Yeni denge
Fakat ne kadar dikkat ederseniz edin GERÇEĞİ BULMAKTA ZORLANIYORSUNUZ!
Ama bir yerlerde bu olmalı... CIA'nın gidecek olan patronuna bakıyorsunuz, neler söylüyor neler...
"Biz CIA olarak Trump'a karşı değiliz.
Ama Rusya'nın ne olduğunu, neler yaptığını bilmiyor. Bunları göstermek için buradayız. Neden seçilmiş BAŞKAN'a karşı olalım ki..." diyor. Hem de her platformda! Trump'ın Hillary Clinton'ı geride bıraktığı yarıştan hemen sonra ortaya "ZAFERİ RUS HACKER GETİRDİ" masalı atıldı. Akıl alacak gibi değildi. Ama dünya hala bunu konuşmaktaydı! Trump da Rusya ile ilgili ne biliyorsa bir türlü Moskova'nın elini kolunu bırakmak istemiyordu. O da ısrar ediyordu! Bu vazgeçmediği ısrarının nedenlerini de kimseye açıklamıyordu.
ORTADA GARİP İŞLER VARDI!
Trump gelmeden çok önce Avrupa'dan ve özellikle İngiltere'nin kontrol ettiği vergi cenneti ADALAR'dan paralar NEVADA'ya göçtü. Çok uzun bir işlem hiç ara verilmeden yürütüldü. Mesela Trump'ın seçildiği 8 KASIM'dan 25 Kasım'a kadar 1.6 trilyon doların NEVADA'ya geldiği söylendi... Öncesi de vardı, sonrası da... Para akışını gözden kaçırdık! Çünkü başka meseleler vardı.
Türkiye bir gece DARBE İLE ayağa kalktı. 15 Temmuz Kalkışması ülkeyi uçurumun kenarına götürdü. Millet çekip aldı! Bitmedi! Ankara'nın göbeğinde canlı yayında Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov öldürüldü. Bir polis tarafından hem de... Aynı akşam Polshikov isimli önemli bir diplomat Moskova'daki evinde hayata veda ediyordu. Sonra Putin'in SIR KÜPÜ olarak bilinen Oleg Erovinkin aracında ölü bulundu. Bitmedi, devam etti. Kızılordu Korosu'nu taşıyan uçak Karadeniz'e çakıldı. Fırtına en son Atina'da görüldü.
Büyükelçi kıvamında iş yapan diplomat Andrey Malanin evinde ortadan kaldırılıyordu! Bizde ise patlamalar birbirini kovalıyordu. Aralıksız geliyorlardı...
Beşiktaş, Kayseri, Reina saldırıları canımızı yakıyordu!
Rusya ve Türkiye hedefti! NEDEN?
Türkiye ile Rusya bölgede önemliydi elbette! Ama dünyayı YÖNETECEK İKİ ÜLKE de değildi! Saldırılar bu iki ülkenin peşini bırakmıyordu!
Ortada cevap bekleyen çok ama çok soru vardı! Son günlerde Meclis'e baktığınızda bile inanılmaz işler görüyordunuz! Ekmelettin İhsanoğlu dahi, yani Tayyip Bey'in rakibi olan biri, BAŞKANLIK İSTİYORDU!
Soru çoktu! Ama biz içeriye girmeden uzaklaşalım. Dışarıdan bakalım...
Sizi çok önemli bir iddiaya götürmek istiyorum. Buralarda bulamazsınız çünkü.
ANLAMAK İÇİN BİLMEK ŞART!
Bunun için de neyi nasıl takip edeceğinizi bilmek gerekiyor...
"Yeni denge arayışları, 2013 yılında tamamlandı... ABD ile Britanya, dünya dengesinin iki tarafı olarak anlaştı.
Bunu ekonomik, ticari ve silahlı-silahsız darbelerde gördük. Bu dengenin hayata geçmesi için Avrupa Birliği'nin dağılması, Rusya'nın kontrol edilebilir, Çin'in tam bağımlı olarak Londra'nın sözünden çıkmaması gerekiyordu.
2013 yılında, İngiltere'de Brexit ortaya atıldı. Yani anlaşma yapıldıktan sonra!
2016 yılında da Brexit gerçekleşti.
Avrupa Birliği'nin dağılacağını bilmeyen birlik üyesi ülke yok. Lider de yok. Hepsi de biliyor, hepsi de yeni düzene doğru evrilmeye çalışıyor.
20 Ocak'ta Beyaz Saray'a geçecek olan Donald Trump'ın Rusya sevdasını görüyoruz. Bu bir sevgi değil aslında. Bir tutku da değil. ABD ile İngiltere dengesi için, Rusya'nın kontrolünü sağlayacak formülün ilk evresi.
Trump'a karşı bir güç 'Rusya ile yakınlaşma' diyor. Bunun ciddi olmadığını biliyoruz. Dengeler kurulurken, eksi ve artı kutuplar karşı karşıya getirilir. Tek merkezden yönetilen bu durum, şu anda Trump Amerika'sı için geçerli.
Trump, Rusya'yı seviyor, Putin'e hayran.
Aynı Trump, Kraliçe'yi çok seviyor, İngiltere'ye de hayran.
Bu iki durumun mümkün olmadığını aklı başında herkes bilir! Biliyor da...
Trump, 'Annem, Kraliçe Elizabeth hayranıydı. Annem benim ideolojimi belirledi' diyor.
Dengenin ABD ile İngiltere arasında kurulduğunu, Rusya'nın da kontrol edilebilir olması için 'Putin bir dahi' sözünü her yerde söylüyor.
Çin, eğer İngiltere'nin sözünden çıkmazsa, düşük büyüme parasının İngiltere veya ABD'de kullanımını kabul ederse yaşamsal gücünü sürdürecek. Çin bunu kabul etti de...
Trump'ı yöneten güç, bu planı yıllar öncesinden kurdu. O nedenle, hiç seçilme ihtimali yokken Başkan oldu. Hatta onu Rusya'nın Başkan yaptığı empoze edildi.
Edildi ki, yakınlaşma daha da hızlı olsun diye. CIA bunu bilerek, isteyerek yaptı.
HACKER üzerinden yakınlaşmayı hızlandırdı. Karşı çıkarak destek verdi.
Elinde silahı olan RUSYA'nın kontrol edilmesi olmazsa olmazdı!
SENARYO GEREĞİ YAZILANLAR TEK TEK SAHNEYE GELİYORDU!
Trump, "Putin karşısında aciz duruma düştü" SAHNESİ DE, geçtiğimiz HAFTA karşımıza çıktı.
'İş için Moskova'ya giden Trump, otel odasında mankenlerle birlikte oldu.
Ve o saatler gizli kamera ile çekildi. Bu çekilenler de Putin'e teslim edildi...' diye komik ötesi bir kurgu ortaya atıldı.
Böyle bir şey yoktu ama her yerde bu konuşuluyordu. Trump'ın Putin'e sığınması için bir neden aranıp bulunuyordu!
KASETTEN gidiyorlardı. Ama büyük gerçeği milyarlarca insan dışındaki üç beş kişi biliyordu.
Amaç Putin'i Trump'a doğru itmekti... Zaten ikisi de birbirini ZEKİ ve ÜSTÜN YENETEKLİ OLARAK GÖRÜYORDU. Yakınlaşma olacaktı!
Putin, Trump'la yakınlaşacak. Ancak burada kazanan Amerika ile İngiltere olacaktı.
Çünkü para ABD ve İngiltere'nin elindeydi.
Ronald Reagan, "Para mutluluk satın alamaz ama kesinlikle size daha kaliteli anılar verir" der. O anılar da güçtür. Putin, evcil hale getirilecek.
Petrol fiyatlarının artışı bunu işaret ediyor zaten! Onun görevdeki süresi de en fazla 5 yıl. Sonra Medvedev göreve gelecek. O andan itibaren Rusya'nın rolü "Amerika ve İngiltere'nin adı konulmamış toprakları" olacak. Medvedev, çok özel yetiştirilip Putin'in yanına konulmuş özel bir projedir..." Bunlar dikkatlice ele alınması gereken satırlar. Üzerinde ciddi olarak düşünmek şart. Arap Baharı ve İngilizler'in orada kaybettikleri ortada. Daha önce yazdık.
Ama arkadan gelen BREXIT ve ABD'ye giden milyarlarca dolar bir ittifakın görünen yüzüydü. Bunu da çok kez buraya taşıdık. Bu ittifakın ilk adımı olarak gördüğümüzü de not ettik.
Trump için yine de acele yorum yapmak istemiyorum. Biraz beklemekte fayda var.
Ama annesinin ÇILGIN BİR KRALİÇE HAYRANI OLMASI, KENDİSİNİN ANNESİNE ÖLESİYE BAĞLI kalması net olarak ortada. Kendi sözleri çünkü...
Satır arasında kalsa da ortada...
Trump'ın NATO, Avrupa Birliği ile ilgili sözlerine bakarsak NATO'nun yeni ruhunu ABD-İngiliz ortaklığı verecek gibi...
Tabii bizsiz olmaz! Rusya ile yakınlaşma zaten bu nedenle sinirlerini bozuyor.
Çünkü burada ordumuza çok ihtiyaçları var! Moskova ile yakınlaşan Ankara istenmiyor... Rusya'yı nerede nasıl kontrol edecekler, şimdilik belli değil... Rusya ile DENGENİN ne kadar güçlü olup olmayacağı da...
Tabii bir de bizim eksenimiz var!
BİZİ EN ÇOK İLGİLENDİREN DE BURASI!
CIA'nın Trump'la mücadelesi, FBI'ın Hillary'ye karşı verdiği savaş, BREXIT, Ruslar'a yapılan saldırılar, Türkiye'ye vurulan darbeler, manşetlerden atılan çığlıklar... Hatta ve hatta "SONUN KENNEDY GİBİ OLACAK!" çıkışları...
AKIL ALIR GİBİ DEĞİL... Ama bu işler böyle oluyor. Denge kurulurken kimse gerçeği görmüyor. Göremez. 1945'ten 1990'a kadar süren ABD-RUS dengesini kim gördü! KİMSE! Kissinger 90'ı aştı ama bir Moskova'da bir Washington'da...
Yeni denge için... Ruslar'ı zenginleştirip İKİNCİ LİG'e alacaklar. Yukarıdaki satırlara göre plan bu!
Peki biz nereye düşeceğiz?
15 Temmuz'dan, patlayan araçlardan, suikastlardan, canlı bombalardan, baskınlardan bunu düşünemedik!
Ama bilinen bir gerçek var ki ABD ile İNGİLTERE için biz çok önemliyiz.
Önümüzdeki süreçte KİME YAKIN OLDUĞUMUZ NET OLARAK ORTAYA ÇIKACAKTIR. Denge kurulmuş gibi olsa da daha GÖREV BAŞLAMIŞ DEĞİL!
Alınacak yol var. Mesafe var!
Ama aynı zamanda büyük büyük işaretler de var!
Hem de fazlasıyla... Bizsiz bir şeyler yapamayacakları ortada! Sonunda kazanan olmak için yeni dengeyi anlamak ve yerimizi almak durumundayız.
Bizi bekleyen bir HÜSRAN OLMAMASI için!.. Terör ve ekonomik saldırılar hem kendi aralarında hem de buralarda DENGEYE YÖNELİK DARBELER! Bunu böyle anlamamız isteniyor gibi...
Terör ve ekonomik saldırılar kesilmedikçe BURALARDA DENGE KURULMADI DEMEKTİR! HENÜZ TABİİ... Dünyanın başka yerine ne olur bilmem ama burası önemlidir. Ve biz buradayız... Yapılan planların içinde olmak ve ona göre yol almak durumundayız...
Kiminle olduğumuz kadar ne aldığımız da önemli. ALAN taraf olalım... Çünkü canımızı çok yaktılar!
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- Ergün Diler
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