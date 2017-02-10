‘Hayır’ tiyatrosu
Türkiye'de aydın ve solcu geçinen yazarlar, milletvekilleri, mimarlar, çocuklarımızı emanet ettiğimiz koca koca AKADEMİSYENLER ve daha neler neler? Bugün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan Boğaziçi Köprüsü inşa edilirken hepsi ayağa kalkmış.
"HAYIIIR" diye çığlık üzerine nara atmış. Bizde her şeye ama her şeye "HAYIR" diyenlerin haline bakınca ortaya muazzam bir KOMEDİ ARŞİVİ çıkıyor. "Her şeye HAYIRCI" kafaların bu memlekette yıllarca "Aydın" diye geçinmesi de, bu ülkeyi yönetenleri yönlendirenlerin içler acısı durumunu adeta belgeliyor. Hadi gelin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapılırken ortalığı ayağa kaldıran AYDINCIKLARIMIZIN neler söylediğine bir göz atalım...
Mimarlar Odası: Boğaziçi Köprüsü, Türkiye ve İstanbul'un başına gelen EN BÜYÜK FELAKETTİR. Çevre yolu ve asma köprü fantastik ve politik bir tasavvurdur.
Çetin Altan: Unutmamak gerekir ki yarının Türkiyesi politikacı palavralarından çok bu belgelerin (Mimarlar Odası belgelerinin) ışığı altında kurulacaktır.
Ali Gevgilili (Yazar): Köprü müthiş KAZIK bir yatırım olacak.
Prof. Dr. Besim Üstünel (Milletvekili): Köprü AKIL ve HESAP işi DEĞİLDİR.
Talat Halman (Yazar): Hükümet köprüyü yapacağız... Yapacağız işte... Yapacağız da yapacağız diye inat ediyor.
Demirtaş Ceyhun (Yazar): Köprü her geçen gün toplum bünyesinde KORKUNÇ TAHRİBAT açacağı bilimsel olarak tespit edilmiş bulunan projedir. İlhan Selçuk (Yazar): Bu köprüyle ne biz övünebiliriz ne de çocuklarımız. Boğazın iki yakasında evleri olan zenginlere tüketim malları taşıyan KAMYONLARA yol açmak için ÇARE boğaz köprüsü...
Prof. Dr. Gülten Kazgan: Köprü yapacağımıza birkaç ARABA VAPURU daha İNŞA EDELİM. Üretken olmayan yatırımlar (İlk boğaz köprüsünden bahsediyor) Türk ekonomisi için BÜYÜK SARSINTI teşkil edecektir.
Metin Cizreli (Milletvekili): Boğaziçi Köprüsü lüx ve GÖSTERİŞ yatırımıdır.
Nadir Nadi (Gazeteci): Bu köprü SAĞCILARIN köprüsüdür. Boğaziçi Köprüsü KEL BAŞA ŞİMŞİR TARAK...
Hasan Pulur (Yazar): HÖKÜMET ESTONBOLE asma köprü yapıyor. N'olacak yani? Yapıyor işte! Va mı itirazınız? (Aklınca köprüyü yapanlarla dalga geçiyor)
Dr.Selami Sözer: Boğaziçi Köprüsü çok HATALI ve TEHLİKELİ bir tutum ve DÜNYA SANATSEVERLERİNE SAYGISIZLIK.
Şiar Yalçın: Boğaz köprüsünden UTANÇ duyuyoruz.
TİP Beşiktaş İlçesi: İnsanca yaşamak istiyoruz. Köprüye HAYIR diyoruz.
İlk boğaz köprüsü için "EN BÜYÜK FELAKET" diyenler...
"UTANÇ" duyanlar... "Sanatseverlere SAYGISIZLIK" diye bağıranlar... Köprü yerine araba vapuru isteyenler... Kel başa şimşir tarak olarak görenler... Türk ekonomisi büyük sarsıntı geçirecek diye yeryüzünün EN BÜYÜK (!) ÖNGÖRÜSÜNDE bulunanlar... "Zenginlere mal taşıyacak KAMYONLARA hizmet edecek köprü" diyerek müthiş (!) tespitte bulunan DUAYENLER (!) Köprüye "PALAVRA" diyenler, millete "KAZIK" olacağını idida edenler, dalga geçenler, "Sarsıntıya hazır olun" çağrısı yapanlar... Toplum bünyesinde korkunç tahribatlara yol açacacağını iddia eden yazarlar... TEHLİKELİ bulan felaket tellalları... Ve tamamı "HAYIIR" diye bağıran bir "HERŞEYE KARŞI" topluluğu... Ülkeyi yıllarca bu adamların söylemleri ile yönettiler.
Ama unutmayın ki; Köprüye karşı çıkan bu ÖNGÖRÜ UZMANLARININ TAMAMI...
"Hayıır" diye çığlık atarak direndikleri o köprüden defalarca geçtiler. Hayatta olanları da hala geçiyor... "Köprüde neden saatte 120 km yapamıyoruz" diye arabalarında sinirlenerek hem de... Köprü yerine araba vapuru isteyenler bile şu anda bomboş olan araba vapurlarını kullanmıyor. Bu millet bugün her daim herşeye "Hayır" diyenlerin dolmuşuna gelseydi, araba vapurları kuyruklarında büyüyüp üç günde Asya'dan Avrupa'ya geçerdi. Bazıları da Avrasya Tüneli'ne "Neden akvaryum yok, balıkları göremiyoruz" diyerek "Hayır" çekmiş, asla oradan geçmeyeceğini ilan etmişti. Şuna inanın; Boğaza akvaryum tünel yapsanız bu kafalar "Neden balina göremiyoruz" diyerek yine "HAYIR" çeker.
Balina koysan "Neden su aygırı yok...
Ekonomimiz batar" diye karşı çıkarlar. Bu arada alakasız bir konu ama... Su aygırlarının nesli tükeniyormuş... Üzüldüm...
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