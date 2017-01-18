Bülent Erandaç
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CHP ikiye ayrılacak
Milletin vekilleri ortalama 343 oyla destekledi.
İkinci tur oylamalar bugün başlayacak.
Aziz milletimizin ruhunu iyi okuyan milletvekillerinin en az 345 oyuyla, Türkiye'nin referanduma yürümesinin de önünün açılacağını düşünüyorum.
Peki, Nisan ayının ilk haftalarında yapılması muhtemel referandumdan nasıl bir sonuç çıkacak? "Yüzde 68 destek" öngörüm devam ediyor.
Çünkü ekonomik tabirle, Aziz Milletimizin DİNAMİK YÖNETİM BİÇİMİ CUMHURBAŞKANLIĞI
SİSTEMİNİ satın aldığını duyuyor, hissediyor, görüyorum. Meclis görüşmeleri sürerken, siyaset kulislerinin gündeminde 3 konu öne çıktı:
1) Referandum sonrası CHP'de kıyamet kopacak. CHP'den 2 yeni parti çıkma ihtimali yüksek.
2) Anayasa değişikliği önerisinin kabulünden sonra, 2019'a kadar sürecek geçiş döneminde seçim sistemi ve siyasi partiler kanun değişikliği söz konusu olacak. Yüzde 10 seçim barajı yüzde 5'e düşürülebilir. Bu durum Yeni Parti kuruluşlarının önünü açar.
3) MHP'nin, Ana Muhalefet Partisi olma şansını yaratan dinamikler...
Olası gelişmeleri analiz edelim:
2019 'A KADAR GEÇİŞ DÖNEMİ...
TBMM'de kabul ve referandumda da milletimizin desteğinden sonra yeni sistemin miladı 3 Kasım 2019 olacak.
Yeni sistem için 2019'a kadar geçiş süreci öngörülüyor. Bu geçiş sürecinde, kıyamet CHP'de kopacak.
1) Referandumdan bir gün sonra ortaya çıkacak sonuç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını gerektirecek.
İlginç bir durum: 2010 referandumu öncesi FETÖ kasetleriyle yıkılan Deniz Baykal'ın yerine genel başkan olan Kılıçdaroğlu, yine bir referandumla genel başkanlıktan ayrılmak zorunda kalacak.
2) CHP'den 2 yeni parti çıkacağını gösteren dip dalgaları var. Anayasa değişikliği önerisinin kabulünden sonra, 2019'a kadar sürecek geçiş döneminde seçim sistemi ve siyasi partiler kanunun değişikliği söz konusu olacak.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı, Anayasa Hukuku Profesörü Burhan Kuzu "AK Parti paketin geçmesinin ardından seçim sistemini değiştirmeyi hedefliyor.
Dar veya daraltılmış bölge seçenekleri üzerinde duruluyor. Yüzde 10 seçim barajı yüzde 5'e düşürülebilir" diyor.
CHP'den çıkması muhtemel 2 partinin birisi, ulusalcılar/Kemalistler'in partisi, diğeri Sosyal Demokrat-Sol nefeslilerin toplandığı Parti olarak tahmin ediliyor. Yüzde 5 seçim barajını, CHP'den çıkacak 2 parti de geçebilir.
Ayrıca, Kürt vatandaşlarımızın da PKK kontrolündeki HDP'den başka yeni bir parti kurabilmeleri mümkün olacak. CHP'den çıkacak iki partinin de yüzde 25'i paylaşacakları bir siyaset ikliminde, bugün yüzde 15'lerde görünen MHP'nin Ana Muhalefet Partisi olması şansı doğuyor.
Çünkü Devlet Bahçeli'nin uzun bir süreden beri izlediği akıllı politika ve yaptığı stratejik hamleler, MHP'nin yıldızının da parlamasıyla sonuçlanabilir.
SONUÇ: Aziz milletimizin desteklediği Cumhurbaşkanlığı sistemi, güçlendirilmiş bir TBMM'yi ve dolayısıyla güçlü parlamenterlerin bulunacağı bir TBMM'yi karşımıza çıkaracak.
Bugünkü topal ördek Parlamenter Sistemi savunan Eski Türkiye'de kalan Kemal Kılıçdaroğlu/CHP ve arkasındaki eskimiş bloka ithaf ediyorum: "Dünle birlikte gitti, cancağızım. Ne varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Mevlana..."
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- CHP ikiye ayrılacak
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