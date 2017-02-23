Gölge başkan!
Amerika'daki savaş giderek büyüyordu.
Sonucunu kimse şu an için göremiyordu.
Oradaki savaşı göremeyince, içinde bulunduğumuz bölgeyi de telaş kaplıyordu!
Taşlar yerine oturacaktı. Ama önce ABD'de işlerin rayına girmesi gerekiyordu!
ABD Başkanı Trump, Mike Flynn'ın istifasıyla boşalan Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine askeri stratejist Korgeneral H.R. McMaster'ı atadı.
Pek isteyerek ve mutlu olarak yapılan bir atama değildi bu! Ama Flynn'ı götürenler ve Harward'ı engelleyenler, bu ismi istedi...
Gelen isim asla ve kat'a sıradan biri değildi.
Korgeneral olmasına rağmen yazdığı kitaplar Pentagon'da ders olarak okutuluyordu.
McMaster'ın etkinliği çok başka bir yerden geliyordu! Çok kişinin bilmediği, içine grip öğrenme şansının olmadığı bir kaynaktan! Nasıl CIA eski Direktörü David Petraeus, Bilderberg'in önemli yüzlerinden biriyse McMaster de CFR'nin önemli bir üyesiydi. Hatta çok önemli bir ismiydi! CFR'de yani DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİ'nin bilinen etkili ismi olduğu için DUNFORD'un yerine GENELKURMAY BAŞKANI OLARAK DÜŞÜNÜLÜYORDU! Ancak rütbesi şu an için yeterli değildi. Gelecekte ne olurdu bilinmez. Ama üzerine çok ciddi yatırım yapılan ve KÜRESEL BİR OYUNCU olan askerdi! McMaster, CFR sayesinde dünyanın en güçlü ülke liderleriyle de yakın temas halindeydi. Liderlerin dışında önemli işadamlarına da 'gönüllü' danışmanlık yapan McMaster için, "ABD'de öngörmediği hiçbir şey gerçekleşmez" denir. Dikkat edin başka biri için bu tabir kullanılmaz! Demek ki Flynn'i götürenler kendi adamlarını hatta en iyi adamlarını oraya getiriyordu!
Trump, kendi elinde olsa asla McMaster ile çalışmazdı. Ama belli ki çaresiz kaldı.
Anlaşma yoluna gitti. Ancak bilinen bir gerçek var ki yakın zamanda McMaster GÖLGE BAŞKAN olacaktır. Çünkü akıllı ve dengeleri bilen biri. Başkan Trump'ı kesinlikle ve kesinlikle etkileyecektir... Ve Trump'ın belli politikaları değişecektir.
Türkiye burada nereye düşecek göreceğiz...
Biz Türkiye'ye gelelim... Orada konuşulan ama bize ulaşmayanlara bakalım... Bakalım ki dengelerin nasıl kurulduğunu anlayalım...
Medya ve para desteğini alan Hillary Clinton'a kesin BAŞKAN olacak gözüyle bakılıyordu. Ama olmadı. Trump geldi. 8 Kasım öncesinde caddeler bile Hillary'ye göre hazırlanmıştı. Kutlamalar sandıklar açılmadan planlamıştı. Olmadı! ANCAK KONU SADECE HILLARY değildi.
Hillary'ye yaptırılacak olan özellikle ORTADOĞU, AFRİKA ve ASYA planları vardı. Seçimlerden önce DERİNLER oturup bunların üzerinden geçti. Pürüzler giderildi. Hillary geldiği an düğmeye basılacaktı... Hillary gelmedi!
Peki bunlar çöpe mi gidecekti?
İŞTE KAVGANIN ÖNEMLİ BİR AYAĞI BU!
Trump buna sahip çıkmıyor. Karşısındaki güç de bilek güreşine soyunuyor ve dediğini BAŞKAN'a yaptırıyor. DERİNLERİN aldığı kararlar kolay kolay çöpe gidemezdi.
Yok sayılamazdı.
Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama ve Trump... ABD'nin son 40 yılında Beyaz Saray'da görev yapan isimler.
Dünyayı etkileyen BAŞKANLAR...
Hepsi 1950'lerde mühür basılan 'devlet kararı'nı uyguladılar. Mühürlü kararı uygulamak istemeyen Kennedy öldürüldü, Nixon istifa etti...
Şimdi sınavdan geçen Trump! Arkasındaki güçle birlikte yürüyor. Karşısına dikilenleri de görüyor. İddiaya göre Trump henüz O MÜHÜRLÜ KARARI GÖRMEDİ!
Gördükten sonra yönünün değişeceği söyleniyor. Asıl kavga gördükten sonra yönünü değiştirmezse çıkacak.
Bu da iddia...
Bu MÜHÜRLÜ KARARLAR'ın içinde ÜLKE BÖLÜMLERİ DE VARDIR!
Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler bu KARARLARIN içinde yer alır.
Sıralamalar vardır...
Mesela Fransa (çok önemli), Almanya (çok önemli), İtalya (önemli) Türkiye (üst düzey önemli), İran (önemli), Afrika (üst düzey önemli), Çin (üst düzey önemli), Rusya (üst düzey önemli) ifadeleriyle anlatılır.
Türkiye her zaman için apayrı bir yerdedir... Kimse hiçbir kurum bize sırtını dönemez!
Yapılması gerekenler ve uzak durulması gerekenler sıralanır. DEVLET KARARIDIR. Dışına çıkılmaz. Şimdiye kadar çıkanlar ya öldürüldü ya istifa ettirildi.
Trump ne yapacak bilen yok...
Türkiye'ye gelelim...
Hillary Clinton'a bağlı olarak görev yapan 7 işadamı milyonlarca dolar harcadı.
Talep geldi, onlar da görevini yaptı. "Orası Amerika'dır" diyerek hiçbiri bu görevi pas geçmedi. Milyonlarca DOLAR'ı Hillary için harcadılar. Seçilseydi 20 Ocak'tan sonra OKULLAR ve VAKIFLAR üzerinden çok daha fazlasını vereceklerdi... İsimlerini vermek istemiyorum şimdi ama Hillary gelemeyince psikolojik olarak çöktüler!
Neyse...
Bu paralarla MAYIS ayı içinde çok büyük bir ORGANİZASYON yapılacaktı.
Bu ne bilmiyorum. Ama çok büyük bir organizasyon ile karşı karşıya kalacaktık... Bu 7 işadamından biri Amerika'ya gitti. Hillary Clinton ve Bill Clinton'la geçtiğimiz günlerde New York'ta bir araya geldi. Aklınıza "Paramı geri alabilecek miyim?" diye sorduğu geliyorsa yanılıyorsunuz!
Öyle bir şey sormadı. Toplantının amacı çok daha önemli ve derindi! Türkiye'nin DIŞARIDAN YÖNETİLMESİNE RAZI GELEBİLECEKLERİN SORABİLECEĞİ bir soruydu...
Hillary ve Bill Clinton çiftine, masanın başından seslenerek "Mühürlü devlet kararı yürürlükte mi değil mi?" sorusunu yöneltti...
Cevap her ülke gibi bizim için de değerliydi! Cevabın şekli Türkiye'yi de etkileyecekti! Hillary Clinton hala ne olduğunu anlayabilmiş değildi. Cevap da veremedi açıklama da yapamadı. Hillary Clinton'un asıl şefi Bill Clinton'dı. O da hala şaşkındı... Yaşananların bir kabus olduğunu düşünüyordu. "Böyle gidemez. Bir şey olacak..." dedi.
ABD'nin geleceği, hatta dünyanın geleceği bir anlamda devlet kararlarının uygulanıp uygulanamayacağına bağlıydı?
Clintonlar, ne olacağını kestiremiyordu!
TÜRK İŞADAMINA NET CEVAP VEREMİYORDU! Ama kavganın büyüklüğünü anlatıyorlardı...
Trump'ı getiren güç, BU MÜHÜRLÜ KARARLARI TANIMIYORDU. UYGULAMAK İSTEMİYORDU.
Israrla bundan da geri adım atmıyordu.
Ancak karşılarına dikilenler ise CIA'dan, BANKALARDAN, PENTAGON'dan, NSA'dan ve Dışişleri'nden geliyordu...
Trump ve ekibinin yanında sadece FBI vardı!
Bu sürtüşme nasıl sonlanacak şu an kimse bilmiyor. Trump anlaşacak gibi yapıyor devam ediyor... Onlar da bir hamle ile onu rotaya çekiyor... Ama MÜHÜRLÜ KARARLARI gördükten sonra neler değişecek? İŞTE BU SORU ÖNCE ABD'de, sonra dünyada cevap bekliyor...
Tam da bu arada garip şeyler oluyor!
ABD eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney, Las Vegas'ta Kumarhaneler Kralı Sheldon Adelson'ın malikanesinde özel bir toplantı organize etti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in katılacağı ve 24 saat süreceği düşünülen toplantıda dünyanın en zengin Yahudi işadamları masada olacak.
Tahmini rakamlara göre 5 trilyon dolara hükmeden şirketlerin patronları ile Pence, ABD'nin geleceğini konuşacak. Pence'nin CIA'da üst düzey bir isim olduğu kulağıma çalınmıştı. Doğru mu değil mi bilemem!
Ayrıca Mike Pence'in ABD'de en saygı duyduğu kişilerin başında Dick Cheney'in gelmesi de toplantının önemini daha da arttırıyor.
Tanışma, Adelson'ın ünlü Venedik Oteli'nde yapılacak. Ardından özel görüşme, Adelson'ın malikanesinde devam edecek.
İŞTE BURADA NE KARARLAR ALINACAK!
Trump için bir tehlike var mı?
Eğer anlaşma olursa bu Trump'lı mı Trump'sız mı olacak?
Bilmiyoruz ve izliyoruz. Herkesi ilgilendiriyor çünkü...
Bizi de...
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- Ergün Diler
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