Sevgi ve hürmetle
"Konsolosluklar Hattı" olarak tanınan Boğaz'daki bir mekanın seçilmesi anlamlı değil mi? Profesyonelce kaçırılmasının ardında ikinci bir eylem yaptırma planı mı vardı? Sadece Amerikan özel kuvvetleri envanterinde olan ve İngiliz Ordusu'na da verilen flaş bombası ilk kez neden kullanıldı?
İki ordunun dışında kimsenin ulaşamayacağı o flaş bombası teröristin eline nasıl geçti? Özellikle Amerikan yapımı olması ve sadece Pensilvanya'daki fabrikada üretilmesi "Bu işin ardında ABD var" diye bağırmaksa, Washington bu kadar aptal mı? Yeni başkan Trump, İngilizler'e devamlı sallıyor, dalga geçiyor? Birileri saldırıyı 15 gün sonra başlayacak "Rus dostu Trump Amerikası" dönemine yıkmak mı istiyor?
CNN International dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlarla yaptığı toplantının tamamını anında alt yazı ile yayınladı. Küresel şirketler Trump dönemine şirin görünme sevdasında mı? Terörle ülkeleri parçalamayı seven İngilizler, "Gece saldırır, ertesi sabah en çok üzülen ve ağlayan olur" tezine göre, Londra'daki tüm medya bundan dolayı mı devletten talimat almış gibi topluca Türkiye için gözyaşı döküyor? CIA ve İngiliz istihbaratı MI6 ikiz kardeşler gibiydi yıllarca. MI6 "Saddam'da kimyasal silah var" diye yalan rapor yazıyor, CIA Washington'da pişiriyor, ardından beraber dalıyorlardı. Kuzeyde Amerikan askerleri ölürken, İngilizler tek mermi atmadan Basra körfezinden girip, ülkenin güneydeki büyük bölümüne oturuyorlardı.
Onun için Irak Başbakanı, 35 üyeli hükümetin yarısından fazlası İngiliz vatandaşlarından seçiliyordu. CIA içinde İngiliz ekolü ahtapot gibi çalışıyordu. Onun için CIA ajanı Scheuer 2015'te ekranlarda "Obama ve İngiliz Başbakan Cameron'un hayran kaldıkları görüleceği proje; en büyük ümidimiz Şii ve Sünnilerin kanları kuruyuncaya kadar savaşmaları. DEAŞ'tan henüz tam verim alamıyorduk" diyordu. Onun için Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bölgede Mezhep çatışması çıkarmak istiyorlar" diye aylardır haykırıyordu. Onun için DEAŞ içinde 300 vatandaşını kaybeden İngiltere'nin hala 300 vatandaşı ile bu örgüt saflarında savaştığı Londra'da manşetlere taşınıyordu.
Vehhabiliği İngilizler Osmanlıyı yıkmak için kurdu. DEAŞ vehabilerden kurulu bir örgüt.
İngiliz medyası sürekli "Selefiler" diye yazarak onları Sünniliğin bir kolu gibi göstermek için yırtınıyor. O DEAŞ Sünni görünümünde "Selefi" tanımlaması ile Irak'ta ve Suriye'de önüne gelene saldırarak tam bir MEZHEP ÇATIŞMASI fitilini ateşliyor. Yemen'de Suudi-İran savaşını başlatıyor. Tüm dünya DEAŞ'a "Terör örgütü" derken İngiliz medyası hala "İSLAM DEVLETİ" diye ısrarla yazıyor. İngiliz Daily Telgraph ise dün aynen şöyle diyor; "Devlet kurma amacından küresel tehlikeye evrilen DEAŞ yenilgiye uğradıkça BATI için daha büyük tehdit olacak." Yani "DEAŞ devlet kurarsa BATI'ya tehdit azalır" diye adeta yol gösteren bir İngiliz gazetesi... Ve 2016 Aralık'ta ajanslar "Flaş" diye haber geçiyor. "İngiltere Estonya ve Romanya'da tanklar, savaş uçakları ve askerleri ile Rus sınırına yığınak yapıyor. Moskova öfkeli...
Putin, İngiliz yığınağına karşı hamle yaptı, Baltık denizinde, Avrupa'nın ortasındaki toprağı Kalingrad'a nükleer başlık takılabilen İskenderiye füzeleri konuşlandırdı." Ve dahası Türkiye "Mezhep çatışması" oyununu bozmak için İran'ın yanı sıra Rusya ile de Suriye'de barış masası kurup Moskova ile elele GARANTÖR oluyor.
Osmanlı ne zaman Rusya'yla yakınlaşsa savaştıranlar... Masa dışında kalanlar...
Gerilimler, terör ordularıyla şekillendirme, oyalama, bölme, ittifakları birbirine düşürme oyunları, sınırlara yığılan tanklar, savaş uçakları, nükleer başlıklı füzeler... Çıkar çatışmalarının geldiği noktayı göremezseniz, terörü de asla anlayamazsınız. Cemaleddin Efgani, Osmanlı döneminde büyük alim diye binlerce insanı peşine taktı. İngiliz karşıtı gösterilerde yer aldı. Sonra gidip Londra'ya yerleşti. Mısır'da mason locası başkanıydı.
Osmanlı onu İstanbul'a getirip kontol altına aldı. Öldüğünde İstanbul'da şeyhler mezarlığına gömüldü. Ardından BİR AMERİKALI gelip sevgiyle MEZARINI YAPTIRDI. 50 sene sonra CIA'nın Anglo-sakson kanadı ile İngiliz MI6'dan biri gelip DEAŞ lideri Bağdadi'nin mezarını hürmetle yaptıracaktır. Bir kenara yazın... Çocuklarınıza miras kalsın!
- Haberler
- Yazarlar
- BEKİR HAZAR
- Sevgi ve hürmetle
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Yarasa! 04 Ocak 2017, Çarşamba CIA ajanı SCHEUER Amerikan kanalında konuşuyor. "Bir yere asker göndermek yerine bölgeyi karıştırmak lazım" diye...
- Reina 03 Ocak 2017, Salı Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan... 3 kızı var... Birinin adını Amerikalı dostu koymuş. "İsmi Reina olsun" demiş. Mehmet...
- John ve John 31 Aralık 2016, Cumartesi Etrafımızda, bölgemizde, kan ve gözyaşı dinmek bilmiyor. Terör ordularına Amerikan uçaklarından silah yağıyor....
- Nokta ve stop 30 Aralık 2016, Cuma On gün önce sevgili Ergün Diler ile sohbet ettik. "Gelişmelere baktığımda sanki ABD'de son bir ayı kalan Obama...
- Şifre kırıldı 28 Aralık 2016, Çarşamba Emniyet istihbaratta görevli bir arkadaşla sohbet ettik. 15 Temmuz'da Vatan'daki emniyet binasına darbeciler helikopterle...
BEKİR HAZAR Tweetleri