İtibar suikastı
Herkes bir şeyler söylüyor.
Konuşulanları dinledikçe parçaları bir araya getirme işi zorlaşıyor.
Ama sorulması gereken BASİT sorular var. Bunları PAS geçiyoruz. İleride yanılmamak ve "Tüh be, nereden bilebilirdik!" dememek için akıllı sorularla gitmekte büyük fayda var. İsimlere girerek ortalığı karıştıracak değilim. Kimseyi de hedefe koyma gibi bir derdim yok!
Kaç kez "15 Temmuz Kalkışması'nın YÖNETİCİ KADROSU nerede?" diye sordum. Bakın bu sorunun cevabını bulmadan 15 Temmuz'u anlama ve anlatma şansımız hiç yok.
Kim kiminle ne anlaştı ya da anlaşamadı bilemiyorum ama bu soru cevap bekliyor.
SEMİH TERZİ ilk günden hain ilan edildi.
Haindir. Darbecidir. Bütün veriler bu yönde!
Ama ÖLÜLER KONUŞAMAYACAĞI için de herkes emri ondan aldığını söylüyor...
Bakın ortada çok garip durum var!
Semih Terzi katil de olsa, darbeci de olsa, FETÖ'cü de olsa TUĞGENERAL...
Ama mesela bir ADEM HUDUTİ var!
Orgeneral... Akın Öztürk var! Kuvvet Komutanlığı yapmış isim... Terzi'den çok daha kıdemli ve rütbeli isimler var. Kariyer olarak da yukarılarda olan askerler mevcut.
Yani TUĞGENERAL ORGENERAL'E ya da Kuvvet Komutanlığı yapmış birine EMİR VEREMEZ! En önemli ayrıntı bu. 250 kişi hayatını kaybetti. Devlet uçurumun kenarından döndü. Sonu bilinmeyen bir kumpasın ortasından geçildi!
Ama mahkemeye getirilenlere bakınca "OLMADI!" diyorum. Eksik ve yanlış...
Ortaya çıkmayan bir KİTLE operasyonu devam ettiriyor... Bu net... Kim kime yardım ediyor bakılması şart! Ortada olması gereken ama bizim göremediğimiz ORGENERALLER NEREDE?
Bu sorunun cevabını bulamadığımız sürece 15 Temmuz'u hiç anlamayacağız. Hep eksik kalacak. İleride ortaya çıkınca da hep birlikte acı çekeceğiz... Çünkü şimdi yazamasam da İKİLİ OYNAYAN ÇOK İSİM VAR!
Belli adımlardan sonra yön değiştirmek için HAZIR KITA BEKLEYENLERİ de biliyorum... Ama duruşmalar bir görülsün nasıl olsa her şey açığa çıkacaktır... Çıkmazsa belki yine biz yazarız. Ama biraz zamana ihtiyacımız var...
Amerika'ya geçelim... Trump'ı durdurmaya kontrol etmeye çalışanlar hızla yol alıyor.
Sonucu şimdiden kestirmek zor. Ancak bu ekibin Türkiye ile birlikte Rusya ve Fransa planı var. Rusya planı, gerçekten korkunç.
Geçtiğimiz günlerde Edward Snowden'in asıl görevini yazdım. Şimdi de Rusya planından söz edelim biraz. Sonra Türkiye'ye geleceğiz...
Eğer Trump direnemez ve bunlara kaybederse 2017 Rusya için çok zor olacak...
Bir sabah kalktığımızda DÜNYA MEDYASI özellikle CNN, FOX, Washington Post, New York Times gibi kuruluşlar Putin'i hedefe koyacak... PARADAN gelecekler.
Putin'in olduğu iddia edilen servetin tüm belgelerini açıklayacaklar! Avrupa medyası da hemen anında destek verecek. Putin, Asya'dan Amerika'ya kadar baskı altında kalacak. Belki de en zor sınavı olacak...
İTİBAR SUİKASTI YAPILACAK... İLK MANŞET "İŞTE PUTİN'İN 100 MİLYAR DOLARI" diye atılacak. Para üzerinden geldikçe gelecekler. Putin'in, kimsenin görmediği LÜKS HAYATI fotoğraflarla ortaya saçılacak. Kolunda taşıdığı 1 milyon dolarlık saatle ilgili inanılmaz iddialar gündeme getirilecek. Putin'in parasına yön verdiği söylenen isimlere, her yerde baskı yapılacak.
Ambargo uygulanacak. Bazı kilit isimler suikastlarla ortadan kaldırılacak. Bu suikast listesinde işadamlarının yanı sıra siyasiler ve sporcular da var!
Putin'in servetini yönettiği iddia edilen isimler, şimdiden kontrol altına alındı.
CIA gerekeni yaptı. Günü geldiğinde o isimler çıkıp teker teker her şeyi görmüş gibi anlatacak. Putin'e çok yakın olan üç oligark da görüldüğü yerde hapse atılacak...
İçlerinden biri KONUŞACAK! Bunun sözünü verdi bile... Belli ki cevaplar oyunu kuranların çok işine yarayacak!
Bu süreçte Putin'le yakın olan başka ülke liderleri de hedefte olacak. İlk olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Putin gibi itibar suikastıyla karşılaşacak. Nazarbayev, ABD'ye karşı bir lider olmamasına rağmen hedefe konuldu.
Putin ile arası iyi olan herkes tasfiye edilmesi gerekenler listesinde yer alacak. Uçak krizinden sonra bozulan ilişkileri düzelten Erdoğan da hedef olacak...
Peki neden?
Açalım biraz... Önce Fransa'ya geçelim...
Fransa, ABD'nin Avrupa'daki en güçlü düşmanıdır. Fransa, eğer 2020 yılına kadar ağır şekilde cezalandırılmazsa, ABD'nin Avrupa'da etkinlik kurma ihtimali hayal olur.
ABD, NATO'daki gizli ordularıyla dünyanın her noktasında ülkeleri karıştırabilecek, iktidarlara yön verecek güce sahiptir.
Özellikle NATO ülkelerinde bu operasyonları çok daha etkin yapar. NATO'da ABD'nin en güçlü karşıtı da Fransa'dır.
ABD'nin aldığı hiçbir kararı Fransa tanımaz.
Afrika konusunda da durum bu! Hatırlayın 2011 yılında Fransız uçakları NATO kararını beklemeden Libya'yı vurdu. Herkes bakarken, gidip bombaladılar! O gün bugün hala Libya'da en güçlü ülke Fransa'dır. Eğer Fransa o gün bu hamleyi yapmamış olsaydı, bugün Libya'da en güçlü ülke ABD olacaktı.
Ama değil!
Eylül 2012'de öldürülen ABD'nin Libya Büyükelçisi Stevens'ın sonunu da aslında Fransa-ABD savaşı getirdi. Kavganın başka bir boyutuydu! Sonra iki ülke birbirlerine karşı defalarca operasyon yaptı. Ancak hala kazanan yok. Fransa karıştı, Ferguson da karıştı. Fransa'da baskınlar oldu, ABD'de kulüpler kan gölüne döndü!
ABD, şimdi Afrika üzerinden Fransa'yı bitirmekte kararlı. İngiltere ile birlikte hareket eden ABD, Fransa'yı Afrika'dan kopartabilir.
Amaçları bu! Oyun alanı AFRİKA çünkü...
Afrika aslında dünyanın en zengin kıtası.
Fransa ve İngiltere, aslında Afrika'nın gizli sahibi. Afrika ülkeleri, dünya yeraltı zenginlikleri konusunda eşsiz bir kıta. Resmi kayıtlara göre petrol, altın, elmas, nikel, uranyum, bakır, kobalt, demir veya doğalgaz konusunda dünya rezervinin yüzde 30'una sahip. Ancak gerçek rakam yüzde 45... Yani dünyanın en değerli madenlerinin yarısı, Afrika'da. Bu da savaş için yeterli bir sebep!
Fransa'nın büyük ülke olmasını sağlayan güç Afrika'dır. ABD, Afrika'dan Fransa'yı atmak zorunda. Ortaklık Afrika için artık mümkün değil. ABD'nin Afrika konusunda birçok planı var. Trump veya Hillary Clinton'ın başkanlık koltuğunda oturması, Fransa için fark etmezdi. Savaş her durumda olacaktı. Amerika ağır bir ders vermek için gerekli hazırlıkları yapıyor. Ama Fransa da Avrupa'nın incisi... Afrika'da dişleri olan bir devlet! Kolay kolay gitmez. Amerika da bunu biliyor. İşte dünya kaynaklarının YÜZDE 45'ini barındıran kıtaya bu nedenle FETÖ ile girdiler. Kendileri yabancı kalacağı ve sonuç alamayacağı için!
Aslında Trump'ı götürmek isteyenler Putin'e de Hollande'ye de Erdoğan'a da karşı! Kendi ülkesini koruyan ve çıkarları için mücadele eden isimler istenmiyor... Türkiye burada da kilit rolde! Hillary'ciler gelirse yani Trump'ı kontrol edebilirse bizim de işimiz zorlaşacak. Hem içeride hem bölgede...
FETÖ KÜRESELCİLERİN kullandığı bir yapı! Soroslar'ın, Rothschildler'in yani... ULUS DEVLETLER bunlar için engel! Ortadan kaldırmak için geldiler yine geleceklerdi!
Bunların istediği BAŞKANLIK modeli vardı! Özerkliği ayrışmayı tetikleyen! Ya da bizim kurgu yapmamızı engelleyen!
Selahattin Demirtaş da Benenson da HDP de ve o dönem CHP de bunlarla yan yanaydı!
Şimdi de öyle...
Aydın Bey'in medyası da...
Saz çaldırma seansları vardı hatırlayın!
Buradaki operasyonu yürütenler zincirin sonundaki Hillary'ye destek veren güce bağlıydılar!
Ama bizler bunu pek görmek istemezdik.
15 Temmuz Kalkışması'nda da aynı BÖLÜNMÜŞLÜK vardı! Trump'ı getiren güç ile Hillary'yi iten güç DARBEDE DE KAPIŞTILAR! Biz görmedik. O kapışma şimdi DURUŞMA SAFHASINDA DA SÜRÜYOR. Görebiliyoruz bunu!
15 Temmuz başarılı olamadığı için Hillary gelemedi. Peki Hillary ile siyasette, işte, fikirde, projede bir ve bütün olan isimler nerede?
HEPSİ DIŞARIDA!
İstanbul-New York-Washington arasında mekik dokuyan ÖNEMLİ KİŞİLER nerede?
Darbe olsaydı kim hangi rolü alacaktı? Kimler çok daha zengin olacak kimler para ile buluşacaktı!
Dünya küçücük!
Washington'daki TAHT kavgalarının yansıması burada da var! TAHTI yabancılara vermemek için MİLLETİN GELİP ALMASI GEREKİYOR...
Almazsanız geleceklerdir!
Sakın unutmayın!
İşaretler fazlasıyla var!
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- Ergün Diler
- İtibar suikastı
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