Para war
Tamamen SLOGANLARLA gidilir. Sıradan insanları etkileyecek, duyularını sömürecek, içinde biraz da yalan olan KALIPLARLA yürünür.
Ama bütün bunlar asıl kavganın taraflarını değiştirmediği gibi Türkiye'nin üzerindeki gölgeleri de dağıtmaz. Yakın tarihe bakın! Bu kadar darbe, bu kadar kalkışma, bu kadar koalisyon, bu kadar suikast neyin nesi?
Kim yaptı bunları? TÜRK DERİN DEVLETİ Mİ? Peki, onu kim yönetti? Bilmiyoruz. Eğer bizim içimizden birileri yönettiyse sonucun lehimize olması gerekiyordu! Baktığımda ortada "YAŞASIN!" diyebileceğimiz pek olumlu bir şey yok...
Yaşadıklarımızın, başımıza gelenlerin tam olarak ne olduğunu anlamakta sıkıntı yaşıyoruz. 15 Temmuz'u ileride konuşacağız.
Rolleri ve dağıtılan emir-görevleri... Ama aklımdayken sormak isterim! O gece Türkiye uçurumun kenarındayken bazıları telefonlarla METİN İYİ DİL PAŞA için "DARBECİ DEĞİL!" telefonları açıyordu.
Ben kimse için şudur budur demiyorum.
Ama bildiğim kadarıyla İYİ DİL PAŞA alındı. Darbeci olduğuna yönelik haberler de çıktı. İddianamelere bakıyorum. Sonuçta bir ORGENERAL! Ama ismini pek göremiyorum. Ben kaçırmış olabilirim. Eğer kendini koruyan bir güç varsa NE DEN KORUYORDU? Ya da kendisi masumsa onu DARBECİ GÖSTEREN GÜÇ neden buna ihtiyaç duyuyordu? KAVGA NEYDİ!
Bilen var mı? Sanmıyorum... İsterseniz açalım biraz. Biz de KAPALI KONUŞANLARDAN olmayalım... Daha önce de yazdım. Maçın ortada olduğunu, her an ESKİ İTTİFAKIN YENİDEN KURULABİLECEĞİNİ de not düşerek! Ama şimdi kavga sürüyor...
Bakın! Trump'ın Amerika'sı ile Kraliçe II.
ELIZABETH'in BRİTANYA'sı anlaştı...
Neyde anlaştı? YENİ DÜNYA DÜZENİ 'nde! 8 Kasım'da Trump'ı ilk tebrik eden, ilk temsilci gönderen Kraliçe'ydi. Çünkü Trump'ın seçileceğini ilk o biliyordu.
Çünkü hem Amerika, hem de İngiltere yeni bir döneme hazırlanıyordu. Bu nasıl yapılacaktı? Kimler ittifak yapacaktı? Kim kazanacaktı? İşte İngilizler bunu önceden bilen ve gereken hazırlıkları yapan taraftı!
İki güç de PARAYI YÖNETENLERE KARŞI SALDIRININ BAŞLAMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORDU.
Ama Trump öne itilse de bunu tek başına yapamazdı. Gücü yetmezdi. Bu da "SIR" değildi! Trump'ın, dünyada dönen paranın merkezinde yer alan ailelere karşı açtığı savaşı kazanma ihtimali yoktu. Ancak Kraliçe'nin kendisine yaptığı teklifi kabul ederek, dünyada birkaç imkansızdan biri olan 'ailelerin çöküşü' filminin senaryosunu yazmaya başladı.
Ancak her şey senaryodakiler gibi kolay değildi. Karşıdakiler de büyük oyuncuydu!
Trump ve Kraliçe, Yeni Dünya Düzeni'ni kurmak istiyorsa doğru adımlar atmak zorundaydı.
Senaryoya göre, daha doğrusu büyük titizlikle hazırlanan plana göre, BAZI ÜLKELER bu ittifakın karşısında değil yanında olmalıydı. Öncelikli olarak büyük öneme sahip ülkeler vardı. Trump ve Kraliçe tarafından kesinlikle yanlarında tutulmalıydı.
Yeni Dünya Düzeni için bu şarttı. Bu ülkeler de çok fazla değil. Rusya, Türkiye, Libya, Güney Afrika, Brezilya ve Çin... Küresel imparatorluk için bunlar şarttı! Eğer bu ülkeleri yanına alıyor ya da gücünle tasfiye ediyorsan önünde kimse duramazdı! Kavganın ekseni belliydi! Haritayı canlandırın kafanızda!
Rusya kilit ülkelerden biriydi!
Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri veya İngiltere tarafından yönetilmesi mümkün görünmüyor. Rusya'ya ambargo uygulamak da pek bir işe yaramıyor. Denediler, olmadı! O nedenle Trump, Rusya ile yakınlaşarak bölgede hamle gücünü azaltmaya çalışacak.
Trump, bu konuda çok önemli adımlar attı.
Siz MEDYANIN ve DEMOKRATLAR'ın Trump'a karşı birleştiğine pek inanmayın.
Saldırılar gerçek ama Rusya konusunda hepsi aslında Trump'a destek veriyor. Oyunu bozacak ülke kesinlikle Putin'in Rusya'sıydı!
Rusya dengede hak ettiği rolü ve gücü istiyordu. Bunu Suriye'de gösterdi zaten.
Ama öncesinde ARAP BAHARI ile birlikte bulunduğu Arap coğrafyasından kazındı. Geri çekilerek geldikleri en son kale SURİYE oldu.
Buradan çekilmeyeceklerdi. Çünkü oyunu görmüş ve ne olacağını biliyorlardı. Rus uçağını bize düşürtenlere de şimdi bu açıdan bir bakın!
Olaylar hiçbir zaman gösterildiği kadar basit değildi. Ama medya anlamadığı için gerçeğini yazamıyordu. Hatırlayın o günü! Belki de dünyada ilk ben "Rus uçağını içimizdeki Amerikalılar düşürdü!" diye yazmıştım...
Neyse, bu kavga şimdi de bütün hızıyla sürüyordu! Yeni Dünya Düzeni'ne yani Trump ile Kraliçe II. Elizabeth'e karşı çıkan tek güç vardı: ROTHSCHIDLER!
Hep böyle olmuştu zaten!
Rothschildler'in Türkiye'yi yönetmesine razı olan çok isim vardır! TÜRKÇÜ de MUHAFAZAKAR da... Geleceği bu aile ile arayan isimlere şimdi girmek istemem. Onlar da ben de bu grubun kimlerden oluştuğunu biliriz... Ama işimiz isimlerle değil...
Kavgayı veren tek aile bunlardı. Büyük güçleri vardı ve meydan okuyorlardı. Kolay lokma değillerdi... Ve Trump'la kavgaya çoktan başladılar zaten!
Şimdi bu aile ellerindeki güçle ilk hamleyi yaptı. Ellerinin altında KREDİ DERECELEN DİRME KURULUŞLARI var. İsimlerini sık sık duyduğunuz. Bunlarla dünyada YENİ BİR KRİ Z İÇİN STARTI VER Dİ. Çünkü yönettikleri gerçek paranın dışında, olmayan 100 trilyon dolar daha kontrolleri altındaydı. Devletlerin sahip olduklarının çok üzerinde bir parayla saldıracaklardı. Günlük kısa haberlere bakmayız ama bu aile saldırıyı başlattı... PARA İLE GELİYORLARDI...
Kimler mi hedefti?
Türkiye, Fransa, Brezilya, Güney Afrika...
Son olarak da hedefe kimi koydular biliyor musunuz? KATAR'ı!
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P), Katar'ın kredi notunu teyit ederken, görünümünü düşürdü.
S&P'den yapılan açıklamaya göre, ülkenin yabancı para cinsinden uzun dönem notu 'AA', kısa dönem notu 'B' olarak teyit edildi.
Kredi notunun görünümü ise 'durağan'dan 'negatif'e çekildi.
Mesela bu, kısa haber şeklinde geçen belki de son yılların en büyük haberiydi! Her zaman olduğu gibi bunu da duymadık! Duymazdık zaten!
KATAR neden hedefti?
Çünkü Katar, yeni emiriyle birlikte Türkiye ile çok derin anlaşmalar yaptı. Eski emirin Türkiye ile uzun yol planları yoktu.
Katar ve Güney Afrika'ya operasyon aslında Kraliçe'ye karşı da bir uyarıydı.
Güney Afrika'nın merkezinde en gizli yapı İngiliz'dir. Kararları Londra alır. Katar için de bunu söylemek mümkün. İşte bu nedenle ROTHSCHILD saldırıyordu.
Hatırlayın bir süre önce Kraliçe gece gezmesinde YANLIŞLIKLA KORUMASI TARAFINDAN VURULUYORDU!
Kimdi bu anlaşmadan rahatsız olanlar?
ROHSCHILDLER ... Şimdi Kraliçe'nin canını yakmak için KATAR'a geliyorlardı. Para ile sonuç alacaklarını sanarak yürüyorlardı...
Rothschild ailesi, Standart and Poor's, Fitch ve Moody's ile son 20 yılda 90 ülkede kriz çıkartmayı başardı. Bu hiç de azımsanacak bir güç değildi. Büyük oyun kuruculardı...
Şimdi rakipleri iki büyüktü. Ama kavgadan çekilmiyorlardı... Peki, karşı taraf yani Amerika ile İngiltere ne yapacaktı? Bir hamleleri olmalıydı! Olacaktı da...
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti yani BRICS, bağımsız kredi derecelendirme kuruluşunu yakında açıklayacaktı! Bu durumu hayata geçirmek isteyen ülke Güney Afrika Cumhuriyeti ve Hindistan'dı. Yani bu aslında Kraliçe'nin projesiydi ve Trump da destekliyordu. BRICS'in kuracağı yeni kredi derecelendirme kuruluşuna şimdiden üye olmak isteyen ülke sayısı 129... Rothschild ailesinin Standart and Poor's, Fitch ve Moody's gücü yok olmak üzere. Rothschild ailesi, buna karşı çok büyük savaş planları hazırladı. Bu askeri bir savaş değil. Ekonomik krize uğrayan ülkelerin, ailenin emrine geçmesi... Yunanistan ilk ülke oldu. Sırada İspanya, İtalya, Portekiz ve Romanya var. 5 kıtadan 27 ülke seçildi ve hepsinin Rothschild ailesine bağlanması için plan tamamlandı.
Şimdi Türkiye'de bunlar hiç konuşulmuyor.
Asırlık ezberlerle insanları etkilemeye çalışıyorlar... İşinde gücünde olanlar büyük şehirlerde eve kendini zor atıyor. Nereden bakacaklar da bulacaklar. Gerçekle nasıl bir araya gelecekler. Mümkün değil. Zaman yok çünkü. Olanlar da ya bilmiyor ya anlamıyor ya da işine gelmiyor...
Yukarıdakilere bakın!
15 Temmuz'u anlamaya çalışın! Arkasındaki gücü görün! Sonra da Türkiye neden "BAŞKANLIK'a gidiyor?" sorusuna cevap arayın!
Polemiği yapılan 18 maddenin çok ötesinde bir savaş bu! Kimsenin sizi kandırmasına izin vermeyin!
AKLINIZLA GİDİN ! 18 maddenin dışına çıkıp TÜRKİYE'nin geleceğine el atın!
Omuz verin!
Ülke büyüyecekse buna millet karar verir!
En iyisi de bu zaten! Bazen OY ile bazen mücadele ile...
Ben zaten tek MİLLETE sığınırım... SİZ DE ÖYLE YAPIN! Yapan kazanır çünkü!
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