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  1. Hafta tatilinde çalışanın ücreti nasıl ödenmeli?
Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 14 Şubat 2017, Salı

Maaşı ödenmeyene tazminat

Son iki aydır maaşımı alamıyorum. Ben de tazminatımı alıp, işten ayrılmak istiyorum.
Tazminat alabilir miyim?
Bana izlemem gereken yolu gösterirseniz çok sevinirim.
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İş Kanunu'na göre; işçiye ücreti kanun hükümleri veya sözleşme hükümlerine uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak fesh etme ve tazminatını alma hakkı vardır.
Bu durumda işçinin, iş sözleşmesini fesh ettiğini noterden göndereceği ihtarname ile işverenliğe bildirerek tazminatını talep etmesi gerekir. İşveren bu ihtarnameye rağmen tazminatını ödemez ise ya İş Mahkemesi'ne dava açacaksınız ya da Çalışma Bakanlığı'na konuyla ilgili şikayet dilekçesi vereceksiniz.

03.08.1964 doğumluyum, sigorta girişim 1983, prim gün sayım 2800, elimde yüzde 45'lik raporum var. Malulen emekli olabilmem için girişim ve gün sayım yeterli mi? 5...903502 Nolu SMS

Maluliyet için gerekli olan şartlar, 10 yıllık sigortalılık süresi, en az 1800 gün prim ödemek ve işe başladıktan sonra çalışma gücünü yüzde 60 ve üzeri kaybetmiş olmaktır. Bakıldığında sigortalılık süresi ve prim gün sayısı tamamlanmış. Eğer çalışma gücünüzü belirtilen oranda kaybetmişseniz maluliyet için sevk alabilirsiniz. Ayrıca yine yüzde 45'lik rapor ile vergi indiriminden faydalanıp, 15 yıl ve 3600 prim günle emekli olabilirsiniz. Bunun için 800 prim güne ihtiyacınız var.


Ne zaman emekli olurum?

17.07.1979 doğum tarihim, SSK girişim 31.11.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım. 5000 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? 5...710966 Nolu SMS

İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız. Bu durumda 17.07.2036 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.

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