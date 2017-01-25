Derviş’in fikri
Pentagon'dan ve CIA'dan çok önemli bilgileri elde eder ve benimle paylaşırdı. Belki siz bilmiyorsunuz ama ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Ricciardone beni ve dostumu bulmak için CIA'dan özel destek istedi. Sanki gizli bir şey yapılıyormuş gibi. Benden çok rahatsızdı!
TÜRK DEVLETİ'NİN ALEYHİNE İŞLER YAPTIĞINI YAZDIĞIM İÇİN...
Dostum da onu hiç sevmezdi. Yeteneksiz ve ön yargılı bulurdu. Özel ekip çok uzun süre bizim peşimizdeydi. Ne bulacaklardı bilmiyorum ama ben soruyordum ve ÇOK ÖNEMLİ BİRİ DE YANITLIYORDU!
Olay buydu! Ama bunlar alıştıkları şeyler değildi. Genelde Türkler YABANCILARA sorar aldıkları cevaplarla da içeriyi korkutur ya da dizayn ederdi. Şimdi tersi oluyordu. Bizi seven ve değer veren birisi, AMERİKA'NIN MERKEZİNDEKİLERİ ANLATIYORDU... Sık sık tekrarladığım gibi de çok önemli şeyleri ERKEN bularak yazmıyordum. Gerçekten başka hiçbir yerde bulamayacağınız bilgiler vardı. Ama sorumluluk gereği yazılamazdı. ERKENDİ!
İnşallah günü geldiğinde paylaşırız...
Neyse... Dün kaldığımız yerden devam edelim... Yine çok özel sorular ve hiçbir yerde bulamayacağınız cevaplar var...
Okuyun siz karar verin...
● Karlov suikastının arkasında CIA'dan bir ekip olduğunu ve Fuller'in kaybettiğini söylediniz. Tamam! Ama neden?
Çünkü Fuller ve eğittiği ekibi, aslında suikastın kendilerine yapıldığını anladı.
Onların kanalında onlarla çalışan birileri, onları onların silahıyla vurdu.
Gülen ve hareketi biteceği için kurşunlar KARLOV'a değil bu ekibe sıkıldı. Tabii sıkan Gülen'in adamlarındandı. Böyle olurdu operasyonlar... Senin silahınla seni vururlardı. Hep böyle olmuştur...
● Daha önce bana Trump'ın kabinesinde 3 önemli ismin TÜRKÇE konuştuğunu söylediniz. Kim bunlar?
Unutmamışsın!
● Niye unutayım ki!
Sana daha önce söylediğim gibi Türkiye'yi en iyi tanıyan, dilinizi bilen ve ilişkileri en ince ayrıntısına kadar inceleyen isim, Michael FLYNN'dir! Flynn orada merak ediliyor.
Biliyorum. Benim çok iyi dostumdur. 30 yıllık bir arkadaşlığımız vardır.
Birbirimizi çok sever ve sayarız. Bu hiç kesilmeden 30 yıl sürüp giden dostluktur!
● Trump göreve gelir gelmez Flynn'ın Gülen'i sevmediği haberleri çıktı. Doğru mu bunlar?
Sana çok net bir şey söylemek istiyorum.
● Lütfen!
Benim tanıdığım Flynn, Gülen'den nefret eder. Hiç bildiğin gibi değildir. Hiç ama hiç sevmedi. Ona yakın olanlardan da hep uzak durdu.
● Neden bu nefret?
İşte burasını kimse bilmez!
● Neyi?
Gülen'in CIA içinde çok güçlü bir ağı vardı. Bu ekip Gülen'e her zaman yardım etti. İşte bu ekip, FLYNN'ı suikastla ortadan kaldırmak istedi. Flynn araştırdı sonunda bu ekibe ulaştı. Ve o kavga hiç bitmedi...
● Bu devam ediyor yani?
Elbette. Flynn bunu hiç unutmadı. Ama görevi gereği duygusal hareket etmez. Ama aklının bir köşesinde bu vardır. İyi bilirim.
Ama sorumluluklarını asla duygularına teslim etmez. Bunu da bilirim. Yakında görüşeceğiz. Her şeyi anlatırım sana!
● Benim ilgilendiğim yer aileler! Rothschildler ne olacak? Orada durum ne?
Sana kimsenin bilmediği bir şey anlatayım...
● Çok sevinirim...
Henry Kissinger arkadaşım... Amerika'da son 50 yıldır sözü dinlenen biridir.
Yine etkindir. Ve sözlerini çok iyi analiz etmek gerekiyor. Önemlidir. Trump'ı evinde ağırladı. Bu yetmezmiş gibi kalkıp Trump'ı New York'taki evinde ziyaret etti.
Kissinger'ı tanıyanlar bilir ki o kimsenin evine gidip iş konuşmaz. Ama Trump'a gitti... Bazı hamlelerin zamanı olmadığını Trump'ın yüzünü söyledi. Pazarlık yaptı aslında.
Amerika'daki dengenin bozulmaması gerektiğini söyledi. Kissinger 'Bush zamanında bunu yapmalıydık. Şimdi erken!' dedi... Ancak Trump, kimseye olmadığı kadar nazikti ve 'Projeleri hayata geçirmek için buradayım..' cevabını verdi. Agresif olmayan bir tutumla anlattı bunları... Kissinger 'Eğer kafandakileri yapacaksan ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, Almanya, Türkiye ve Arabistan arasındaki GİZLİ ANLAŞMALAR ORTAYA ÇIKAR VE ZOR DURUMDA KALIRSIN...' dedi... Ancak Trump ikna olmadı...
● Aileler peki?
Rothschild ailesinin en güçlü olduğu ülkelerden biri hala Türkiye. Biliyorsun!
Siz ya ailelerin yönettiği bir dünya için ya da ülkelerin kendilerini yönettiği bir dünya için OY KULLANACAKSINIZ.
Oyunuzun rengi de önemli... Ama içinizde Rothschildler'le konuşan çok kişi var.
Ailelerden elini çekemeyen çok isim var. Sen de biliyorsun bunları... Kendi geleceğinizi belirlemek için karar verip yürümeniz gerekiyor. Unutma herkesi bir süre idare edebilirsiniz. Karşınızdakiler de sizden net cevap bekliyor... Uzun süre de kimse beklemez... Eğer Kraliçe, Trump ile Putin'i yanına çekebilirse, Rothschild ailesi için büyük sorun var demektir. Bu kolay bir durum değil. Çünkü Putin'in para politikalarını belirleyen isimler de Rothschild ailesiyle beraber.
● Trump'a gelelim. Nasıl biri?
ABD başkanlarının hiçbiri elindeki gücü kullanamadı. Ölüm riski, bunu hep engelledi. Şimdi Trump bunu kullanacağını iddia ediyor. Bekleyip göreceğiz. Trump bu korkuyu aşarsa bambaşka, aşamazsa başka bir BAŞKAN göreceğiz... Çok uzun beklemeyiz!
● Peki bölgemizi nasıl görüyorsunuz?
Suriye konusunda Rusya ile anlaştıktan sonra önemli adımlar attınız. Obama'nın temsil ettiği gücü rahatsız eden adımlar oldu bunlar. Burada sizden gerçekten uzak durmak isteyen gruplar var. Aksi de tabii... Sana tek cümle bir şey söylemek istiyorum... TÜRK PASAPORTU TAŞIYAN YABANCILARA BAKIN!
● Kim var bunlara örnek?
Çok...
● Bir isim verseniz!
Örneğin, Kemal Derviş. Obama'nın temsil ettiği güç ile yakın çalışır. Türkiye konusunda saptamalarının hiçbiri doğru çıkmadığı için kızağa çekildi. Ancak Derviş, Trump ekibine de haber gönderdi.
Türkiye konusunda onlarla çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Sadece Kemal Derviş değil, Türkiye'de bakanlık yapmış, hala Erdoğan'ın partisinde vekillik yapan bazı isimler de Trump'a haber gönderdi. Ben bugüne kadar Amerikan Kongresi'ne seçilen bir kişinin bile Türkiye'ye haber gönderip, "Sizin adınıza çalışmak istiyorum" dediğini duymadım. Neden ülkenizi sevmeyenleri, MECLİS'e alıyorsunuz?
● Suudlar'ın parası olayı vardı ne oldu o?
Obama'nın temsil ettiği güç, Arabistan'ın Rusya ile yakınlaşmasını istemiyordu. 750 milyar dolarlık (FED ve tahvil bonosu) parasına el koydu zaten. Hiçbir surette o para Arabistan'a verilmeyecek. Uçak, mühimmat, petrol sevkiyatı gibi adımlarla para Amerikan Hazine Bakanlığı'na devredildi. Eğer Arabistan'ın bu kadar yüksek bir parası Amerika'da olmasaydı, her gün birkaç terör saldırısıyla güne başlarlardı. Aynı Türkiye'de olduğu gibi.
Kral Abdullah'ın ölümü nedeniyle Obama ve çok önemli bir heyet Arabistan'a gitmişti.
Kral Selman o ziyaretin mesajını anlamadı.
Rusya'ya yakınlaşmanın ziyaretiydi o.
Selman anlamayınca, 'para terörü' devreye girdi.
● Suikastlar ve terör birbirini kovalarken, aklıma hep David Petraeus geliyor! CIA eski Başkanı nasıl biridir ve kimlerle ilişki kurar?
Petraeus derin biridir. Bir eli Tayland'da, diğeri İncirlik'te olur. Obama ile Hillary Clinton'la ve Trump'la da çok yakındır.
Sizin ülkenizde de hala çok güçlüdür.
Türkiye'ye karşı özel bir kini olduğu için, İncirlik'e sık sık gider. Türkiye'deki terör saldırılarını organize eden CIA ekibi, Petraeus'un en güvendiği ekiptir. Saldırıları Petraeus'un organize ettiğini ifade etmek istemiyorum, sadece onun ekibinin işi olduğunu söylüyorum.
● Son Bilderberg toplantısı ve Petraeus çok konuşuldu neden?
Bilderberg, her şeyi gördü ama Trump'ın seçileceğini düşünmedi. O toplantıda, birkaç kişi Trump'ın seçilme ihtimalini söyledi, ciddiye almadılar. Petraeus da, Trump'ın seçileceğine inananlardan biriydi.
Onu seçtiren güç, yeni bir dünya düzenini hayata geçirdi. Petraeus da, Trump'ın ekibinde bir şekilde görevlendirilirse şaşırmamalısınız. Bu da çok yüksek ihtimal.
Çünkü Trump gibi düşünüyor!
● Nasıl yani?
Petraeus, NATO'nun değişmesi gerektiğini Trump'tan önce söyledi.
NATO'nun 1980 model çalışma sisteminin, gerçekten uzak olduğunu ve ABD'ye zarar verdiğini savunan isimdir.
Türk ordusu içinde hala NATO çok güçlü.
Operasyonlarınız Gülen hareketine bağlı olarak yürüyor. Ancak NATO askerleri hala görevinin başında. El Bab'daki saldırılarda, IŞİD'i yönlendirenleri Suriye'de aramayın. İncirlik'e veya Türk ordusundaki kritik görevlerde bulunan komutanları araştırın. Gerçek sizin yanı başınızda!
● Başka ne var?
İstihbarat teşkilatınızı araştırın, emniyet teşkilatınızı araştırın. Hala çok önemli yerlerde Türkiye karşıtları görevde. Bu temizliği yapmadığınız sürece, Gülen hareketinin temsil ettiği CIA kanadı her an operasyon için güçlü olacak. CIA ile bağlantı kuran birçok Türk işadamı var.
Geçmişte Gülen ile birlikte çalışıyorlardı, şimdi ise doğrudan CIA ile görüşüyor ve Erdoğan'a karşı yardım istiyorlar.
Bu işadamların sıradan olmadığını da belirtmeliyim. Hepsi iş dünyasında sözü geçen ve saygı duyulan isimler. Sadece onlar da değil, iktidar partisi ve muhalefet partilerinden bazı belediye başkanları da CIA ile bağlantıda. Öyle bir Türkiye kurgulanmış ki, her noktasından CIA ile bağlantısı olan bir ülke görüyorum. CIA ile görüşen o işadamları, Erdoğan'la yurt dışı gezilerine de katılıyor. Bunu istihbarat birimleriniz biliyor mu, emin değilim.
Stratfor'a bağlı olan birçok Türk, Erdoğan'ın değer verdiği iş adamlarından bazıları.
Erdoğan, bunları biliyor mu? İstihbaratın ne kadar güçlüyse, devlet de o kadar güçlü olur. Bugün ABD ve İngiltere'nin gücü, istihbaratı ve ordusunun koordinasyonuyla ölçülür...
● Başka?
Flynn dedim ya... Amerika içinde ne kadar istihbarat örgütü varsa, onun Rusya ile ilişkisini bulmak için seferber. Bir şey bulamazlar ama uğraşacaklar... Çünkü Gülen konusunda onun gibi keskin kimse yok. Dikkat ayrıca İngiltere Başbakanı Trump'a gelecek.
Aksilik olmazsa buradan çıkıp Ankara'ya gidecek. Yeni dünya kuruluyor ve siz merkezinde olacaksınız... Hata yapmayın. Dikkatli olun. Her adım sizin işinize yarayacak...
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- Ergün Diler
- Derviş’in fikri
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