6.50 TL

1.25L Yudum Ayçiçek Yağı 75 TL

Beypazarı Maden Suyu 5 TL

Sarıkız Sade Maden Suyu 4.75 TL

250 g Baştacı Dana Döner 69 TL

250 g Muratbey Burgu Peynir 62.50 TL

250 g Ekici Top Peynirim 62.50 TL

Tabak Mantar 21.95 TL

Avokado 19.50 TL

Portakal 14.95 TL

Domates 23.90 TL

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