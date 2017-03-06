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  1. Hangi durumda eşten ölüm aylığı bağlanmaz?
Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 06 Mart 2017, Pazartesi

Memur olmak için işten ayrılırsanız

Bir firmada 4 yıldır çalışıyorum. Bir kurumun kariyer uzmanlık sınavını kazandım. İşten çıkacağım. İşveren, memur olmak için işten ayrılan kişiye kıdem tazminatı verebilir mi? 5...340122 Nolu SMS
İş Kanunu'nda, kıdem tazminatının ödenme koşulları arasında, memuriyete geçme nedeniyle işten kendi isteği ile ayrılanlara tazminat ödeneceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatına hak kazanamazsınız.

Eşim 07.08.1953 doğumlu. 1997 yılında SSK'dan 360 günü var. Şu anda 01.11.2013 tarihinden bu zamana kadar esnaf Bağ-Kur'luluğu devam ediyor. Kaç gün ile Bağ- Kur'dan ne zaman emekli olur? SSK'dan evvel 2 çocuğu var. Erol ERTOYUN
Eşinizin Bağ-Kur'dan emekli olabilmesi için en az 5400 günü tamamlaması gerekir. Bu durumda Bağ-Kur'dan 14 yıl daha prim ödemesi gerekir. Ancak son 3.5 yılı SSK kapsamında çalışmak ya da şartlar tutuyorsa Ek-5 Tarım SSK ödemek koşulu ile toplamda 9 yıl prim ödeyerek 4/a (SSK) kapsamından hem daha az prim ödeyerek hem de daha erken emekli olma imkanı olur. Çünkü eşinizin işe girişi 09.09.1999 tarihinden daha önce olduğundan, toplamda 3600 günle (10 yıl eder) emekli olabilme imkanı bulunmakta.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
23.03.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994. 6520 gün primim var. Askerlik borçlanması yapsam ne zaman emekli olurum? 5...217317 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. 25 yıl şartınız 2019, 54 yaşınız 2028 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 23.03.2028 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlansanız bile emeklilik yaşınızı aşağıya çekmez.

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