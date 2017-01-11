Hakkı Yalçın
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Sevgilim güneş
Ama cep telefonu ve bilgisiyarlarlardan sonra, teknolojinin düşman zırhlıları olabileceğini anladığımda artık geçti.
Evlerimizdeki sırları bile ele geçirdiklerini öğrendikten sonra.
Ve hatta kalleş bir silah olduğu belgelendikten sonra.
***
Teknolojinin insanlık adına bir halta yaramadığını en iyi biçimde doğal afetlerde görüyoruz.
Yollardaki sefaletimizi görüntülemek mi mesele?
Teknolojinin bizlerden aldıklarıyla verdikleri arasındaki uçurumda geleceğimiz bir kırık dala tutunmuş desem.
Sanal alemin kalbi kırılır.
Tutanacak başka dal bulsunlar ne yapalım.
***
Bu dünyada modası geçmeyen tek şey insanlıktır.
İnsanlık için baktığını görebilen bir çift göz ve vicdanlı yürek yeterli.
Evlerindeki battaniyeleri karda üşüyen sokak köpeklerinin ve kedilerinin üzerine örten insanlar, eski Yeşilçam filmlerinin unutulmaz karakterleridir.
Yazlık sinemalardan gelen çocukluğun eserleri.
Onlarda insanlık hiçbir zaman ölmez.
Her birinin göğsünden sabahları kuşlar havalanır da, teknolojiden daha anlamlı yolculuklara elçilik ederler.
Güneşe doğru.
***
O yüzden kedilerin ve köpeklerin üzerini evindeki battaniyeyle örten sıradan bir ev kadınını, sanal alemde milyonlarca izleyicisi olanlara tercih ederim.
Erdem sahibi olan canlıları koruyan ve toplumsal kavga verendir.
Kendi marka değerini üreten değil.
***
Karın ve soğukların trajik tarafına takılan bir çocukluğun eseriyim.
Kar tanelerini sevmem, işgalcidir, sessiz sedasız bütün şehri ele geçirirler.
Üstelik sevimli görünerek yaparlar bunu.
Aynen teknoloji gibi.
Hayatın mikroplarını öldürmek için sadece kar yağışının yeterli olduğuna inansam biraz severdim belki.
Benim sevgilim güneş.
Işığın kendini göndere çektiği yer.
***
Paranın icadından sonra, öznesi yaralanmıştır insanlığın.
Teknolojiden sonra da, insanı insan yapan değerler tamamen azalmıştır.
Bir haram lokmaya bin takla atanlar, kedilerin köpeklerin üzerine bırakın battaniye, önlerine bir kuru ekmek bile atmazlar.
***
Gerçek yargıcı ve hakimi olmayan böyle bir dünyanın içinden kaçıp, başka bir dünyanın adaletine sığınmanın ruhani bir huzuru vardır.
O yüzden ayaz gecelerde güneşi çağıran hiçbir çocuğun daveti reddedilmemiştir.
Teknolojiye gelince; dünyanın gerçek hazinelerinin gökyüzünde saklı olduğunu öğrenmeleri için, onların yeniden icat edilmeleri gerekiyor.
Toplumsal huzur
Her şeyin bayramı var da, yılda bir gün siyasetin konuşulmadığı, bütün televizyonların insancıl haberler yayınladığı, bütün politikacıların fıkra anlattığı bir gün kutlansın.
Adına da "toplumsal huzur günü" densin. Herkes gülsün, eğlensin.
Her gün anamızın ağladığı bir memlekette çok mu yani?
Mutluluk Takvimi
* Çocuklara yün eldiven al.
* Komşuluk kurallarına uy.
* Yaşlı insanlarla sohbet et.
Asla ağlama
Herkes yola çıkar
Vakti gelince
Bırak ellerimi
Yüreğini topla
Bavulundan önce
Her şeyi sen mahvettin
Buna ben de dahilim
Elveda o gözlere
O yangın gecelere
Suçunu biliyorsun
Hazırlan gidiyorsun
Bir daha benimle hiç
Görüşmemek üzere
Hakkı YALÇIN
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- HAKKI YALÇIN
- Sevgilim güneş
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