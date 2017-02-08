CIA operasyonu!
Başkasındaydı. Onlardan alıp çoğunluğa verecekti. Bunu da açık açık dile getiriyordu. Peki Trump'ın onlara rağmen geldiği "onlar" kimdi? Bunun üzerinde fazla durmadık. Kimse de durmadı. İçimizde, etrafımızda bölgemizdeki olayları hep kendi kanalı içinde değerlendiriyoruz.
Mesela Fransa'da DEAŞ terörü var. Sokaklar asker ve polisten geçilmiyor. Peki saldıranlar, Suriye'den gelip eline silah alan DEAŞ'lılar mı? YOK ÖYLE BİR ŞEY!
Gelen çok daha büyük bir güç! Bunu bilen bilir! Devletler gizli bilgileri topluluklarla paylaşmaz... Ama gerçeği herkes bilir!
Şimdilerde susuyorlar! Önümüzdeki dönem tamamen İSTİHBARAT SAVAŞLARINA SAHNE OLACAK... Öyle böyle değil hem de... Herkesi şaşırtan herkesi yanlış yönlendiren eylemler gerçekleşecek... Pek çok olayı yıllar sonra anlayacağız. İçinden geçerken fark etmeyeceğiz...
Açalım biraz isterseniz...
CIA'da büyük değişim yaşandı. Mike Pompeo, CIA için çok uzun zamandır hazırlanan bir isimdi. Yakında zaten neler yapacağını hep birlikte göreceğiz... CIA'nın yeni patronu Pompeo'nun annesi Dorothy, babası ise Wayne... Basketbolu çok severdi.
Kaliforniya'da okuduğu liseyi, birincilikle bitirdi. Kafası farklı çalışıyordu. Asker olmak istedi. WEST POINT'e girdi. Orasını da birincilikle bitirdi. Makine mühendisliğini severdi, onu da okudu. Ardından Harvard'a gidip HUKUK eğitimi aldı... Kendisi ile ilgili bulacağınız bilgiler aşağı yukarı bunlardır. EN fazla bir iki cümle daha bulursunuz!
Bizlerin ve Amerikalılar'ın bilmediği bambaşka bir gerçek vardır. Sadece o ve ona o görevi verenlerin bildiği...
Çok akıllı ve çok yetenekli olduğu için CIA içinde en özel yetiştirilen isimdi...
Daha çok gençken "BERLİN DUVARI YIKILACAK!" dedi. Kimse inanmadı. Oysa çok önemli bir şey söylüyor ve aradan birkaç yıl geçtikten sonra BERLİN DUVARI tüm dünyanın gözleri önünde yerle bir oluyordu.
Tarih değişiyordu!
OYSA ortada bir KEHANET YOKTU!
Genç Pompeo, CIA tarafından alınmış ve gelecek için yetiştirilmeye başlanmıştı!
BERLİN DUVARI yıkılırken oradaki ekibin başında Mike Pompeo vardı. Gençleri birleştiren, hareketlendiren, siyasileri hazırlayan, sonuçları analiz eden, ilk kazmayı vuran yani OPERASYONUN HER ADIMINDA!
Çok büyük bir devlet desteği ile büyütüldü.
Arkasındaki güç çok ama çok büyüktü.
Yetenekli olduğu için 25 yaşında olmasına rağmen BERLİN DUVARI'nı yıkma görevi ona verilmişti. O da gitti yıktı. Kendisi zaten yıllar sonra CIA BAŞKANI olacağını biliyordu. Onun gelmesi demek CIA'nın her olayın içinde olması demekti. Zaten yıllardır yetiştiriliyordu. Şimdi Trump'ı getiren AKIL Pompeo'yu da getirdi. Amerika hem kendini hem dünyayı değiştirecek. Bu net olarak görülecek. Ne kadar başarılı olunur olunmaz bilemem. Ama operasyona başladılar bile...
Çünkü CIA yıllar önce el attığı gençleri sahaya saldı. Bunlar sadece bizim topraklarımızda değil. Her yerdeler...
Pompeo bunlardan sadece biri!
Ama onun gibi bambaşka isimler daha var.
Birini siz de biliyorsunuz!
EDWARD SNOWDEN!
Hollywood filmini çekti. O da hayata orduda başlıyor. Ama eğitimler ağır geliyor ve CIA'ya geçmeyi istiyor. Sınavlardan o da POMPEO gibi uzak ara önde çıkıyor. Aklı başka türlü çalışıyor. Snowden da en az Pompeo kadar önemli bir isimdi. CIA'daki hocaları Snowden karşısında yetersiz kalıyor.
Bu aklı başka türlü kullanmak istiyorlar. Ona göre görev veriliyor. Gittiği her yerde kendisi dışında kimse bilmese de çok başarılı oluyor.
Zaten YAZILIM KONUSUNDA bir dahi!
Günde 3.5 milyar iletişimi (mesajı, konuşmayı, maili vb.) kontrol edebilen biri!
Ama şimdi Snowden AMERİKA TARAFINDAN HAİN İLAN EDİLDİ!
İşte filmde gösterilmeyen hakikat burada başlıyordu! Snowden CIA'nın kullandığı en özel, en akıllı ve tek başına büyük başarıya ulaşabilen bir AJANDI! Ama RUSLAR bilmese de gerçek bambaşkaydı!
Snowden en geç 5 ya da 10 yıl sonra AMERİKA'nın en önemli adamı olacaktı.
Nasıl şimdi kimse POMPEO'nun BERLİN DUVARI'nı yıktığını bilmiyorsa, Snowden'ın da Moskova'da günlerini nasıl geçirdiğini kestiremiyor!
Zaten operasyonun gizemi ve önemi bu!
Mesela ben, YAZ-BOZ olarak röportaj yapmak için kaç kez not bıraktım. Ama dönen olmadı. Avukatını, arkadaşlarını araya soktuk ama dönmedi. Hiç konuşmayan biri değil ama dönmüyor! Belli ki bir nedeni var! Neyse...
SNOWDEN, Putin'in ve Rusya'nın karşı karşıya kaldığı en büyük sorun! Öyle böyle değil. Edward Snowden kendi ülkesinde HAİN! Ama bu oyunun bir parçası!
Sadece küçük bir parçası. Aslında onların kahramanı! Yıllardır yetiştirdikleri ve bel bağladıkları çocukları. Ama şimdi kaçak olarak girdiği Rusya'da yaşıyor. Kız arkadaşıyla birlikte... Moskova'da koruma ordusuyla dolaşıyor.
AMA TEHLİKEDE DEĞİL Kİ!
Hiçbir riski olmadığı halde RUS DEVLETİ KENDİSİNİ KORUYOR! ŞAKA GİBİ!
Putin de bir istihbaratçı!
Devletin içinden geliyor. Ama her şeyi bilmek istemesi ve tek başına yürüme sevdası en büyük yanılgısı. Operasyon böyle hazırlandı. Snowden, Rusya için yetiştirildi.
Putin istihbaratçı olduğu halde bunu anlamadı. Rus devleti de ıskaladı. Çünkü kusursuz gidiliyordu! Operasyon kare kare kurgulanmıştı. Snowden bazı önemli bilgileri veriyor ve Putin'in gönlünü kazanıyordu.
Verilenler sınırlı tutulanlardı! Karşıdaki gücü ikna etmeye yarayacak kadar bilgi veriliyordu.
Sıradan biri bunları bilemez ve fark edemezdi... Putin bile edemedi, düşünün!
Snowden'ın yazılım ve tek kişilik hücre olarak çalışma kabiliyeti üzerine CIA ona görev yazdı: GİT RUSYA'YI DAĞIT!
İŞTE BUNU KİMSE BİLMİYOR!
Putin ve Rus devleti elinde koz olduğunu düşünüyor. Putin eşine bile güvenmezken, Snowden onun güvenini kazanan tek isim oluverdi. Bilgi paylaşarak. Ama paylaştıkları sıradan şeylerdi. Sadece Ruslar bilmiyordu!
Anlamıyorlardı. Şimdi gelinen noktada Edward Snowden, Putin'in bildiklerinin hepsini bilmekle birlikte onun bilmediklerini de biliyor. Tek bir CIA ajanı gidip RUSYA'nın bütün tomografisi çekiyordu! ÖZEL olarak yetiştirilen bir genç! Görevi Rusya'yı yıkıma hazırlamaktı. Bu da bilgiyle olurdu. Şimdi MOSKOVA'nın merkezinden kimsenin bilmediği yöntemlerle VİRJİNYA'ya bilgi yağıyordu. Ama ne Rus istihbaratı ne de başka bir istihbarat bunu fark edebiliyordu!
Operasyon bütün hızıyla ilerliyordu.
Nasıl CIA direktörü yıllar önce yirmili yaşlarda "Berlin Duvarı yıkılacak!" dediğinde kimse inanmıyorsa şimdi de Snowden'ın yapacaklarına inanan çıkmayacaktı...
Sadece akıllı ve tetikte olmak gerekiyordu!
Rusya tarihinin en büyük operasyonuna açık bir halde! Başka ülkelerde de buna benzer olaylar var. Türkiye PAS geçilen bir ülke değil...
İçerideki temel sorunumuz hiçbir şey bilmeyenlerin sesinin fazla çıkması... Bunu yenemiyoruz bir türlü. Atılan her adımı baltalamak için gece gündüz çalışanlar var. Hiçbir şeyin içini özünü anlayıp tartışamıyoruz. Anlamadan bilmeden insanları yanıltıyoruz...
Karşımızda kişilerden KAHRAMAN meydana getiren bir AKIL var. Ve sonuçları biz bilmesek de ortada! Hedefleri var! "Duvarı Yıkmak" ya da "Rusya'yı çökertmek!" Ama hedef var! Bizde ise kısır tartışma ötesinde pek bir şey yok! Medya ve siyasette küçük düşünen adamdan geçilmiyor.
Ufuk kısırlığı var. Anlamıyoruz. Sorun değil!
Ama anlamadığımızı anlamadığımız için tökezliyoruz.
Bu problem işte!
Siz Trump'ın önüne gelene fırça attığını düşünüyorsunuz değil mi?
YOK ÖYLE BİR ŞEY!
Arkada dünyayı ele geçirmek için mücadele eden muazzam bir takım var!
ABD DERİN DEVLETİ!
Trump sadece bir figür. Diğer ABD Başkanları gibi... İşte bize düşen bu adamların Türkiye'ye ve bölgeye nasıl baktığını bulmak.
Bulursak büyük pay alırız. Türkiye'siz yapamayacaklarını biliyorum. Onlar da biliyor.
Ama Türkiye olarak çok daha büyük bir alana ve güce sahip olabiliriz. Bunun yolları da var! ANLAMAK VE İÇERİDE BİRLİK OLMAK! Bu ikisini yaptığımız an önümüzde kimse duramaz. İçeride sorun yaşadığımız için yıllarca başımızı kaldırıp bakamadık.
Şimdi o şansımız var. Fazlasıyla. Bir ve bütün olalım... Adamlar oyun kurarken kenarda durmayalım...
Pirincin içindeki BEYAZ TAŞLARIN sayısını bilen yok. Kaçının Snowden olduğunu da... Bunları düşünmeye hiç ama hiç gerek yok. HEDEFİMİZİ ORTAYA KOYALIM VE YÜRÜYELİM... O zaman nasıl peşimizden gelecekler görürsünüz! Kendimizi keşfedelim. Hatırlayalım. Güvenimizi geri çağıralım. Ve ayağa kalkalım... Ezberi, sloganı bırakıp silkinelim. AKLI ÖNE ALIP, FARK ATALIM... Bosna'dan Pakistan'a kadar herkes bizden bunu bekliyor... Hedefimiz olduğunu duyuralım... Yalnız olmadıklarını anlasınlar! İçimizdeki Snowden'lar da bunu ilgili yerlere iletsin ki duymayan kalmasın! O gün bugün! Daha fazla zaman kaybetmeyelim...
Yazının başında Trump egemenliği halka verecek diye yazdık! Bu da yarın ki yazımız! GÖRÜNMEYEN EGEMENLERİ ANLATACAĞIZ... Anlamayanlar için!
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