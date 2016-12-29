Zehir hafiye!
Türkiye'deki saldırılarla beraber bunları yaşadık. Aynı zaman diliminde, Rus istihbaratının önemli isimlerinden olan OLEG EROVİNKİN de saldırıya uğradı. 61 yaşındaki eski ajan, Kitaygorodsky Caddesi'nde, LEXUS marka siyah lüks aracının içinde can verdi.
Erovinkin, Putin'e çok yakın bir isimdi. SIR'larıyla bilinirdi...
Sovyetler Birliği Ordusu'nda görev yaptı. Devlet güvenlik organlarında çeşitli görevlerde bulundu. Rusya Federasyonu Personel Müdürlüğü'nde KONTROL BAŞKANLIĞI yaptı.
SIRLARI korumak için! Başka başka görevleri de oldu. Ama NATO ile gerginliğin tavan yaptığı dönemde o da KARLOV gibi hayatını kaybetti. İlk açıklama KALP KRİZİ şeklindeydi. Öyle olmak zorundaydı. Çünkü Rusya saldırı altındaydı ve peş peşe gelen hamleler karşısında "ŞUNLAR YAPTI!" diyemezdi. Çaresiz bir görüntü vermemek için... Rus istihbaratında görev yapan dostuma sorduğumda "Sabah ofisine giderken aracında fenalaştı. Şoförü haber verdi. İlk müdahale yapıldı. Sanırım zehirlendi..." dedi. Başka bir metotla geliyorlardı anlayacağınız... Bazen kurşun, bazen sabotaj, bazen de zehir!
Herkes unutuyor ama Rusya'nın elinde CIA'nın pek çok sırrına hakim Edward Snowden vardı. Kimse Ruslar'ın elinde tuttuğu bilgileri okuyamıyordu. Snowden, Moskova'da konvoyla gezen ve korunan biriydi. Elbette cevap gelecekti. Ama verilecek cevapların sonuçları hesap ediliyordu... Bunu aklı başında herkes düşünüyordu. Ama saldıran ekip de hiç geri duracak gibi değildi...
Kızıl Ordu'yu taşıyan uçağın neden düştüğünü dün yazdım. Bir uzmanın değerlendirmesiyle... Uzman "Asla ve kat'a teknik bir arıza ile uçağın düşmesi mümkün değildi..." dedi... Karakutu deşifre edildi.
Kaptanların konuşmaları ortaya çıktı!
- Hız 300... (Anlaşılmıyor)
- (Anlaşılmıyor)
- Rafı aldım kaptan. (Teknik bir terim kullanılıyor, anlaşılmıyor)
- Eyvah, vay canına!
(Güçlü bir sinyal duyuluyor)
- Kanatçıklar, kaltak, bu da ne!!
(Burada kaptan Rusça küfrediyor)
- Yükseklikölçer!
- Bize... (Anlaşılmıyor)
(Anlaşılmıyor)
- Kaptan, düşüyoruz!
(Kaydın sonu)
Kaptanlar hiçbir şey anlamadan çakıldı.
Çok kısa sürede... Kule düşüşü izlerken kaptanlara ulaşamadı. Kaptanlar da onlara...
Kokpitte kendi aralarında konuştular sadece. O da denizin dibinden çıkarılan karakutu ile anlaşıldı... Ama karakutu dışarıdan gelen ve uçağın elektronik sistemini kör eden müdahaleyi bilemez ve kayıt edemezdi. Kaptanların da bunu anlama şansı hiç yoktu... Konuşmalarda KANATÇIKLARDAN söz ediliyor.
Kanatçıklar kanatların arkasındadır.
Kanatçıklardan ses gelmez. Zaten kaptanlar "GÜÇLÜ SİNYAL" diyor. Belli ki kumanda da sistem de kilitlenmiş. Ani ve seri bir şekilde uçak düşmüş... Demek ki yaşanılan her şey bir hesap dahilindeydi! Saldırılar sürüyordu!
Rusya hedefti! Biri hem onlara hem bize saldırıyordu! Klavyenin başında bunları yazarken belki yarın Oleg EROVİNKİN suikastı bile geride kalacaktı. Başka bir şey konuşacaktık. Bilemiyorum. Ama ŞAHSİ HAMLELERİN YAPILACAĞI bir dönemdeyiz. Daha önce de yazdım bunu! TEK DÜNYA İÇİN ÇIRPINAN BİRİLERİ, kendi önlerine çıkanlara saldırıyor. Rusya bunların en büyüğü.
Türkiye de öyle...
Bu nedenle NATO Rusya'ya karşı savaş başlattı...
Uzun süredir uyuyan hücreler, artık aktif hale getirildi. Birçok saldırıya şahit olacağımız günlerde yaşıyoruz. Rusya ile yakın ilişkiler içinde olan her ülke muhtemel hedef. Peş peşe gelen saldırılar, artık UYARI DÖNEMİNİN geride kaldığını gösteriyor.
Sonuç alma sürecindeyiz. Bu da etkili ve ses getiren saldırılar demektir. Tabii ses getiren saldırılardan önce nokta suikastlar göreceğiz.
Bu konuda hedef ülke Rusya. Çünkü Rusya, Türkiye ile özellikle Suriye'de ABD'nin kırmızı kitabını çöpe attı. Ortadoğu dünyanın merkezidir. Merkezde kim güçlüyse, kararları da o alır. Amerika özellikle son yıllarda büyük hata yaptı. Arap Baharı ile birlikte Ortadoğu ve Afrika'yı tamamen Amerikan eyaletleri haline getirmek istedi. Ancak, CIA'deki iç çekişmeyle birlikte ağır kayıplar verdi. Ortadoğu'nun kalbi de Türkiye'dir. O kalbin içinde kimler yer alırsa, gücüne güç katar. 15 Temmuz da o kalbin ele geçirilme operasyonuydu. CIA'nın içindeki iç çekişme, biz bilmiyoruz ama 15 Temmuz'un içinde de vardı. Belki ileride anlayacağız ama darbenin karşısında olan ekipler de vardı. Onların desteği de oldu! Ama biz bilmiyoruz. Ne olduğunu muhtemelen yıllar sonra çözeceğiz! Birileri hem Türkiye'nin içinden hem de dışından 15 Temmuz'u yapan gücün karşısına geçti...
Geçtiğimiz gün, Kissenger kendi evinde Trump'ın en zengin ve en önemli 5 ismiyle bir görüşme yaptı...
Trump'ın politikalarını belirleyecek olan ve kabinede yer alacak 5 isme, 90 yaşını aşan Kissenger, tek tek çizerek ne yapmaları gerektiğini yazdı. Soruların hepsine üşenmeden sıkılmadan cevap verdi.
Trump'ın Putin'e yaklaşmaktan başka çaresi olmadığını söyledi. Putin'in paylaşmayı bilen biri olduğunun altını çizdi. "Macaristan, Yunanistan, Portekiz ve İtalya, Avrupa Birliği'nden çıkmak için gün sayıyor. Sonra büyük hamle gelecek ve Fransa ayrılacak.
Avrupa ile ilgili bir planın içinde sakın olmayın" diye nasihat etti...
Bu nedenle Trump'ın CIA'sı çok önem kazanıyor. İçlerinde bir çatışma olduğu artık sır değil. Langley, Pentagon ve NATO arasındaki hatta önemli şeyler olacak...
CIA'nın bir kanadı, Türkiye ve Rusya ile ortak bir noktada buluşup pastadan pay almak zorunda olduklarını kabul ediyor.
Çünkü son yıllardaki hatalar, bu ekibi ortak noktada buluşturdu. 3 ülkenin ortaklığı ABD'nin çıkarlarına eşit. Çünkü, İngiltere'nin ABD ile ortak olmayacağını çok iyi bilen bu ekip, aslında en doğru kararı verdi.
Karşı çıkan ekip ise CIA'nın şahin kanadı... Türkiye'ye, Rusya'ya veya Amerikan çıkarlarına karşı olan ülkelere sert operasyonlar yapılmasını istiyor. O nedenle Rusya ve Türkiye son dönemde çok ağır saldırılarla karşı karşıya kaldı. Ciddi ve ses getiren suikastlar, ülkeleri rayından çıkartır.
Bunun startı da Karlov'la birlikte verildi.
Ayrıca unutulan bir şey var!
Pensilvanyalı her konuda CIA'nın piyonudur. 15 Temmuz öncesi veya sonrası fark etmez. Kimi zaman da NATO'nun piyonudur...
Gülen'in birçok ülkede okulları var. Artık hepsi lekelendi. Ancak görünmeyen başka bir tehlike var. Bu ülkelerde (sanıyorum 103 ülke) camiler açıldı. Hepsinin parasını CIA verdi. Gülen hareketine bağlı isimler camileri açtı. Hepsinde, ABD'ye hizmet ettiğini bilmeden tehlikeli insanlar yetiştirildi. Hepsi İslam adına çalıştığını sanıyor. Ancak emirler Langley'den geliyor. Ne Türkiye ne de başka bir ülke, bu tehlikeyi görmüş değil. Camide yetiştirilen kişileri sakın kendi halinde sakin insanlar olarak görmeyin! Çoğu en az 3 dil biliyor ve kendilerini çok iyi gizliyorlar.
Hepsi de İslam için bir şeyler yapmaya hazır!
Kullanıldıklarını bilmeden tabii!
KÜRESEL SERMAYENİN KURDUĞU SİSTEM 15 TEMMUZ'la birlikte su almaya başladı! FETÖ bunların önemli silahlarındandı. CIA içinde de NATO içinde de bunların arkasında yer alacak çok kişi vardı. Ama kazanamadılar.
Eğer 15 Temmuz'da başarılı olsalardı, Rusya çok daha derin ve büyük saldırılarla karşılaşacaktı. Orta Asya'nın her yerinden gelip vuracaklardı. Türk milleti hem kendi geleceğini hem de DOĞU'yu kurtardı. SON KALE gitseydi, kimse oralarda huzuru bulamayacaktı...
Türkiye kendini savunurken büyük DENGENİN yeniden kurulması gerektiğini öğretti. Şimdi DENGEYİ bugüne kadar kuranlar kendi içlerinde çatışıyor! Dengenin birinde Rusya-Türkiye var! Diğerinde ise sadece AMERİKA ve PARA var... Rusya ve Türkiye ile kurulacak dengede AVRUPA da Çin de yok! Zaten Çin'i kontrol etmek için Rusya-Türkiye dengesi önemli... Birileri buna itiraz ediyor! Konu yazdığımızdan çok daha derin! Özellikle ABD içine müdahale eden kim? Kurumlar arasında çatışma meydana getirip ülkeyi rotasından çıkaran kim ya da kimler? Bunlar konuşulmuyor!
Bakın Rusya-Türkiye yan yana geldi.
Almanya hemen Rusya'ya koştu. Merkel yeni yılın ilk ziyaretini Moskova'ya yapacak...
DENGELER kurulmadı ve oturmadı! Kavga sürecek. Herkes rol kapmaya çalışıyor...
Trump, ABD'nin kontrolünü ele geçirmezse, işler daha da karışır! Ama başarılı olursa yeni denge hemen kurulur! İşte bu geçecek süre, hayati önem taşıyor!
Ne olursa bu arada olacak! Birileri Trump'a, dışına çıkamayacağı bir yol inşa etmek istiyor! Bize ve Rusya'ya saldıranlar da "UZAK DURUN ŞU Amerika'dan!" demek istiyor! Dünya 10 yıldan fazla DENGESİ OLMAYAN bir ritimde!
Yenisine acil ihtiyaç var. Aksi, savaşın büyümesi demek!
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- Ergün Diler
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