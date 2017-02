Pompeo mesajı

Sadece Türkiye'de değil her yerde çok garip işler oluyor. Almanlar TONLARCA ALTININ önünde poz vererek "Biz güçlüyüz" diyor.

Frankfurt'ta BORSANIN başındaki isme SUİSTİMAL DAVASI AÇILIYOR. Bir güç de dava açan savcıya dava açıyor. Fransa'da nükleer tehlike kendini gösteriyor!

Rusya, Alman otomotiv devi ile yan yana geliyor.

Trump CIA'nın yeni patronunu Türkiye'ye gönderiyor. Türk askeri EL BAB'da destan yazıyor. BAŞKANLIK sistemi için "EVET" "HAYIR" kavgası devam ediyor. MHP içindeki Amerika'ya yakın muhalif kanat çıkışlarını sürdürüyor.

CHP pek bir şey demese de her şeyin karşısında. Rusya'dan garip bir ses yükseliyor ve "PKK ile YPG terör örgütü değil" diyor. İngilizler BREXIT ile Avrupa'dan kopuyor ve buralarda ARA YÜZ kullanarak kendilerini gösteriyorlar.

İçeride de operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor...

Özel biri olduğunu önceki gün yazdığım CIA DİREKTÖRÜ POMPEO dün Ankara'ya geldi...

İlk resmi gezisi... Trump gibi biri. Su işkencesi ile Kürtaj karşıtı görüşleri malum... Eski asker olduğunu genç yaşta CIA'nın kendisini kaptığını anlatmıştım... BERLİN DUVARI'nın yıkılmasında özel rol almış ve 25 yaşında önemli bir hikayesi olmuştu.

Operasyonu yürüten oydu!

Pompeo 15 Temmuz'da kritik mesajlar atmıştı! Türkiye'yi "İSLAMCI DİKTATÖRLÜK" olarak tanımlamıştı.

Türkiye'yi İran kadar demokratik olmakla suçlamıştı! Sonra Twitter hesabını kapatmıştı! Şimdi de burada!

Pompeo, Trump'ı eleştirmekten hiç çekinmezdi. SİYASİ KİMLİĞİYLE CIA'ya başkan olması gücünü gösteriyordu. Genelde CIA DİREKTÖRLERİ dışarıdan atanırdı. Pompeo farklıydı. "Günün birinde Trump'ın kadınlara izinsiz yanaştığı ortaya çıkarsa bunu savunmak çok güç olacaktır..." dedi.

Mike Pompeo 2013 yılında "İslamcı teröristleri sert bir şekilde eleştirmeyen Müslüman din adamlarının terör saldırılarında suç ortağı olduklarını düşünüyorum" sözleri büyük tartışma başlatmıştı!

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Guantanamo Üssü'nü kapatma planına da karşı çıkan Pompeo, cezaevini ziyaret ettikten sonra, açlık grevinde olan mahkumlar hakkında "Bana pek çoğu kilo almış gibi geldi" dedi.

Pompeo su işkencesini de "hayati bilgilerin elde edilmesi için şart" cümlesiyle savunmuştu. Libya'daki ABD Büyükelçisi'nin öldürülmesinden de Hillary Clinton'u sorumlu tutuyordu!

Neyse...

Pompeo köken itibariyle anne tarafından İNGİLİZDİ!

Pompeo'nun annesi Dorothy Mercer'di! Dorothy, EARL JAMES MERCER'in 10 çocuğundan biriydi...

Harold Mercer, Robert Mercer, Ruth Mercer, William Grant Mercer, Beetty Lou Mercer, Doris Joan Mercer, Joan Mercer, DOROTHY MERCER, Richard Mercer, Margareth Mercer...

Baba James Mercer KRALİYET AİLESİNİN ÖZEL İSİMLERİNDEN BİRİYDİ!

Birleşik Krallık hükümdarı GEORGE'un ÖZEL KALEM YETKİLERİNE sahipti! Daha sonra Kansas'a göç etti. Evlendi. 10 çocuğu oldu.

Dorothy ise Pompeo'nun annesiydi!

Yeni dönemde Trump'ın da Pompeo'nun da asıl işi ÇİN ile uğraşmak olacak. Operasyon o tarafa kayacak...

Çin ile açıktan savaş istenmeyecek.

Her taraftan hissedilen bir mücadele içinde olmayacaklar. Akıllıca gidecekler.

Çok ince hesapların yapıldığı iddialar arasında! Çin'i 5-6 parçaya bölmek için gelecekler. Çin yine milyarlık nüfusuyla büyük güç olacak ama içinde ayrılacak!

Bağımsız parçalara yolculuk başlayacak.

ÖZELLİKLE MÜSLÜMAN OLAN HUİLER İLE UYGURLAR bu ateşi yakacak... Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Çin'e gitmiş ve "Biz kardeşiz!" demişti. Sözünü bitirmiş ardından UYGURLARIN yaşadıkları yerler karışmış ve 500 TÜRK öldürülmüştü! Biri bize "ONLARLA KARDEŞ DEĞİLSİNİZ" demişti! BU CIA olabilir mi? ELBETTE!

Bu plan Bush döneminde yapıldı.

Ancak şimdi sıra geldi! 56 etnik yapının tüm tomografisi çekildi. Huiler ile Uygurlar öne çıktı! FETÖ de burada kullanılacaktı zaten! Ancak değişen dünya ve değişen Çin artık sorun haline gelmeye başladı. ABD böyle düşünüyor!

2017 yılı Çin'e en ağır ekonomik darbenin vurulacağı bir dönem olacak.

Bunun ilk işaretleri 2016 yılında görüldü.

Yuan, dolara karşı 3 kez devalüasyon yaşadı. 2017 yılında bunun daha ağır şekillerini göreceğiz. Ardından etnik yapıların direnişi görülecek. Huiler ve Uygurlar, burada öncü olacak. Tabii ilk bakışta bunun çok kolay olmadığı görülüyor. Ancak planın merkezinde ABD Ordu İstihbarat (DIA) birimi var.

Dünyanın birçok ülkesinde darbeleri ve ayaklanmaları organize eden CIA gibi görünse de, 40'a yakın ülkedeki darbeleri organize eden birim hep DIA oldu. Çünkü NATO müttefiki olan tüm ülkelerdeki askeri yapıda direk DIA (Defense Intelligence Agency) ajanları görev yapar. Çin'de de DIA ajanları görevde. 500 DIA ajanı, yıllardır Çin'de ayaklanmaları organize etti.

Şimdi artık pratiğe geçme zamanı yaklaştı. 2017 de ekonomik anlamda zarar gören ÇİN'de ayaklanmanın ve bölünmenin başlayacağı bir yıl olacak.

2018'de ise kesin sonuç alınmak isteniyor...

Plan bu!

Tıkır tıkır işliyor şimdilik. Hazırlıklar ve ittifak bunun için. Herkes üzerine düşeni eksiksiz yapıyor.

Çin'i Çin'de yenebilmek için önce Ortadoğu'da etkisiz hale getirmek şart. ABD bunu biliyor. Diğerleri de.

Bu nedenle Ortadoğu'da OYUN KURULUP BAŞLAMA VURUŞU YAPILMADAN kimse kimseye operasyon yapamaz. İçinden geçtiğimiz dönem bunun sancıları... Taşlar tam olarak yerine oturmuş değil. Hala birbirini yoklayan güçler var...

Yukarıda yazdım! Pompeo'yu aktardım! Önemli bir isim, yetkili ve etkili olacak bu dönemde. Kalktı ilk iş olarak Türkiye'ye geldi. "Taç giyen baş akıllanır" derler. Önceden söyledikleri ortadayken kalkıp geldi.

Gelmek zorundaydı.

Peki Pompeo'nun gelmesi birilerini ürkütmüş olabilir miydi?

Belki evet ama nasıl bilecektik!

Saat 12.00'deki öğle toplantımızı yaparken bir DOSTUM ULAŞTI...

Çok ilginç şeyler söylüyordu...

Dinledim...

"EL BAB'a girerken Ruslar'la siyasi-askeri olarak her şey konuşuldu.

İki taraf da attığı adımları birbirleriyle paylaşıyordu. Güvene dayalı olarak EL BAB'a doğru yol aldık.

Karşımızdakilerin kim olduğunu bilerek yürüyorduk. Ancak olmayan bir şey oldu! RUS UÇAKLARI GELİP ASKERLERİMİZİ VURDU!

HAREKAT MERKEZİ'NDEN

CANLI OLARAK KOMUTANLAR

BUNU İZLEDİ! OLACAK İŞ

DEĞİLDİ AMA OLUYORDU...

Şaşkınız. Ne diyorsun?" dedi...

Şaşırdım elbette!

O saatlerde PUTİN'den gelen bir özür de yoktu! Ama Ruslar kendi başına ya da bir başka güçle birlikte bizi EL BAB'da görmek istemiyordu!

Bunu da savaş uçaklarını göndererek gösteriyorlardı.

Aynı dostum RUS SAVAŞ UÇAĞINI düşürdüğümüz dönemde bir soru yöneltmiş ve "Ruslar rövanşı almadan bırakamazlar. Bunu unutma!" cevabını vermiştim.

ÖZÜR GELECEKTİ TABİİ... Ama gerçek değişmeyecekti... Dost olarak yola çıksan da unutmazlardı!

Dostum "Peki neden bu oldu?" diye ısrar edince cevabı verdim:

CIA BAŞKANI ANKARA'YA GELDİ.

RUSLAR, BU ZİYARETE KARŞI OLDUĞUNU EL BAB'DA GÖSTERDİ.

RAKKA'DA ABD-TÜRK İŞBİRLİĞİNİ GÖRMEK İSTEMEDİKLERİNİ İLAN ETTİ...

Yeni Dünya Düzeni kurulurken en zorda olan Türkiye...

Suriye'de savaşıyoruz. İçeride örgütlerle mücadele ediyoruz. Siyasi sistemi değiştirmek için çırpınıyoruz.

Ekonomik saldırıları püskürtmek için uğraşıyoruz...

Muhalefeti ikna etmek için çaba harcıyoruz...

Bazen can yakan coğrafi konumumuz şimdi DENGENİN DÜĞÜMLENDİĞİ YER!

YENİ DÜNYA BURADA KURULACAK.

NET!

Ama pek çok yerde savaşıyoruz, bu da ortada! BU NEDENLE BİR VE BÜTÜN OLALIM diyorum...

Bizsiz kimse oyun kuramaz!

Bunu bilerek gidelim...

Biz Nijerya, Yeni Zelanda, Kanada, Hollanda değiliz... Sıkıştırdıkları coğrafyada şahlanan bir devlet olacağız...

Biraz sabır! 100 yıl önce bunu düşünemediler.

Az kaldı!