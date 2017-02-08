Hans-Henry dönemi bitiyor
Almanya'daki NATO üssünde 60 FETÖ'cünün askeri lojmanlarda villalarda ağırlandığını duyurduk.
FETÖ'ye sahip çıkma, Yaz-Boz'a saldırma görevi Alman devlet televizyonuna verildi. Onlar da Almanya'daki NATO üssünden bir komutanla röportaj yaptılar. NATO subayının ağzıyla Yaz-Boz'a saldırıp, FETÖ'cüleri öptüler.
Avrupa'daki NATO'yla Gladio'sunu sinsice kullanan ve yöneten İngilizlerdir.
NATO subayının da FETÖ'cülere kol kanat germesi normaldir. Çünkü 15 Temmuz bir NATO darbesiydi. Ağızlardan düşürülen baklalar bunu belgeliyor. Hadi gelin bir gezintiye çıkalım.
Washington'da bir toplantı... Yer; Partilerüstü Politika Merkezi... 15 Temmuz gecesi Heybeliada'daki otelde toplantılar yapan ve heyecanla kalkışma sonucunu bekleyen darbesever Henry Barkey de orada. Önce Henry Barkey'in CV'sine bakalım. İstanbul'da doğan, akıcı Türkçe konuşan, Pensilvanya Üniversitesi'nde eğitim alan, FETÖ'nün hamisi CIA ajanı Graham Fuller ile ortak kitap yazan bir Yahudi. Güneydoğu'ya Kürt devleti kurulmasını isteyen ve CIA'ya çalışan bir darbe uzmanı... Çok sevdiği Graham Fuller ile Roma'ya koşup Öcalan ile görüşen bir fitneci. FETÖ'nün ABD ayağı Rumi Forumu organizasyonunda profesyonel olarak görev alan bir isim. Yani HİMMET paralarından Henry'nin cebine de sağlam para akıyor. Hem PKK'ya çalışıyor hem FETÖ'ye... Barkey, Washington'da önceki günkü toplantıda bakın neler diyor; "Türkiye ile NATO arasındaki asıl sorun, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 100'den fazla generalin Türk ordusundan atılmasıdır." Bingo!.. Barkey ağzından baklayı düşürüyor...
Darbeye karıştıkları belgelenen general elbisesi giymiş teröristler, NATO'yu rahatsız etmiş... Aramızda sorun varmış... Barkey bu açıklamasıyla darbeci-NATO ilişkisini açığa vuruyor. Bununla da yetinmiyor, ağzındaki peyniri de bakın nasıl düşürüyor; "TÜRK ORDUSUNDAN ATILAN BU KİŞİLER ABD'YE YAKIN KOMUTANLARDI."
Bir kez daha bingo... Bu ne güzel bir itiraf...
Bir komutan KENDİ ÜLKESİNE yakın olur. Ancak Barkey atılanların ABD'ye yakın olduğunu söyleyecek kadar samimi ve rahat.
ABD'ye yakın Türk Generalleri!... İşte yıllarca ülkemizde yaşadığımız iç çekişmelerin nedeni. Kısır tartışmalarla içeriye kapatılan, ayrıştırılan, fişlenen ve darbelerle yönetilen ülkeydik. Sistem, BAŞKALARINA YAKIN olanların eliyle yürütülüyor, onların hazırladığı darbe anayasaları ile korunuyordu. FETÖ'den para alan PKK'lı Henry Barkey, önceki günkü toplantıda konuşmasını "Bizimkilerin yerine gelenler milliyetçi, bu NATO için tehlike" diye ağlayarak bitiriyordu.
"Memleketini sevmek, milliyetçi olmak NATO için tehlike"ymiş! ABD'ye yakın generaller olmalıydı Himmet parasıyla beslenen Barkey'e göre... CNN İnternational da general elbisesi giymiş FETÖ'cü bir teröristi yüzünü saklayarak ekrana sürüyor "Türk Ordusu felç oldu, savaşacak hali yok" dedirtiyordu. Ancak ülkesine düşman, BAŞKASINA YAKIN birinin söyleyebileceği ihanet sözleriydi bunlar. Halbuki daha iki gün önce Global Fire Power "Dünyanın en güçlü orduları" listesini yayınlıyor, Türkiye'nin iki basamak yükselip 8. sıraya yerleştiğini duyuruyordu. 15 Temmuz'dan sonra "Güçlü ordular" sıralamasında Almanya'yı da geride bırakmıştık. Evet şimdi daha güçlüydük, çünkü içimizdeki BAŞKALARINA YAKIN hainler temizlenmişti. En güçlü ordular sıralamasında geriye ittiğimiz Almanların Merkel'i, seçimde kendine faydası olur ümidiyle iki günde bir koşarak Erdoğan'a geliyordu. Alman muhalefeti de "Erdoğan'ın referandumuna mı çalışıyorsun" diye Merkel'in ziyaretlerini yerden yere vuruyordu. Merkel istediğini alamadan gitmiş olmalı ki, ertesi gün Alman Dışişleri Bakanı apar topar hapisteki Demirtaş'ı onur konuğu olarak Berlin'e çağırıyordu.
Merkel'e "Gelme bu Erdoğan'a yarar" diyen CHP'ydi. Merkel daha gelmeden Alman elçiliğine başvurup randevu isteyen de CHP'ydi. İşte o CHP görüşmede "Erdoğan'ı durdurun" diye Merkel'den yardım istiyordu. Devlet Bahçeli dün içimizde devşirilenlerden, işbirlikçilerden, BATI'ya tapan yerlilerden bahsediyordu. "Türkiye'yi Alman Başbakana şikayet eden CHP zihniyeti yakın akrabası HDP ile birlikte sandığın dibine geçecektir" diyordu. Başkalarının yanında olma, Hans-Henry sevici İttihatçı kafası taşıma döneminde sona geliniyordu.
Barkey ve sevdikleri varsın ağlasındı!
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