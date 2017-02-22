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THY çalışanına 3+5 zam
Geçtiğimiz yıl yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen operasyonlarını aksatmadan sürdüren ve büyümeye devam eden Türk Hava Yolları (THY), 2017 için yeni hedeflere doğru ilerliyor. Hem 2016'yı hem de yeni hedefleri konuşmak için bir araya geldiğimiz THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, bu yıl için "Tedbirli iyimserim" ifadesini kullandı.
Zor bir dönemden geçildiğini hatırlatan Aycı, gerek müşteri hizmetlerinde gerek altyapı ve teknolojik alanda yatırımlara, bununla birlikte istihdam açmaya devam edeceklerini belirtti. Aycı, "2016'da Türkiye gelen direkt yolcuda yüzde 21 kayıp yaşanmasına rağmen THY dıştan-dışa transit yolcusunu yüzde 14 artırmayı başarmıştır. 2016'da yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen THY toplam yolcu sayısını yüzde 4 artırmıştır" dedi. THY'nin personeliyle bir güç olduğunu vurgulayan Aycı, "Onlarla büyük mücadele verdik, zor zamanları göğüsledik. Bu dönemde çalışanlarımız bize gelip 'Artış yapmayın, ama işten de kimseyi çıkartmayın' dedi. Biz bunu görüştük ve yüzde 8 olan yıllık zammı yüzde 3'e düşürdük" şeklinde konuştu. Bu noktada kalan yüzde 5'lik kısmın da silinmediğini anlatan Aycı, şu müjdeyi verdi: "Yıl sonunda hedeflerimize ulaştığımızda, bu yapılan indirimi yine çalışanlarımıza vereceğiz. Dolayısıyla 5 puan daha zamlara eklenecek." Bu yıl da istihdama destek verileceğini belirten Aycı, peyderpey bin kadar yeni eleman alınacağını da söyledi.
HEDEF BÜYÜDÜ
İlker Aycı, THY'nin 2017 için planlarını şöyle sıraladı:
Gine'de Conakry şehrine seferlere başladık, Mart'ta Harkiv, Rusya Federasyonu'nda Samara ve Voronej, Temmuz'da Tayland'da Phuket noktalarına ilk uçuşumuzu gerçekleştireceğiz.
Arap yarımadasından Karadeniz bölgemize direkt seferler düzenleyeceğiz.
Amerika ve Avrupa'da herhangi bir değişiklik olmaksızın, Türkiye'de yüzde 12, Afrika'da yüzde 7, Uzakdoğu'da yüzde 2 ve Orta Doğu'da yüzde 8 kapasite artışı gerçekleştirerek toplamda yüzde 3 artışla 177 milyar AKK'ya ulaşılması planlanırken, yolcu doluluk oranının yüzde 76-77 aralığında olması beklenmektedir.
Yüzde 7 artış ile 920 bin ton kargo taşınması hedeflenmektedir.
Kitlesel pazarlamadan analitik pazarlamaya geçiyoruz.
Misal olarak, 2014 ve 2015'te Türkiye'ye gelmiş ama 2016'da gelmemiş olan yolcularımıza, "Türkiye bir mil uzağında" kampanyası sunacağız.
Yolcumuz bizimle uçarsa, dönüş biletini bir mil karşılığında alabilecek. Sloganı "Türkiye seni özledi" olacak.
2017 yılında toplam akaryakıt tüketiminde yüzde 3 artış öngörülmektedir.
2017 yılı hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 584 USD olacağı varsayılmaktadır.
Yaklaşık 10.1 milyar USD gelir elde edilmesi hedeflenmektedir.
Birim giderlerde yüzde 3-yüzde 5 arasında düşüş hedeflenmektedir.
Yüzde 17-19 arasında EBITDAR marjı hedeflenmektedir.
* THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı
ZARAR ETTİLER ALGISI YAPILDI
Vergi dairesine sundukları bilançoların ardından '6.3 milyar TL zarar ettiler, bu nedenle Varlık Fonu'na devredildiler' şeklinde söylenti çıkarıldığını söyleyen Aycı, Vergi Usul Kanunu ile yaptığımız amortisman ve kur farkı hesabıyla UFRS farklıdır. 10 Mart'ta bilançomuzu açıklayacağız. Çok büyük bir geri çevirmeyi başardık" dedi.
18 MİLYON YOLCUSUYLA TANIŞACAK
THY'nin önümüzdeki dönemde teknolojiyi daha çok kullanacağını söyleyen İlker Aycı, şöyle konuştu: "Dünyanın her yerinden 18 milyon civarında yolcumuz var. Bunları tek tek tanıyoruz. Onların özelliklerine göre kampanyalar sunacağız. Kişiye özel kampanyalar akıllı telefonlar vasıtasıyla ulaşacak. Yine havalimanında müşterimizi tanıyan sistemler gelecek. Check-in işlemleri böylece hızlanacak. Uçakların içindeki teknolojiler de gelişiyor. Hepsi kısa zamanda hayatımıza girecek."
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- THY çalışanına 3+5 zam
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