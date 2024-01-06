PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Aktüel Haberleri

5 litre yağ 169, 75 TL'ye düştü! BİM 10 Ocak aktüel ürünler kataloğu şimdi yayında! Bakliyat, salça, bulyon, tuz, ızgara kanat, süzme peynir...

BİM, Ocak ayı indirimlerini duyurdu. Her hafta Salı, Çarşamba ve Cuma günleri başlayan indirimler kapsamında BİM zincir marketleri, 9, 10 ve 12 Ocak tarihleri için geçerli olan yeni indirimli ürünlerini açıkladı. Bu hafta, 9 Ocak'ta yarım yağlı dilimli tost peyniri 189 TL, 10 Ocak'ta 8 kg çamaşır makinesi 7.999 TL ve 12 Ocak'ta Arnica marka köpüklü otomatik Türk kahve makinesi 949 TL fiyatla satışa sunuluyor. İşte BİM'in Ocak ayı için güncel aktüel ürünler kataloğundaki indirimler:

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 11:37 Güncelleme 06 Ocak 2024, 11:37
5 litre yağ 169, 75 TL’ye düştü! BİM 10 Ocak aktüel ürünler kataloğu şimdi yayında! Bakliyat, salça, bulyon, tuz, ızgara kanat, süzme peynir...

BİM 9-10-12 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu tarihlerde BİM'de mısır yağı, bulgur, nohut, pirinç, mercimek, ton balığı, un, salça, makarna çeşitleri, margarin, tuz, turşu, tost peyniri, yoğurt, peynir, ızgara kanat, süt, deterjan, bulaşık makinesi tableti, kağıt havlu, şampuan, peçete, TV, saç kurutma makinesi, set üstü ocak, gaz lambası, çelik kette satılıyor. İşte BİM 9-10-12 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu tam liste.

BİM 9 OCAK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Sek Taze Peynir Çeşitleri 27,50 TL
İçim Labne 3x180 gr 79,50 TL
Banvit Piliç Izgara Kanat 79,90 TL
Banvit Nugget 75 TL
Banvit Schnitzel 1000 gr 75 TL

Gündoğdu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 gr 189 TL
Onur Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 219 TL
Teksüt Yarım Yağlı Beyaz Peynir 2 Kg 219 TL
Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 gr 189 TL
Akpınar Klasik İnek Peyniri 500 gr 99,50 TL
Peysan Yarım Yağlı Süzme Peynir 600 gr 62 TL

BİM 10 OCAK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 12 OCAK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Geri sayım! İstanbul’da büyük heyecan! Başkan Erdoğan 12 büyükşehir ve 16 ilde adayları açıklayacak... İşte o iller
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel kavgası İstanbul lansmanına yansıdı! Liste açıklanmadı Biz Ekrem Bey’in noteri değiliz! Protokol krizi
KKTC’deki Yahudi istilasına inşaat limiti! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar detayları açıkladı!
SON DAKİKA