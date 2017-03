Gizli patron

DÜN burada yazdıklarımdan dolayı ne çok soru aldım bilemezsiniz. Herkes isimleri merak ettiği için "KİMDİ O?" dedi.

Bir de AK PARTİLİ vekilin Almanya'da CIA ekibiyle yaptığı görüşme, heyecana neden oldu!

Yabancıları yazmaktan ben yoruldum! Türkiye böyle bir ülkedir, gelirler ve her yere girerler. Ama anlamazsınız. FETÖ geldi girdi, aldı ve sonunda kaçmak zorunda kaldı.

Her yerde var mıydılar?

EVET VARDILAR!

Bürokraside, askerde, Maliye'de, Dışişleri'nde, belediyelerde, bakanlıklarda, poliste, adalette, CHP'de, MHP'de ve pek çok yerde daha! Peki her tarafta olanların AK PARTİ içinde olmaması mümkün müdür!

DEĞİLDİR. Orada da vardılar! Ve bazıları da KRİPTODUR! Kim bilir, kim bilmez kestiremiyorum.

Ama ben YABANCILARLA İŞ TUTANLARA BAKARIM. Bulduğum ve iyi takip ettiğim biri, ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN KALKAN ÖZEL BİR JETLE Almanya'ya gitti. 15 Temmuz öncesi orada kendisini bekleyen ekiple oturdu konuştu. Görüşmeleri de gerekirse sonra yazarız. Şimdi gerek yok. Peki Ankara-İstanbul arasında çok özel iş yapan bu İTTİFAK, KİMLERDEN OLUŞUYORDU?

Dün yazdığım ama ismini vermediğim kişi, bu işin başında!

Dönün birkaç yıl öncesine...

O KİŞİ İstanbul'dan kalkıyor, ANKARA'ya gidiyor ve ABD BÜYÜKELÇİSİ PEARSON'dan aldığı emirle arka planda MEDYA OPERASYONUNU YÖNETİYOR.

Bunu gören, bilen ve duyan da yok!

Ama bunlar, YEĞENİ ile birlikte her yerde varlar...

Kurulan gazetelere, operasyon yapan gazetelere, el ve yayın politikası değiştiren gazetelere bakın!

Son yılları kast ediyorum... Bunları göreceksiniz! Bu isim CIA'nın en özel adamlarındandır. İstanbul'da yaşar ve etkili bir ağı kontrol eder. KİLİSE ile ve uzaklardaki ORTODOKS ZENGİNLERLE çok ama çok yakın ilişki içindedir.

CIA'ya DİREKTÖRLÜK yapanlarla da yakındır... Yeğeni İ. Ş. üzerinden kimse bilmese de YARGIDAKİ büyük operasyonları yaptı. Kimse görmedi! Duymadı...

Kendisi de A. C. üzerinden Fetullah Gülen'e bağlandı. Bu isim FETÖ'cü değildir. CIA'dan aldığı görevi yapmaktadır. AK PARTİ içinde Tayyip Bey'e karşı olan grubu da bu vekil ile birlikte domino etmektedirler...

Adil Öksüz bu ekibin ürünüdür. Bu CIA'nın görev verdiği isim tarafından kontrol edildi. TAPELER bunu ortaya koyuyor.

Kaç kez AMERİKA'ya birlikte uçtukları zaten ortada. Ama anlatılmayacak kadar gizemli ve örgütlü bir işbirliği ile karşı karşıyayız...

Bu ismin PATRONU dün de söyledim KRİMİNALDİR. Bu patronu kimseler bilmez ama FETÖ bilir. PKK ile olan ilişkisi tespit edilmiştir. Yaptığı ticaret alış-veriş destekleri falan...

Çok girmek istemiyorum bu konuya. Ama gerçek DOSYALARDA yazıyor! Ayrıca bu patron RUS İSTİHBARATI ile de iş birliği içindedir. Bunun da kayıtları gerekli evrakları vardır. İşte bu patron, bu isimle adeta zoraki ORTAKLIĞA sürüklenmiştir...

Bu konu çok derin.

Bugünün işi değil. Ama Türkiye'de nasıl bir oyun oynandığını anlamak isteyenler, buna bakmalıdır. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

Elbette diğer istihbarat örgütlerinin de ağ'ları vardı. İngilizler'in de Almanlar'ın da, Fransızlar'ın da... Ama CIA üst düzey iş çeviriyordu.

Mesela bir SAVCI vardı! Önemli işlere önemli davalara bakıyordu! BİR KASETLE susturuldu! Kim hazırladı o kasetleri? Nasıl o tuzak kuruldu?

BİLEN YOK! İstanbul'un göbeğinde kirli işler çevriliyor ama kimse bunlara "DUR" demiyordu! Diyemiyordu!

YAŞAR BÜYÜKANIT ile ilgili DOSYAYI da hazırlayan ekip bunlardı. Ne bulurlarsa alıp koyuyorlardı! Herkesi yanıltmak ve yönlendirmek için...

Daha pek çok operasyon yapıyorlardı! Hem de yıllardır. Ama kimse bunları göremiyordu!

Anlamıyordum bunu ama gören de yoktu!

Yine kimse bilmiyor ama YÖNETTİKLERİ PARA ve ŞİRKETLERLE

Türkiye'nin karşısında olan yapılara ciddi para akıtıyorlardı!

Bu isim, yani CIA'nın en yetkili TÜRK GÖRÜNÜMLÜ YABANCISI, DARBEDEN kısa bir süre önce acaba ADİL ÖKSÜZ ile ne konuştu? Nerede buluştular ve ne emir verildi? Adil Öksüz'ün de olduğu toplantıda başka kimler vardı?

İŞTE ÜZERİNDE DURULMASI GEREKEN NOKTA BUNLAR...

Gerisi hikaye... 15 Temmuz'u bu ekibi anlamadan çözmek mümkün değil.

Bu yönde adım görmediğim için yazıyorum bunları. Bilmiyorlar çünkü!

Bakılan yer yanlış... Eline silah alıp sokağa çıkan askere bak elbette! Ama onu oraya itenleri gözden kaçırma!

Çünkü operasyonu yapanlar bunlar!

BU İSİM en çok FATHER ALEXANDER .... ile birlikteydi!

NEDEN? Nasıl bir işbirliği vardı aralarında!

Nasıl oluyordu da ABD ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'ne giden ve orada operasyon için görev alanlar, RADARA yakalanmayacağını biliyordu! Aynı şekilde İstanbul'daki KONSOLOSLUK binasında da aynı rahatlıkla hareket ediyorlardı... Ben başından beri bu ülkeyi bu toprakların çocukları yönetsin diyorum.

Her zaman da aynı şeyi tekrar edeceğim. Ama bunlar "HAYIR YABANCILAR GELSİN KARAR VERSİN BİZ DE SÖYLENENLERİ YAPALIM..." diyor. Aradaki fark böylesine büyük! Uçurum...

Üzüldüğüm nokta, bunların pek çoğunun MEDYA tarafından görülmemesi. Hala bazıları, 50 yıl önceki hassasiyetleri kaşıyarak operasyon derdinde! Amaçları büyük oyunu gizlemek. Ama hepsi ortada...

Askerden yargıya, bakanlıklardan medyaya kadar her şeyin içindeler.

Kendi ülkesine karşı tavır alanların bu kadar rahat gezip dolaşması, başka yerde çok mümkün değil... EN azından ellerindeki güç sorgulanır!

Burada böyle bir şey şimdilik yok...

ÜLKENİN KAYNAKLARINI KULLANIP ÜLKEYE OPERASYON ÇEKİYORLAR...

Hepsi hala aktif... Harıl harıl çalışıyorlar...

15 Temmuz'un şifresi, ADİL ÖKSÜZ değil mi?

EVET O!

O zaman bu adama sahip çıkan koruyan, kollayan ve kaçıranların rahatsız olması gerekmez mi?

DEĞİLLER! Soran da yok zaten!

Anlamadığım burası!

Bakın yazmaya çalıştığım olay bu kadar kısa ve sığ değil.

İnanamayacağınız kadar büyük bir operasyon ve ağ'dan söz ediyorum.

Sadece şimdilik bu kadarını yazabiliyorum... Karşımızdakiler, FETÖ'cü değil. En azından bazıları!

Ama aynı merkeze değişik kulvardan su taşıyorlar... Sorun bu!

Yani operasyon başka kanaldan devam ediyor... Görmemiz gerekiyor bunu!

Nedense İstanbul'dan ve Ankara'dan kalkan uçaklardakilerin dışarıda ne yaptığını bilemiyoruz.

Eksiğiz. Dışarıda çok rahat top çeviriyorlar. İsimlere girsem şaşırıp kalırsınız.

Zaten işim isimlerle değil! Yeter ki operasyonlar önlensin! Ama önce görmek gerekiyor galiba...

Bilemedim...

Kaçan savcılarda da kaybolan imamlarda da bunun parmağı var!

Garip değil mi? Bu kadar kolay olamaz! Arkadakilere bakmamız gerekiyor. Çok uzatmadan hem de...

Benden söylemesi...