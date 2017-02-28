Kartal şimdi çok yakın!
Bir nevi şampiyonluk kupasının bir ucundan yakaladı diyebiliriz. Dün gece sabırlı bir futbol ortaya koyan Beşiktaş, maçın 90 dakikasını değerlendirdiğimizde çok da iyi oynamadılar. Galip gelmelerine rağmen kötü oynadılar. Çünkü rakibine oranla çok bekleyerek bir futbol ortaya koydu. Defansı geride kurdu. Bekler, özellikle Adriano ve Gökhan Gönül hiç atağa çıkmadı diyebiliriz. Bunun yanı sıra etkili tarafları başta Talisca ve klasik olarak Atiba'ydı. Zaten önemli oyuncuların başında gelen bu ikiliyi Marcelo ve Fabri takip ediyor.
Diğer oyuncuların ismini inanın zaman zaman tek tük duydum.
Beşiktaş iyi oynamadan 3 puanı kazandı. Buna karşın rakibi ne yaptı? Rakibi de bu açıklardan, bu zaaflardan hiçbirinden yararlanamadı.
Özellikle orta alanda De Jong ve Selçuk üstünlük sağlayamadı.
EĞER HATA YAPMAZSA...
Özellikle ilk yarıda Galatasaray baskılı gibi gözükse de Beşiktaş'ın kalesini zorlayacak ataklar üretmedi.
2. yarıda da Talisca'nın serbest vuruştan tabii bunda şansın da yaver gitmesiyle bulduğu golle 3 puanı almasını bildi. Daha sonra oyunu tuttu ama Şenol hoca çok ilginç bir şekilde sahanın en iyi oyuncusunu yani Talisca'yı oyundan aldı. Ve bunlara rağmen Galatasaray'da kıpırdayacak bir hal olmadığından dolayı Beşiktaş bir nevi iyi veya kötü oyuna bakmaksızın rakipsiz olarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.
Beşiktaş hata yapmazsa bence şampiyonluğa çok yakın.
MAÇIN EN iYiSi TALISCA
Topu tuttu, oyunu yönlendirdi ve gol attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ GÖKHAN GÖNÜL
Rüştü'de de vardı. Zoru gördü mü çıkardı!
- Haberler
- Yazarlar
- Oktay DERELİOĞLU
- Kartal şimdi çok yakın!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Yazık... Çok yazık! 27 Şubat 2017, Pazartesi Milyonlarca Fenerbahçe taraftarına yazık. Ligin en kötü takımlarından birine karşı oynuyorsun, koskocaman Fenerbahçe'sin. Ama...
- Beşiktaş fark atabilir 26 Şubat 2017, Pazar “Beşiktaş rakip futbolcuların tahriklerine kapılmaz ve kendi oyununu sergilerse derbiden farklı galip ayrılabilir.” "Beşiktaş bu sezon çok şanslı. Çünkü meydanda rakip yok. G.Saray önünde Cenk ve Aboubakar ilk 11'de oynatılmalı."
- Doluzdizgin yola devam 24 Şubat 2017, Cuma İsrail'de elde edilen avantajlı skor ile Beşiktaş, Vodafone Arena'ya çok rahat çıktı. Hapoel'in kaybedeceği hiç...
- Advocaat ile bu iş olmaz! 23 Şubat 2017, Perşembe Krasnodar gibi bir takıma Kadıköy'de elenmek elbette tüm Fenerbahçeliler'i üzmüş ve kızdırmıştır. Fenerbahçe gibi...
- Yazık... Çok yazık 20 Şubat 2017, Pazartesi Kadıköy'de futbol adına hiçbir şey yoktu. Bu sene kötü oynamayı Fenerbahçe alışkanlık haline getirdi. Eğer Kasımpaşa...
OKTAY DERELİOĞLU Tweetleri