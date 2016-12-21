Avrasya
Nereden sinyal alıyor, galaksinin hangi gezegeninde yaşıyor? Maalesef bizi yıllarca içerideki taşeronlarla vurup, ittihatçı CHP kafası yönlendirmelerle başka hedeflere koşturup oyaladılar. Dünyada neler oluyor, kimler hangi oyunları sergiliyor, bu kafalar sayesinde rahatça örttüler. Peki dünyada neler oluyor? Kemal Bey'in yardımcısı da dikkatli okusun sorunun cevabını, öğreneceği çok şey var. Em. Orgeneral Nejat Eslen Paşa ile sohbet ettik dün... Bakın neler anlatıyor; 2017'ye giriyoruz. 21. yüzyılın ilk 20 yılını tamamlamak üzereyiz.
İlk 20 yılın özellikleri ne? Öncelikle Sovyetler dağıldıktan sonra ortaya çıkan küresel ve bölgesel dengesizlikler hala giderilemedi.
Dengeler oluşamadı. Bu durum şiddet üretmeye devam ediyor. Çin hızlı bir yükselişe geçti. Özellikle yeni İpek yolu "Bir yol bir kuşak" projesiyle insiyatif başlattı.
Pekin bu proje ile Avrasya'yı kontrolü amaçlıyor. Üçüncü olay ise Trump'ın başkan seçilmesi... Soğuk savaş döneminde iki kutuplu düzen vardı. Sovyetler yıkıldıktan sonra bir süre tek kutuplu düzene geçildi.
Sonra çok kutuplu bir düzene dönüşmeye başladı. Şimdi dünya 2.5 kutuplu düzene doğru gidiyor. Taraflardan biri ABD... 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD küresel güç haline geldi. Savaşın sonunda Washington küresel üretimin yüzde 50'sine hakim oldu.
Günümüzde ise payı yüzde 25'e düştü.
Bu durum ABD'nin küresel liderliğinin zora girdiğini gösteriyor. Zaten ABD'nin günümüz jeopolitik meselesi küresel liderliğini sürdürmek. 2. kutup Çin'in ise en önemli jeopolitik meselesi, küresel liderliği ABD'nin elinden alabilmek. Dolayısı ile 21. yüzyılda asıl jeopolitik kavga ABD ile Çin arasında olacak. Ve Trump içinde asıl hedef bu dönemde Çin. 2.5 kutuplu düzene giden dünyada yarım kutbu oluşturan Rusya...
Moskova'nın ciddi bir siyasi ve askeri etkinliği var. Ancak Rusya'nın nüfus ve ekonomik problemleri nedeniyle küresel bir güç olması zor. Peki dünya 3 kutuplu olabilir mi? Evet olabilir! Eğer Rusya-Türkiye-İran bir araya gelirse 3. bir kutup oluşturabilir.
Ancak Batının derin yapısı 3. kutbun oluşmasını engellemek için elinden geleni yapar. Rus elçi suikastına bu gözle bakmak lazım. Türkiye çok ciddi saldırılarla karşı karşıya... Çok ciddi bir süreçten geçiyoruz.
Türkiye'nin süreci başarı ile atlatabilmesi için iki şansı var. Birincisi Rusya ve İran ile anlaşarak 3. kutbu oluşturup güç kazanmak. Ancak bu geçiş kolay olmaz.
Batı bunu engellemeye çalışır. İkinci şans ise asıl hedef olarak Çin'i seçecek olan Trump'ın Avrasya'da Rusya ile Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye Putin'le de arası iyi olan Trump'ı bir fırsata dönüştürebilir Bu durum Türk Amerikan ilişkilerinin yeniden tanımlandırılmasını gerektirir. Nerede örtüşüyor, nerde ayrışıyoruz belirlememiz lazım. Trump'ın, FETÖ, PKK ve PYD'ye karşı Türkiye'yi tercih etmesi gerekir. Trump bunları yapabilir. Dünya ya 2.5 kutuplu kalır ya da biz onu 3 kutuplu yaparız...
Evet Nejat Paşa böyle diyor ve dünya yeni düzen "Avrasya'yı konuşuyor, Avrasya sisteminde oyuncu olmak için" her türlü tezgahı planlıyor. "Avrasya düzeni" için silahların çekildiği dünyada ise Türkiye dün "AVRASYA TÜNELİ"ni törenle açıyor. Avrasya düzeninin hayati kilit ülkesi, iki kıtayı bir kez daha yerin altından birbirine bağlıyor. Bizim CHP ise Galaktik İmparatorluğu'nun uzay boşluklarında kara delikler arası seyahatini sürdürüyor. Liderinin kendini Galaktik İmparatoru Mesih'i zannettiği FETÖ'cü maşalara gelince... Artık Rusların çok etkin olduğu Orta Asya'da yaşamaları zor! Rus Başbakanı ve Dışişleri Bakanı dün "Suikast örgütünün, onları besleyenlerin kökünü kazıyacağız" diye and içiyor. Artık eski adıyla KGB namlusunun ucunda FETÖ var. Daha önce yazmıştık, tekrarlayalım; "Yeryüzünde kaçacak delik arayacaklar." Belki onlar da dünyadan bihaber CHP'nin yüzdüğü kara deliklere sığınır... Kim bilir!
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