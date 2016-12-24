Ayı postu ve ayıp
Karlov'u vuran FETÖ'cünün lideri Pensilvanya'da çiftlik saraylarda CIA tarafından korunduğu sürece bunu yediremezsin John! Ne olur biraz akıllı ol.
Biz müttefikiz, HAYATİ ortağız ama 15 Temmuz'da yüzlerce insanımızın HAYATI ile oynayanların üniformalı terörist generalleri, rehin aldıkları Genelkurmay Başkanımıza "Seni Pensilvanya'daki Kanaat önderimizle görüştürelim" demedi mi John? Hadi demedi de? Katillerin CİNAYET ZANAAT ÖNDERİ hala sizde krallar gibi ağırlanıyor. Medyanızda röportajlarla terör propagandası tavan yapıyor. Onun elemanı tetikçi de Rus elçiyi öldürüyor. Sen de kabak gibi çıkıp "Valla-billa alakımız yok" diyorsun. Kaç yaşına geldin John?
79 milyonu çocuk mu zannediyorsun, ama ne? Yeni başkanın Trump'ın ulusal güvenlik başdanışmanı seçtiği General Flynn "Usame Bin Ladin neyse Gülen odur" diyor.
Çıkıp bir açıklama yapacağın zaman General Flynn ile konuşsana John. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Ona ulaşamazsan beni arasana! Ne bileyim, arada bir gazeteye uğra, beni bul. Anlatayım sana John. Usame Bin Ladin'i, Beyaz Saray'da Video-Wall kurarak tutuklamadan-yargılamadan infazını nasıl izlediğinizi ballandıran fotoğrafları dünyaya servis etmediniz mi? Ulusal Güvenlikten sorumlu Generalinizin deyimiyle Usame Bin Ladin-2 Pensilvanya'daki çiftlik sarayda Ayı Postu olan odada aslanlar gibi yaşatılıyor John. Kime ne anlatıyorsun? Nerede Beyaz Saray'da kurulan video-wall'ler.
Vallahi Usame Bin Ladin-2 çiftlik sarayda ağırlandığı sürece o Ayı postunu dahi ikna edemezsin bu kafayla. Mantıklı ol... Kalkmış bir de yemin ediyorsun. "Biz PYD'ye silah vermiyoruz, Araplar'dan oluşan Demokratik Güçler Birliği'ne veriyoruz" diyorsun. Bizi güldürdüğün gibi kargalara bile kahkaha attırıyorsun. Kobani'ye inen kargo uçaklarını, helikopterleri, gökten paraşütle yağan silahları sinemalarda izlemiyoruz John. Sen terör listendeki PKK'ya Suriye'de hem de ağır silahlar yağdırıyorsun. Sonra o silahların yarısının DAEŞ'in eline geçmesine alet oluyorsun. Ardından ağır silahlarla donatılmış tüm terörist gruplar bölgeyi kan gölüne çeviriyor, Türkiye'ye saldırıyor. Sen de çıkıp "Terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız" diyorsun. Etme John! CIA "Türkler DEAŞ'tan petrol alıyor" diyor, sonra gerçek ortaya çıkınca özür diliyor.
24 saat dayanamıyor... Ertesi gün "Türk gübreleri ve şekeri bomba yapımı için teröristlere gidiyor" yalanıyla ortaya çıkıyor. Yalan gübre ve şekere bile tahammülü olmayan senin ülken, TERÖRİSTLERİN SİLAH FABRİKASI oldu, kim hesap soracak John? Bak geçtiğimiz hafta İsrail istihbaratı MOSSAD, Irak ve Suriye'de Hizbullah'a dağıttığınız ağır silahların belge ve fotoğraflarını önünüze koydu. İsrail'in Haretz gazetesini de okumuyor musun John?
NTV'de "Patronum" dediğin Dışişleri Bakanı Kerry geçtiğimiz haftalarda giderayak "Ben Siyonistim" diye açıkladı, o İsrail gazetesini nasıl okumazsın? Kanın oluklardan aktığı her yerde sizin silahlarınız var John. Terörle mücadele, tüm teröristleri ağır silahlarla donatarak mı olur? Usame Bin Ladin-2'yi Pensilvanya'da bıldırcın etiyle besleyerek mücadele yaptığını kime anlatabilirsin? Son açıklamalarındaki gibi bir şeyler söylemek istediğin zaman, bunu çıkıp televizyonlarda yapma. Ne bileyim Belgrad Ormanları'na git, ıssız yerlerde kargalara anlat, ne söyleyeceksen.
Bu daha mantıklı! Sizin Kuzey Irak'taki generaliniz bile daha iki gün önce "PKK terör listemizde ama burada bulunduğumuz şehirlerde içimizde yaşıyor, aramızda dolaşıyor. Utanıyorum" diyor. Utanıyor musun bilmem ama teröristlerle aynı lokantada lahmacun yiyorsunuz. Hesap öderken bile artık yan yana geliyorsunuz. Postu fena halde teröristlere kaptırdınız. Sonra "Biz dostuz, terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız" diyorsun. Ayıdan dost, teröristten post bile olmaz! Bunca senedir bu ülkede olup, hala bu meşhur atasözümüzü öğrenemediysen, suyun ısındı demektir. Bir çay içelim diye defalarca çağrı yaptım sana, gelmedin... Bari Washington'a geri çağrılırken uğra... AYIP oluyor artık John!
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