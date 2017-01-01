Bülent Erandaç
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Fuat Doğu ve Demirel
Düşündürücü hikayesi var.
MİT çerçevesinden bir yakın tarih okuması yaparsak, Türkiyemizin İngilizler tarafından nasıl formatlandığını, NATO zihniyetiyle nasıl 789 bin kilometrekarelik Anadolu topraklarından dışa bakamayan hale getirilirken, can damarımız MİT'İN de CIA-MI6-MOSSAD'ın bir kolu olmaktan nasıl çıkarıldığını anlamamız kolaylaşır. 27 Mayıs darbesini yapan cuntanın Yassı Ada'da kurduğu darbe mahkemesinde yargılanan Başbakanlık Müsteşarı ve aynı zamanda MAH Başkanı olan Salih Korur şunları söylemişti: "Milli Emniyet Hizmetleri (MAH) ekonomik olarak birçok ülkeye bağımlıdır. Devletin ajanlarına, Amerikan istihbarat servisinin İstanbul'daki bir şefi doğrudan emir veriyor. Naci Peker 1950 yılında Milli Emniyet'in ilk hizmet başkanıdır. Kendisine verilen paralar, bizim kendisine verdiğimiz bir para değildir. Yani hükümetten, Milli Emniyet'e verilmiş bir para değildir. Milli Emniyet'in diğer devletlerle olan münasebeti vardır.
Başta Amerikalılar, sonra İngilizler, sonra Fransızlar. Bunlardan hizmet mukabili bir miktar alınır." Bu sözler mahkeme salonuna bomba gibi düşmüştü. Devletin ve milletin bağımsızlığının emanet edildiği en önemli kurumlarından biri olan Milli Emniyet Hizmetleri, göbeğinden birçok ülkeye bağımlı olmuştu. Bu sözler salona bomba gibi düşmüştü. Teşkilatın adı Milli Emniyet idi ama maşallah birçok ülkeye farklı yönlerden bağlı idi. Casuslar maaşlarını direkt ABD istihbarat servislerinden olan CIA'dan alıyorlardı. Tabii emir ve talimatları da. CIA, şube müdürlerini, kısım amirlerini, hatta grup şeflerini aşarak direkt ajanla temasa geçiyor ve iş istiyordu. Amerika, bu ekonomik gücünü kullanarak Milli Emniyet'in elindeki tüm dosyalara da vakıf bulunuyordu.
Korur, yaptığı araştırma ve incelemede daha da vahim olaylarla karşılaşacaktı.
Amerika, yalnız istihbarat servisimize değil, yetiştirilmekte olan ajanlarımıza bile hakimdi. Yani daha ajan adayı olan öğrenciler bile CIA'nın kontrolüne geçmişti. Bu şu anlama geliyordu:
Öğrencilerin eğitim masrafları dahi CIA tarafından ödeniyordu. MAH'ın eski başkanı bomba etkisi yapan sözlerine şöyle devam ediyordu: "6 ay kadar bilfiil Milli Emniyet reisliğini üzerime aldım. Dosyalarımıza Amerika'nın milli emniyet servisi hakimdir. Bilhassa İstanbul'da bir mektep, İstanbul teşkilatı ve Yeşilköy'deki soruşturma teşkilatı tamamıyla Amerikalılar'ın elinde idi. İstanbul'daki mektebin maaşını Amerikalılar doğrudan doğruya mektebin müdürüne tevdi etmekteydi.
Yeşilköy'deki soruşturma teşkilatının da maaşını doğrudan doğruya Amerikalılar vermekteydi. Ayrıca İstanbul Milli Emniyet Teşkilatımıza da para vermekteydiler.
Başbakanım Adnan Menderes, bizim Milli Emniyet Teşkilatımızın diğer devletlerin Milli Emniyet Teşkilatının emri altında çalıştığını öğrenince çok kızdı. Tahsisatı Mesture'nin bütçesini 4.5 milyon koyarak devleti parayı verir hale getirdik. CIA ile münasebeti kestik." CIA ile kesilen ilişki 27 Mayıs NATO-Pentagon Albaylar Cuntası'yla yeniden kuruluyordu. MİT Müsteşarı Fuat Doğu, ilki 1962-64, ikincisi 1966-71 yılları arasında olmak üzere iki kez müsteşarlık yaptı. 48 yaşındaki Fuat Doğu birinci kez MAH Başkanlığı'na, 27 Mayıs darbe cuntasının Milli Birlik Komitesi tarafından getirildi. Süleyman Demirel Başbakan Yardımcısı olmuştu. "Devleti öğrenme stajına" başlamıştı... MAH Başkanı Fuat Doğu'yla yakın teşriki mesaisi başladı.
MAH, MİT oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kanunu 6 Temmuz 1965'te yasalaştı. 10 Ekim 1965 seçimleri ile Başbakanlık koltuğuna oturan Süleyman Demirel kurumları yapılandırmaya başladı. 1952 yılında kurulan Seferberlik Tetkik Kurulu, Özel Harp Dairesi adını aldı... Başbakan Süleyman Demirel Sivas'ta tugay komutanlığı yapan Tuğgeneral Fuat Doğu'yu yeniden MİT Başkanı tayin etti.
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