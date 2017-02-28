15 Temmuz’un karakutusu
KARARGAH'ın "kendini savunduğu" 7 madde herkesin dilinde. Tartışma büyük. Muhtemelen daha da büyüyecek. İşin sonu nereye varır bilinmez. Ama o manşetin atılması, hem Aydın Bey'in hem de Karargah'ın ortak tavrı olmalı. Aksi mümkün değil. İçeriğini, verdiği ya da veremediği mesajları tartışacak değilim. Herkes bunu yapıyor zaten. Ben sizi BAMBAŞKA ve ÇOK ÖNEMLİ bir noktaya götüreceğim.
Burada okuyacaklarınızı bir başka köşede bulma imkanınız yok.
Çok özel ilişkiler, çok özel jestler, çok özel ittifaklar, çok özel kumpaslar var... Hepsi KAHRAMANIMIZIN (!) etrafında dönüyor!
Takip edenler bilir! Son dönemde 15 Temmuz ile ilgili çok şeyi bilmediğimizi sık sık tekrar ettim. Bugün yazacaklarım, bilinmeyenlerin ilk halkası! AMA ÇOK ÖNEMLİ... Devamı gelecek. Kim kimlerle yan yana? Kim kiminle hangi konuşmaları yaptı? Kim hangi adımı atmak için öne çıktı?
Kimler sınır ötesi uçuş yaptı?
Başlayalım...
Kalkışma'nın gerçekleştiği gün tam HALİÇ KÖPRÜSÜ üzerindeyken bir DOSTUM aradı. Ankara'da olması gereken dostum arıyor ve "Ergün neler oluyor?" diye soruyordu. Cuma trafiğinin içindeydim. Kısa ve net cevap verdim: "Bir şey olduğu yok." Derin nefes alıp devam etti. "Bir etrafa bak, garip şeyler görüyorum..." Şaşırdım... Hemen gazeteyi aradım. Gelen cevap her şeyin sakin seyrettiği yönündeydi.
Dostuma döndüm. "Sıkıntı yok, dilinin altında ne var?" diye sordum. Hiç uzatmadan "DARBE YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR" cevabını verdi. Donup kaldım. İnanamadım.
Olacak iş değildi. Ama oluyordu. Yol üzerinde hemen televizyonların olduğu bir yere girdim.
Ekranları açtırdım. Darbeyi kimin yaptığını çözmem gerekiyordu. Çözdüm. Kalkışmanın arkasındakiler ortadaydı! Gizlenenler hariç!
Saatler ilerledi. Günler, haftalar, aylar geçti, o gece ile ilgili BÜYÜK DETAYLARI öğrenemedik. Çok tuhaflık vardı ama gerçekle buluşamıyorduk... Engelleniyordu!
İşte o geceden önce olanlar vardı! 15 Temmuz'a gidilirken bilmediklerimiz vardı...
Bunların başında CIA'ya çalışan çok tanınmış bir isim bulunuyordu... Bu isim İstanbul'da bilinen bir yüzdü. Makamı ve gücü vardı.
CIA tarafından yönetiliyordu. CIA'nın güvendiği ajanlardan biriydi. FETÖ'cü değildi.
Ama ortak çalışıyorlardı. Arkada yöneten CIA'ydı... Bu isim patronunun yanına da CIA tarafından konulmuştu. Patronu da kriminal biriydi. Ama işadamı görüntüsü veriyordu!
Oysa hakkındaki DOSYALAR dağlar kadardı! Ona da geleceğiz... Ayrı...
Neyse... Güçlüydü. Patronu da bilirdi...
Bu isim ABD eski Büyükelçisi Robert Pearson ile çok yakındı. Yakın olduğu başka ABD'liler de bulunuyordu... Silah satışlarından PKK'ya kadar her şeyin içinde eli vardı. Ama kimse bilmiyordu! Ross Wilson ile de çok yakın dosttu. Özel ve güvenli mekanlarda sık sık bir araya gelirler, konuşurlardı. Bu isim ZEKARİYA ÖZ ile CELAL KARA'yı yurtdışına çıkardı. Burada kalmalarını istemedi. İHSAN KALKAVAN, AKIN İPEK ve MUBARİZ MANSİMOV gibi isimlerle çok sıkı fıkıydı. Aralarından su sızmazdı! İlişkileri bu götürürdü. İstanbul'un merkezinde oyun kurar, kimse izlemez, kimse "Ne yapıyorsun" diye sormazdı... Bu ismin aile üyeleri de böyleydi! Bu da ayrı konu!
Daha sonra geliriz oraya da...
15 Temmuz gecesi televizyonlara bakarken ortaya daha önce hiç birimizin tanımadığı bir isim atıldı! ADİL ÖKSÜZ!
Kimdi bu adam? Kim koruyordu?
Kim adliyeden alıp kaybolmasına yardım ediyordu? Kimse bilmiyor! Bildiğimiz şey Ankara'da adliyeden çıkıyor, İstanbul'a sabah uçağıyla geliyor ve sonra sırra kadem basıyordu! Ama biz bilmesek de birileri bütün gücüyle ADİL ÖKSÜZ'ü koruyordu!
Ancak ne ADİL ÖKSÜZ ile ne de onu koruyanlarla ilgili bir veriye ulaşabiliyorduk!
DÜNE KADAR!
Hatırlayın!
ADİL ÖKSÜZ ve diğer imamların ABD'ye gittiği söylendi ama THY detaylı kayıtları bulamadı. Mesela, bir ABD uçuşunda bütün BUSINESS BİLETLERİ satılmıştı ama kaç kişinin uçtuğunu bilemiyorduk...
Muamma vardı...
Darbenin kara kutusu rolündeki ADİL ÖKSÜZ İstanbul'da tanınan bu isim ile onlarca kez görüştü! Hem telefonla hem yüz yüze... Telefon kayıtlarına geleceğim.
Daha sonra. Ama ilişki sadece görüşmeden ibaret değildi.
Bu iki isim DEFALARCA AMERİKA'YA BİRLİKTE UÇTU! YOL ARKADAŞIYDI BUNLAR. BİRBİRİNDEN AYRILMAYAN BİR EKİBİN ÜYESİYDİLER. Kimse bir şey bulamasa da 15 Temmuz öncesinde telefon kayıtları vardı. Öyle böyle değil hem de... KOLTUK NUMARALARINA KADAR HER ŞEY BELLİYDİ! Ama bir el bizim bu bilgilere ulaşmamızı engelliyordu. 15 Temmuz ile ilgili DÜŞÜNCELERİMİZİ YÖNETMEK İÇİN!
Gerçek bambaşkaydı!
15 Temmuz'un kara kutusu ADİL ÖKSÜZ'ü koruyan da muhtemelen kaçıran da aynı isimdi. CIA eski DİREKTÖRÜ GEORGE TENET bu ismin arkadaşıydı.
Ve birlikte garip yerlerde garip operasyonlar yapıyorlardı! İZLERİ takip ettiğinizde inanamayacağınız noktalara ulaşıyordunuz.
Hepsini buraya sığdırma şansım elbette yok. Ama ORTODOKS KİLİSESİ işin merkezindeydi! Orada bunlara kim yardım ediyordu, kimden ne istiyorlardı bilemem!
Ama ilişkileri vardı. İşin içinde PARA PUL var mıydı bilemem! Ama bakılması gerekiyor.
En azından şimdilik bildiklerimi yazmak istemiyorum. Ama karışıklık vardı. Aynı ekibin izi oraya çıkıyordu. Aklımdayken; hemen dava açmaya kalkmasınlar iyice düşünsünler! Samimi bir öneri!
Devam...
FETÖ, bu isimler, Kilise'den bir ekip, para ile yan yana gelince operasyonlar çıkıyordu! Muhtemelen bizim dışımızda bir de Rusya'ya karşı! Kilise üzerinden... Ama bu ilişkinin içinde, kaybolan ADİL ÖKSÜZ'ü de kaçırılan savcıları da bizim görünmeyen KAHRAMANI DA BULUYORDUNUZ!
Garip olan buydu!
15 Temmuz'da 250 insanımız şehit oldu!
Kendi askerlerinin silahlarından çıkan ateş ile... Ülke uçurumun kenarından dönüp geldi.
Geride acı ve travma kaldı. Şükür atlattık!
İşte O KALKIŞMA'YI BAŞLATAN EKİBİN EN ÖNEMLİ ÜYESİ İSTANBUL'DAYDI!
Ama kimse bilmiyordu! Şaka gibi değil mi! Telefon kayıtları, uçuş bilgileri, ilişkileri bilinmiyordu! AMA BEN BİLİYORDUM!
Ve daha neler vardı neler! Sırası gelince hepsini yazacağım...
Türkiye HANDE FIRAT'ın yaptığı haberi tartışıyor, herkes bulunduğu yerden bir anlam yüklüyordu! Elbette tartışılacaktı. Ben burada değilim...
Daha büyük bir AĞ'dan söz ediyorum.
Kimsenin bilmediği, gözden kaçırdığı bir İTTİFAKTAN!
HÜRRİYET demişken Hande Fırat demişken aklınıza gelecektir, soracaksınızdır "KİM BU ADAM?" diye...
Çok yerinde bir sorudur bu!
İsmini şimdilik söylemiyorum. Sizce MEDYADAKİ BİR İSİM OLABİLİR Mİ?
Sizi bilmem ama bence OLABİLİR!
Ne dersiniz! Düşünün bakalım "Kimdir bu" diye...
Sizi çok yormayacağım. Bir süre sonra başka bilgilerle ismini de yazacağım... Ama o vakte kadar egzersiz yapın!
LÜTFEN!
NOT: Bu ekibin içinde bir de AK PARTİLİ vekil var. Öne çıkmayan sade bir vekil bu! Aslında hep önemliydi. Bu isim de 15 TEMMUZ'dan önce çok özel bir uçuş yapıyor ve ne hikmetse ALMANYA'ya gidiyor.
"NE yapıyordu orada?" EVET DOĞRU SORU BU!
Meraklandırmak istemem sizleri.
Gidiyor çünkü orada kendini CIA ekibi bekliyor. Oturup konuşuyorlar.
DARBEYİ TARTIŞIYORLAR!
BU EKİP EL ELE 15 TEMMUZ'a getiriyor ülkeyi... 15 Temmuz ile ilgili daha çok şey yazacağız... Öyle isimler var ki şaşıracaksınız. Bekleyin...
Başladık işte...
Önce bu ekibi bir anlatalım...
Gerisi gelecek...
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- Ergün Diler
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